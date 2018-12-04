15 известных фактов, которые оказались обманом (Спойлер: у 80 % женщин никогда не было ПМС)

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Окружающий мир умеет удивлять. Порой очевидные вещи, если копнуть глубже, оказываются совсем не такими, какими нам представлялись. К примеру, с помощью одеколона раньше боролись со звоном в ушах, а о том, что такое ПМС, на деле знает разве что 1 из 5 женщин на планете.

AdMe.ru делится 15 мифами об окружающем мире, в которые давно пора перестать верить.

Миф № 1: Большой палец на ноге является самым длинным у всех людей

Посмотрите на свои пальцы на ногах. Если указательный палец длиннее большого, то вы относитесь к категории редких людей. Примерно у 1 человека из 10 встречается такая особенность. Она получила название «палец Мортона» — в честь американского хирурга-ортопеда Дадли Джо Мортона, который первым описал это явление. Известно, что оно встречалось еще во времена Древней Греции, где подобный тип стопы даже считался эталоном. У многих персонажей картин Боттичелли и Микеланджело также 2-й палец стопы длиннее 1-го. А еще палец Мортона можно увидеть у статуи Свободы.

Миф № 2: Одеколон придумали для аромата

Первый одеколон (другое название — «кельнская вода») был создан итальянским изобретателем Иоганном Марией Фарина в 1709 году. К флакону прилагалась инструкция, в которой говорилось, что эта чудодейственная вода является противоядием, лекарством от чумы, желтухи, болеутоляющим, придает силы женщинам при родах, способствует откашливанию, а также ослабляет звон в ушах. Стоит отметить, что отчасти слова парфюмера были верны. Травяная настойка на спирту с ароматическими маслами действительно обладала антисептическими и дезинфицирующими свойствами.

Миф № 3: Кофе по-ирландски был придуман в Ирландии

Кофе по-турецки придумали в Турции, кофе по-венски — в австрийской Вене, а вот кофе по-ирландски изобрели в США, а именно в Сан-Франциско. О нем там часто говорят: «В этом городе не меняются 4 вещи: покрытые туманом холмы, безмятежная мощь Золотых Ворот, медленная романтика канатных дорог и субботняя толпа в кафе, пришедшая за чашкой кофе по-ирландски». А в самой Ирландии, между прочим, больше любят чай.

Миф № 4: ХХI век начался в 2000 году

Еще одно популярное заблуждение — то, что XXI век начался в 2000 году. Согласно григорианскому календарю, новая эра началась в 1 году, и никакого нулевого года, так называемой точки отсчета, не было. А значит, XX век длился с 1901 по 2000 год включительно. Соответственно, XXI век начался в 2001 году.

Миф № 5: Гладиаторы сражались до смертельного исхода

Голливудские фильмы часто изображают гладиаторские поединки как кровавые представления, в конце которых в живых должен был остаться только один участник. На самом деле большинство боев проходило по строгим правилам: соперники должны были соответствовать друг другу по физическим параметрам и опыту. Судьи внимательно наблюдали за происходящим, и, как только один из воинов получал серьезное ранение, сражение прекращалось. Нередко оба гладиатора могли уйти с арены с почестями под флагом «ничьей» после зрелищного шоу.

Миф № 6: Метеориты падают на Землю раскаленными

Еще одна часто встречающаяся в кино деталь — пылающий метеорит, который якобы только что упал на Землю. В жизни все выглядит иначе. 9 из 10 падающих на Землю метеоритов — камни, которые обладают слишком слабой теплопроводностью. Тепло от внешних слоев не успевает за несколько секунд полета в атмосфере передаться внутренней части небесного тела. Более того, холодный центр камня будет изнутри остужать его. Поэтому только что упавший метеорит может быть максимум теплым, но никак не раскаленным.

Миф № 7: Архитектора храма Василия Блаженного ослепили

Одна из самых известных легенд, связанных с храмом Василия Блаженного на Красной площади, гласит, что после постройки храма Иван Грозный спросил у его архитектора, можно ли построить храм красивее этого. Мастер ответил утвердительно, после чего якобы был ослеплен, чтобы уже не соорудить ничего более великолепного. Однако, согласно сохранившимся документам, через несколько лет после строительства храма Василия Блаженного тот самый зодчий Постник Яковлев в полном здравии отправился по приказу того же Ивана Грозного возводить Благовещенский собор Казанского кремля.

