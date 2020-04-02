15+ крутых способов развлечь ребенка от родителей, которые достигли в этом уровня «мастер»

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Большинство детей очень быстро теряет интерес к игрушкам, и на то есть свои причины. Они активно познают мир и с любопытством изучают все, что их окружает. Освоив что-то одно, ребенок тут же жаждет получить новый опыт и вынуждает взрослых ломать голову над следующим развлечением. К счастью, некоторые родители успели достичь уровня «мастер» в умении занять своих детей и охотно делятся идеями с теми, у кого фантазия уже на исходе.

Мы в AdMe.ru подсмотрели на просторах соцсетей способы развлечь ребенка на случай, если все игрушки уже надоели. А в конце вас ждет бонус — пара идей, как провести досуг с детьми, от звездных мам.

16. Миссия невыполнима

Что понадобится: разноцветные ленты или туалетная бумага, скотч. Игра, которая позволит вашему ребенку почувствовать себя настоящим тайным агентом, пробирающимся через комнату с лазерами, а также поможет развить умение держать равновесие. Просто приклейте к стенам бумажные ленты на разных уровнях и предложите детям пройти полосу препятствий, не касаясь их.

15. Мини-твистер

Что понадобится: бумага, ножницы, разноцветные фломастеры или карандаши, ластик. Вырежьте из бумаги квадратное и круглое поля, обозначьте на них разноцветные кружочки, как это показано на картинке. Заготовку для рулетки поделите на 4 части, нарисуйте на них ладошки, на которых заштрихуйте разные пальцы. Сделайте стрелку и с помощью кнопки и ластика прикрепите ее к полю. Крутите рулетку и выполняйте указания стрелки.

14. Городок

Что понадобится: непрозрачный скотч, ножницы, машинки, игрушки. Игра придется по вкусу любителям машинок. Предложите своему ребенку построить на полу комнаты город — пусть он сам проложит дороги в нем, а вы воплотите их с помощью скотча. И теперь пусть малыш совершит поездку машинкой по всему пути, не выходя за границы дорог. Неплохое упражнение для концентрации внимания.

13. Рисование пальцами

Что понадобится: полиэтиленовые пакеты, детские краски, скотч. Занимательное развлечение для детей от 1 до 3 лет. Наполните полиэтиленовые пакеты (можно взять обычные файлы для документов) яркими красками, распределите их руками по периметру пакета и прикрепите к окну с помощью скотча. Предложите ребенку нарисовать на «холсте» все, что он захочет. Для этого можно использовать пальцы или ватные палочки.

12. Мини-баскетбол

Что понадобится: картонная коробка, пластмассовое или металлическое кольцо, скотч, шпажка или зубочистка. Разверните грани коробки (подойдет из-под обуви) так, как показано на фото. Вставьте в заднюю стенку кольцо и закрепите его сзади при помощи шпажки и скотча. Настольный баскетбол готов. Отойдите на достаточное расстояние и попробуйте со своими детьми забросить мячик в кольцо.

11. Бадминтон

Что понадобится: воздушный шарик, одноразовые тарелки, соломинки, скотч. Обмотайте несколько соломинок скотчем и прикрепите ко дну одноразовой тарелки. Надуйте шарик. Бадминтон готов! Отличный способ развлечь детей и заставить размяться родителей.

10. Классики

Что понадобится: непрозрачный скотч, ножницы. Горячо любимую игру организовать в квартире не составит никакого труда. Для этого необходимо лишь достаточное пространство. А чтобы расчертить клеточки для классиков в комнате, не нужно пачкать пол мелками — пригодится любой непрозрачный скотч. Отличное развлечение, развивающее координацию ребенка и поддерживающее его физическую активность.

9. Собери шарики

Что понадобится: картонная коробка, разноцветные шарики, ножницы, 2 шпажки или палочки, скотч, маркер. Игра для детей от 3 лет, которая будет интересна даже взрослым. Сделайте из картонной коробки игровое поле, как показано на видео, а также 2 так называемые клюшки. Положите внутрь шарики 2 цветов и назначьте каждому из игроков свой цвет. Предложите детям собрать свои шарики с помощью клюшки. Побеждает тот, кто справится быстрее.

