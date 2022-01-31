15 кухонных лайфхаков, в которых щепотка простоты и 2 ложки гениальности

На кухне мы чаще всего стараемся минимизировать время готовки и количество потраченных сил. Но иногда нам нужны не только простые и быстрые рецепты, но и незаезженные лайфхаки, благодаря которым готовить будет если не приятнее, то как минимум гораздо проще.

Мы в AdMe.ru верим, что любыми советами, которые упрощают жизнь, нужно сразу же делиться в интернете, и тогда заслуженные лайки не заставят себя ждать.

Готовите фрикадельки или котлеты? Смажьте руки маслом. Мясо не будет прилипать к рукам, и в итоге получатся гладкие однородные шарики, которые хорошо подрумянятся при готовке

«Я делю ингредиенты для супа на маленькие порции, кладу их в пакеты с замком ziplock и замораживаю. Когда хочу приготовить, беру одну порцию, а при готовке добавляю тофу и лапшу»

Несъедобную нижнюю часть салата ромен можно положить в неглубокую емкость с водой и оставить на солнце — вы получите новый бесплатный салат

«Решетка из бекона. Я больше никогда не вернусь к старому методу выкладывания ветчины на бутерброды»

«Прежде чем кидать пельмени в пароварку, я кладу их в силиконовые формочки, потому что мне надоело, что они прилипают ко дну кастрюли, а потом разрываются»

Зеленый лук, порезанный фигурными ножницами

Положите жаропрочные палочки для еды под рыбу, которую вы запекаете, — так она не прилипнет к форме или бумаге

«Я мою, солю, перчу картофельные очистки, добавляю орегано и масло и запекаю 20 минут»

Миксер поможет быстро измельчить мясо

«Я измельчаю огромный пакет чеснока, делю на порции и замораживаю. А потом отламываю квадратики во время готовки»

Случайно слишком резко открыли пакет? Используйте дырокол, чтобы упаковка сильно не разошлась в месте разрыва

Если вы хотите запечь ребро на кости, а оно не стоит в форме, намочите водой пару бамбуковых шампуров и вставьте их в мясо

Сомните фольгу перед запекаем продуктов, тогда они не будут приставать и их легче будет переворачивать

Силиконовые формы идеально подходят для запекания омлета или яичницы-глазуньи

Горячая вода, в которой варились яйца, будет поддерживать температуру вашей еды во время завтрака