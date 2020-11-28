15 крутых альтернатив обычным комнатным растениям, которые создадут уют в вашем доме

Комнатные растения обитают почти в каждом доме. Они не только очищают воздух и радуют глаз, но и помогают улучшить и дополнить интерьер. Разнообразие цветов просто зашкаливает: существуют виды с необыкновенными соцветиями, листвой и настоящими плодами.

Мы в AdMe.ru большие фанаты уникальных комнатных растений, поэтому решили показать вам эти редкие дары флоры.

Лантана

Лантана — это яркое, быстрорастущее растение, соцветия которого время от времени меняют свою окраску. Она имеет приятный пряный аромат, любит тепло, свет и своевременный полив. Своим цветением радует всю весну и лето, еще и неприхотлива в уходе, поэтому совершенно не доставляет хлопот.

Ананас «каена»

«Спустя 2,5 года у нас наконец-то появился маленький ананас».

Тропическое растение, которое дает настоящие плоды. Ананас «каена» ароматно пахнет, любит обильный полив и тепло. Поливать его нужно теплой водой, а опрыскивать только в жаркие летние дни. Цветок — большой любитель солнечного света.

Такка шантрье

Такка шантрье — экзотический цветок, прибывший к нам из жарких тропиков. За свой темный окрас и причудливую форму, его еще называют «летучая мышь» или «черная лилия». Растение не сможет выжить без влажного воздуха и тепла. Цветет такка почти круглый год, его необычный вид привлекает пристальное внимание садоводов и любителей.

Цикас

Цикас является родственником папоротника, но уж очень напоминает пальму. Растение любит рассеянный солнечный свет или полутень, умеренный полив и высокую влажность воздуха. Чтобы листья у цикаса не были повернуты в одну сторону, достаточно просто его регулярно поворачивать.

Стрелиция королевская

Стрелиция королевская родом из жаркой Африки. Название «райская птица» она получила неспроста, ведь форма ее соцветия очень напоминает птицу с хохолком. Растение нуждается в свежем воздухе и бережном уходе. Поливать его нужно только очищенной водой комнатной температуры.

Крассула умбелла

Крассула умбелла — близкая родственница денежного дерева. Из-за необычной формы этот цветок еще называют «винный бокал». Неприхотливое и легкое в выращивании растение, которое любит свет, умеренный полив и свежий воздух. Его можно разместить на солнечной стороне окна.

Молочай тучный

Молочай тучный внешне очень напоминает кактус, только без колючек. Выносливое растение, любит свет, не боится ни холода, ни засухи. Поливать его нужно только в теплое время года, он отлично накапливает и хранит влагу. Молочай медленно растет, благодаря чему нет потребности его часто пересаживать.

Платицериум

Платицериум — растение-папоротник. Его еще называют «оленьи рога» из-за интересной формы листьев. В природе он растет на деревьях, а дома его можно повесить на стену. Своевременный полив, светлое место, тепло и отсутствие сквозняков станут благоприятными условиями для роста в домашних условиях.

Штопорная трава

Экзотическое водное растение родом из Европы, которое запросто можно выращивать дома в обычном цветочном горшке. Штопорная трава очень быстро разрастается, а ее завитушки выглядят так, будто кто-то их старательно крутил на бигуди. Главное в уходе — обеспечить обильный полив и увлажнять воздух.

Молочай тирукалли

Молочай тирукалли в простонародье называют «огненные палочки». Это растение практически без листиков и приобретает свой необычный окрас благодаря нахождению на солнце. Поэтому, если вы переместите его в тень, молочай вновь станет зеленым. Поливать такое чудное дерево не нужно слишком часто, зимой вообще достаточно раза в месяц.

Лашеналия алоэвидная

Лашеналия алоэвидная — это растение родом из Южной Африки, которое цветет в зимнее время и любит прохладу. Наличие ярких цветов и листьев в крапинку добавляет ее виду экзотичности. Для благоприятного роста лашеналии необходимо обеспечить хорошее освещение и своевременный полив (как только немного просохнет грунт).

Стрептокарпус

«Мое любимое растение. Вот самые крупные цветы, которые у него были».

Стрептокарпус — невероятный цветок, который завезли к нам с Мадагаскара и из Южной Африки. Растение предпочитает умеренный полив, причем оно лучше переносит засуху, чем лишнюю влагу. К влажному воздуху стрептокарпус относится хорошо, но не стоит опрыскивать листья и соцветия, чтобы на них не появились коричневые пятнышки.

Колумнея

Колумнея, или «золотая рыбка», родом из жарких тропических лесов. У этого нежного растения опущенные побеги и яркие цветы красного, оранжевого или желтого цветов. Колумнеи необходимы рассеянный солнечный свет, тепло и высокая влажность воздуха. Летом нужен обильный полив, а в холодное время — умеренный.

Клеродендрум

Клеродендрум родом из тропиков Африки и Азии. Влаголюбивое и выносливое растение, при правильном уходе может цвести круглый год. Любит свет, но прямых солнечных лучей лучше избегать. Обильный полив в теплое время года и умеренный — в зимнее, частое опрыскивание — вот что для него жизненно необходимо.

Крассула «храм Будды»

Крассула «храм Будды» — это суккулентное растение-гибрид. Очень привлекает своим необычным внешним видом и простотой в выращивании. Для поддержания жизни цветку нужен солнечный свет и умеренный полив. Крассула не боится засухи, но корни ее могут начать гнить от чрезмерного полива.