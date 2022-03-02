15+ кухонь, которые из «фу, стремно тут готовить» превратились в «вау, где вы такое взяли?»

Кухня — одно из самых сложных помещений с точки зрения ремонта. В ограниченное пространство нужно впихнуть холодильник, плиту, раковину, предусмотреть достаточно мест для хранения, а еще желательно бы обзавестись посудомойкой. Обеспечить функциональность и не потерять в дизайне — задачка со звездочкой.

Мы в AdMe.ru уже взяли на вооружение опыт героев нашей подборки, которые своими руками создали себе кухни мечты.

«Так кухня выглядела до ремонта. Здесь не проводилось никаких работ аж с 70-х годов»

«Сначала мы просто расклеили повсюду наивные картинки — чтобы в кухне хотя бы можно было находиться. А уже потом самостоятельно сделали ремонт».

«На ремонт ушло почти 2 года. Жена сама все спроектировала и спланировала, мне оставалось только реализовать — своими руками»

«Покрасил кухню в черный цвет»

Великолепно! Эта фотка могла бы быть в интерьерном журнале. © MacNCheezGimmeDeez / Reddit

«На переделку шкафчиков ушло около 2 дней. Было много шлифовки и покраски»

«Просто приклеил под стол ленту со светодиодами»

«Небольшая кухня в 100-летнем фермерском доме так и засияла после ремонта»

«Первая попытка украсить кухню. Полки из IKEA, белый чайничек внизу — на самом деле лейка оттуда же»

«Я ничего не шкурила, только почистила от жира и грязи перед тем, как покрасить»

«Наша недавно отремонтированная кухня. Нет, это не зеркало, а вытяжка»

«Моя крохотная кухонька до и после. Ни капли не скучаю по рыжему»

«2 месяца красили кухню по выходным. Уже выглядит гораздо лучше»

«Мы пережили тотальную переделку»

«Ремонт в остальной части дома сочетает современный и винтажный стили, и мне хотелось, чтобы тут это продолжилось»

«Первая мысль была: „Что я наделала?“ Сегодня я паникую уже меньше. Планирую купить большой рулон белой самоклейки и закрыть столешницы»

«Эта кухня стоила нам 4 выходных»

«В верхний кран подается обычная и фильтрованная вода. А нижний нужен для дистиллированной воды без минералов — например, в утюг или увлажнитель воздуха»

«В прошлом году я сделал низ кухонного гарнитура с фартуком идеальной расцветки. Но, к сожалению, за целый год он пришел в негодность, и мне пришлось заменить его на „безвкусную“ плитку»