15+ кухонь, которые из «фу, стремно тут готовить» превратились в «вау, где вы такое взяли?»
Кухня — одно из самых сложных помещений с точки зрения ремонта. В ограниченное пространство нужно впихнуть холодильник, плиту, раковину, предусмотреть достаточно мест для хранения, а еще желательно бы обзавестись посудомойкой. Обеспечить функциональность и не потерять в дизайне — задачка со звездочкой.
Мы в AdMe.ru уже взяли на вооружение опыт героев нашей подборки, которые своими руками создали себе кухни мечты.
«Так кухня выглядела до ремонта. Здесь не проводилось никаких работ аж с 70-х годов»
«Сначала мы просто расклеили повсюду наивные картинки — чтобы в кухне хотя бы можно было находиться. А уже потом самостоятельно сделали ремонт».
«На ремонт ушло почти 2 года. Жена сама все спроектировала и спланировала, мне оставалось только реализовать — своими руками»
«Покрасил кухню в черный цвет»
- Великолепно! Эта фотка могла бы быть в интерьерном журнале. © MacNCheezGimmeDeez / Reddit
«На переделку шкафчиков ушло около 2 дней. Было много шлифовки и покраски»
«Просто приклеил под стол ленту со светодиодами»
«Небольшая кухня в 100-летнем фермерском доме так и засияла после ремонта»
«Первая попытка украсить кухню. Полки из IKEA, белый чайничек внизу — на самом деле лейка оттуда же»
«Я ничего не шкурила, только почистила от жира и грязи перед тем, как покрасить»
«Наша недавно отремонтированная кухня. Нет, это не зеркало, а вытяжка»
«Моя крохотная кухонька до и после. Ни капли не скучаю по рыжему»
«2 месяца красили кухню по выходным. Уже выглядит гораздо лучше»
«Мы пережили тотальную переделку»
«Ремонт в остальной части дома сочетает современный и винтажный стили, и мне хотелось, чтобы тут это продолжилось»
«Первая мысль была: „Что я наделала?“ Сегодня я паникую уже меньше. Планирую купить большой рулон белой самоклейки и закрыть столешницы»
«Эта кухня стоила нам 4 выходных»
«В верхний кран подается обычная и фильтрованная вода. А нижний нужен для дистиллированной воды без минералов — например, в утюг или увлажнитель воздуха»
«В прошлом году я сделал низ кухонного гарнитура с фартуком идеальной расцветки. Но, к сожалению, за целый год он пришел в негодность, и мне пришлось заменить его на „безвкусную“ плитку»
А что бы вы изменили на вашей кухне?
Фото на превью Mamas_Wasting_Time / Reddit
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