8. Маникюрный салон

Что понадобится: картон, фломастер или маркер, ножницы, лаки для ногтей. Обведите свои руки маркером на листе картона, вырежьте фигуры, нарисуйте границы ладоней и пальцев, а также ногтей. Предложите ребенку сделать маникюр на свое усмотрение. Чтобы он в процессе не запачкал поверхность, под картонные ладошки можно постелить полиэтиленовую пленку или бумагу.

7. Юный сортировщик

Что понадобится: пустой лоток из-под яиц, яркие краски, шарики разных цветов и размеров. Увлекательная и развивающая игра для самых маленьких. С помощью шариков и раскрашенных ячеек лотка из-под яиц вы можете учить ребенка сортировать предметы по цвету и форме, а также считать их.

6. Водяные лилии

Что понадобится: цветная бумага, карандаш, ножницы, форма для выпечки, вода. Нарисуйте на бумаге цветы, вырежьте и загните лепестки внутрь. Наполните форму для выпечки водой (можно добавить синей краски), аккуратно положите на ее поверхность цветы и немного подождите. Ваши бумажные лилии постепенно начнут раскрывать свои лепестки, прямо как настоящие!

5. Плинко

Что понадобится: картонная коробка (например, из-под хлопьев или каши), соломинки, ножницы, маркер. Цель игры состоит в том, чтобы заработать как можно больше очков, бросая шарик. При броске он сталкивается с препятствиями, обойдя которые попадает в ячейку с определенным количеством баллов. Сделать игру «Плинко» своими руками не составит большого труда. Проделайте в коробке отверстия, при помощи соломинок сделайте границы игрового поля, препятствия и ячейки, обозначьте их значения. Готово!

4. Игра теней

Что понадобится: игрушки, бумага, маркер. Развлечение для детей от 3 лет. Поставьте на поверхность напротив окна игрушку (желательно в виде какого-нибудь животного) так, чтобы на нее падал солнечный свет. Предложите ребенку обвести на бумаге тень игрушки. Это занятие подарит вам несколько минут тишины, а ребенку поможет развить мелкую моторику и запомнить очертания животных.

3. Детский боулинг

Что понадобится: пластиковые стаканчики, мяч. Активная и веселая игра, которую легко организовать в квартире, а увлечь она сможет как детей, так и родителей. Все, что вам понадобится, — это найти достаточно свободного места и построить пирамиду из небьющихся стаканчиков.

2. Гусеничные бега

Что понадобится: цветная бумага, ножницы, карандаш, соломинки. Вырежьте и сложите из цветной бумаги гусениц, как показано на видео, а затем устройте гонки. Для того чтобы бумажная гусеница передвигалась, дуйте на нее через соломинку. Чья придет к финишу раньше, тот и выиграл.

1. Настольный футбол

Что понадобится: картонная коробка, ножницы, соломинки или шпажки, прищепки, шарик. При помощи ножниц проделайте в коробке отверстия для ворот. Проденьте в боковые стенки соломинки или шпажки и наденьте на них прищепки. Настольный футбол готов! Бросьте на игровое поле шарик и попытайтесь забить гол в ворота противника, прокручивая соломинки с прищепками.

Бонус: как мировые знаменитости проводят время со своими детьми

В силу плотного графика у звезд шоу-бизнеса остается не так много времени, чтобы мастерить игры и развлечения своими руками, но у них вполне можно перенять парочку способов заинтересовать ребенка.

Джессика Альба

Джессика Альба точно знает, от чего ее дочки придут в восторг, — она просто дает им свои патчи для глаз и другие средства по уходу за кожей. Юным Хэвен и Онор косметика, конечно, еще ни к чему, но проведение бьюти-процедур вместе со звездной мамой прекрасно их сближает.

Милла Йовович

Актриса уверена, что готовка — один из лучших способов провести время с детьми. Йовович очень любит печь со своей старшей дочерью Эвой. Причем больше всего в их семье любят блюдо с необычным названием «мартышкин хлеб». А называется оно так потому, что пирог едят руками, отрывая по кусочку, как это делали бы обезьяны.

Расскажите, как вы обычно развлекаете ребенка? Может, у вас есть собственные идеи для игр, которые можно организовать при помощи подручных средств?