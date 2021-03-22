15+ историй о житейских хитростях, которые могут пригодиться каждому из нас даже в самый неловкий момент

Мне как-то надо было снять немного денег в долларах, позвонил в банк, чтобы заказать, а там ближайшая дата через неделю или больше. А мне нужно срочно. Решил попробовать снять без заказа. Пришел в банк к открытию, взял талончик. Касса работает одна, и чуть раньше меня пришел один человек. В общем подошла моя очередь, называю сумму, а мне говорят, мол, можно только $ 1 000 на человека. Ок, давайте тысячу. Иду и набираю талончиков. Снова в ту же единственную кассу попадаю — еще тысячу. Девушка выдает, все ок, и уже прощается, а я подаю следующий талон — еще $ 1 000. Этот взгляд и фраза «Ладно, сколько вам?» мне запомнились, наверное, навсегда. © bombuilder / Pikabu