Миф № 8: От крокодила нужно бежать зигзагами

Один из самых старых советов по выживанию при встрече с крокодилом звучит так: бегите от него зигзагами, потому что животное не сможет быстро поворачиваться и следовать за вами. Это совершенно бессмысленный совет по нескольким причинам. Во-первых, крокодилы крайне редко нападают на суше. Во-вторых, если такое и случается, там они развивают скорость около 16 км/ч. В воде встреча с этим пресмыкающимся действительно опасна, так как плавают крокодилы достаточно быстро — около 30 км/ч. А вот убежать от крокодила по земле не составит труда хоть зигзагами, хоть по прямой.

Миф № 9: ПМС возникает у каждой женщины

Большинство женщин знают о предменструальном синдроме (ПМС) только понаслышке. В реальности, согласно исследованиям Journal of Women’s Health, около 80 % девушек никогда не были подвержены негативным эмоциям в предменструальный период либо сталкивались с ПМС в самых легких его проявлениях. А плохое настроение или нестабильное душевное состояние — скорее совпадение, нежели закономерность.

Миф № 10: Когда лифт падает, нужно подпрыгнуть

Этот забавный совет на первый взгляд кажется вполне логичным: прыжок поможет избежать травм при ударе лифта о дно шахты. Но в действительности выбрать тот самый момент, когда нужно прыгнуть, в условиях стресса и паники практически невозможно. И даже если бы кому-то это удалось, скорость падения лифта настолько велика, что человек тут же ударился бы головой о крышу кабины.

Миф № 11: По дню зачатия можно спрогнозировать пол будущего ребенка

Самый ранний из известных календарей, по которым будущие родители могли бы спланировать зачатие ребенка определенного пола, был придуман в Китае. Пользоваться им могли только представители монаршей семьи. В графике учитывались фазы Луны и особенности организма женщин. В 2010 году ученые из США проанализировали китайские вычисления и пришли к выводу: они прогнозируют будущее настолько же точно, как и простое подбрасывание монетки. По мнению специалистов, на сегодняшний день не существует свода правил, при соблюдении которых со 100%-й вероятностью можно зачать ребенка определенного пола.

Миф № 12: Серебряные предметы очищают воду от бактерий

Что-то похожее на истину в этом заявлении есть: серебро и правда обладает бактерицидными свойствами. Однако, если просто опустить в воду серебряное изделие, будь то ложка, цепочка или монетка, пользы не будет: ионов серебра в воде все равно будет слишком мало для подобного «очищающего» эффекта. К тому же подобным образом можно даже навредить самому себе: как и все тяжелые металлы, серебро токсично и способно накапливаться в организме при постоянном потреблении.

Миф № 13: Листья зеленого и черного чая собирают с разных кустов

Все виды чая — и зеленый, и черный, и красный — растут на одном и том же кусте. А сорт и специфику вкуса они приобретают уже после того, как листья соберут. Все дело в различных процессах сушки, ферментации и подвяливания растения.

Миф № 14: Жаворонки и совы неисправимы

Наш мир заточен под жаворонков: учеба, работа — все начинается с утра. Редкие совы могут позволить себе жить по удобному им графику. Естественно, многие задумываются: можно ли сменить один режим на другой? Ответ специалистов — это возможно. Правда, придется отказаться от компьютера, смартфонов и телевизора в темное время суток, потому что свет от этих приборов обманывает наш организм, подавая сигнал о том, что спать еще рано. По мнению ученых, таким образом можно научиться раньше ложиться и, соответственно, раньше вставать.

Миф № 15: К зиме мы толстеем

Бытует мнение, что к зиме человек утепляется не только с помощью одежды: наш организм накапливает дополнительные килограммы, чтобы не мерзнуть. Однако в 2014 году австрийские исследователи опубликовали результаты своих экспериментов, которые доказывают обратное: холод помогает сбрасывать килограммы, а не набирать. Дрожь от мороза, как и физкультура, стимулирует превращение запасающего энергию белого жира в энергосжигающий бурый жир. Проще говоря, результат похудения можно удвоить, если совмещать занятия физкультурой, например пробежки, с пребыванием на холоде. Но в любом случае не забудьте надеть шапку.