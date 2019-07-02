15 лайфхаков, которые кажутся дикими, пока их не попробуешь

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Сегодня интернет буквально сходит с ума по лайфхакам. И недаром, ведь они позволяют экономить время и деньги. Но существуют советы, которые на первый взгляд кажутся сумасшедшими, а работают отлично. Вы когда-нибудь могли представить себе, что унитаз легко почистить растворимым напитком, а одежду можно гладить с помощью уксуса?

Мы в AdMe.ru постоянно находимся в поисках идей, которые могут здорово облегчить вам жизнь. И вот результат наших трудов — новые лайфхаки для быстрой уборки дома.

1. Лайфхак, который снизит расход моющего средства

Если у вас закончилось жидкое мыло или вы просто фанат экономии, этот способ сбережет время и деньги. Сделайте отверстие в губке для мытья посуды и поместите туда натертое мыло. Подробнее о лайфхаке можно прочитать тут.

2. Растворимый напиток очистит унитаз не хуже специальной жидкости

В состав растворимых напитков входит лимонная кислота — отличный природный очиститель. Этот способ подходит как альтернативный вариант для уборки в ванной комнате.

3. Мицеллярная вода отбеливает подошву кроссовок

Этот косметический продукт может помочь «оживить» старые кеды и кожаную обувь. Нанесите немного жидкости на ватный тампон, протрите загрязнения и смойте водой.

4. Отбелите и продезинфицируйте разделочные доски на кухне

Было.

Стало.

Смешайте следующие ингредиенты: 3–4 ст. л. пищевой соды, 1 ст. л. моющего средства для посуды и 1–2 ст. л. перекиси водорода. Нанесите чистящую пасту на поверхность и подождите несколько часов (можно оставить на ночь). Подробнее читайте здесь.

5. Тюбик зубной пасты заменит таблетки для сливного бачка

Вместо дорогих таблеток для бачка унитаза можно использовать тюбик зубной пасты. Одной упаковки хватает на 3 месяца — теперь в туалете будет пахнуть мятой, а сода, которая содержится в пасте, обладает отбеливающим эффектом. Просто проделайте отверстия в тюбике и положите его в бачок.

6. Спрей, который разглаживает одежду не хуже утюга

Смешайте 1 ч. л. кондиционера для волос, 1 ст. л. уксуса и 2 стакана воды. Распылите на одежду, разгладьте ее руками и дождитесь полного высыхания. Подробное описание способа можно увидеть здесь.

7. Наполнитель для кошачьего туалета устраняет неприятные запахи

Положите в мешок для мусора немного наполнителя для кошачьего туалета и поместите туда предмет, который хотите дезодорировать. Это может быть обувь, лежанки для животных или коврики — все, что плохо поддается стирке. Завяжите пакет и оставьте на срок от одного до нескольких дней. Подробности здесь.

8. Ловушка для плодовых мушек

В доме, где хранятся фрукты, эти насекомые размножаются со скоростью света. А победить их поможет простая ловушка: положите какой-нибудь фрукт в кружку, накройте ее пищевой пленкой и проделайте в пленке отверстие. Мушки не смогут выбраться из западни. Здесь автор описывает метод пошагово.

9. Дырки от гвоздей можно замаскировать с помощью куска мыла

Возьмите кусок белого мыла и потрите нужный участок круговыми движениями. Следы от гвоздей станут почти незаметными. Здесь много фото и подробное описание.

10. Канцелярская резинка поможет справиться с перерасходом жидкого мыла

Канцелярская резинка решает проблему слишком быстрого расходования жидкого мыла. Вот блог находчивой домохозяйки, которая придумала этот лайфхак.

11. Лак для волос и резиновые перчатки помогают избавиться от шерсти питомцев на мебели

Нанесите немного лака для волос на резиновую перчатку и пройдитесь по диванам, креслам и коврам — словом, по тем местам, откуда сложнее всего удалить шерсть домашних животных. Здесь автор подробно описывает данный метод.

12. Губки для посуды сохраняют овощи свежими

Если положить губки для мытья посуды в поддон для фруктов и овощей, они впитают конденсат и запахи. Так продукты дольше сохранят свою свежесть. Подробнее читайте тут.

13. «Алка-Зельтцер» удаляет налет от чая или кофе

Бросьте таблетку в кружку с теплой водой, подождите пару минут и вымойте емкость. Тут можно почитать о способе подробнее.

14. В упаковке из-под яиц можно хранить бутылочки с соусами

Лайфхак для тех, кто ненавидит вытряхивать остатки соуса из бутылки. Если хранить их вверх дном в лотке из-под яиц, то трясти баночку не придется.

15. Мелкозернистая наждачная бумага убирает катышки с одежды

Быстрый способ привести одежду в порядок: мелкозернистая наждачная бумага заменит специальную машинку для удаления катышков. Здесь можно прочитать об этом лайфхаке.

А вы применяете лайфхаки в хозяйстве? Или предпочитаете действовать по старинке и не доверяете советам из интернета? Поделитесь своими находками.