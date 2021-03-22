15+ историй о житейских хитростях, которые могут пригодиться каждому из нас даже в самый неловкий момент
Мы все очень часто попадаем в неловкие ситуации, ошибаемся, не умеем находить общий язык с людьми, поэтому вечное состояние стресса, особенно для жителя крупного мегаполиса, — это уже обычное дело. Однако практически со всеми жизненными неурядицами можно постараться справиться.
Мы в AdMe.ru взяли на вооружение хитрости обычных людей, которые знают, как выходить из любой ситуации с высоко поднятой головой.
-
Как понять, что вы покупаете сочный апельсин или грейпфрут, вне зависимости от того, как выглядит кожура? Возьмите в руку апельсин или грейпфрут. Если он кажется легким, то в нем мало сока и он будет по вкусу похож на опилки. Поройтесь в коробке и выбирайте те, которые кажутся самыми тяжелыми по сравнению с апельсинами и грейпфрутами схожего размера. Они будут самыми вкусными. © Lena Konchalovskaya / Яндекс. Кью
-
Я больше не переживаю о том, что подумают люди, когда у меня поехали колготки, когда я не успела стереть наполовину облезший лак, когда иду в юбке, а снизу она рвется по шву, когда нелепо одета. А все потому, что, если кто-нибудь спросит, почему так, отвечу, что проиграла спор, а слово нужно держать. Пока никто не спрашивал, но себя я этим здорово успокаиваю. © «Подслушано» / Ideer
-
Если члены вашей семьи постоянно обращаются к вам за помощью в настройке домашних мультимедийных систем, сфотографируйте все пульты. Когда они в следующий раз позвонят, вы сможете указать им на точное расположение, цвета и надписи на кнопках. © kickypie / Reddit
-
Долгое время пыталась отучить себя есть по ночам, но сила воли ни к черту. В итоге выход нашла моя мама: около холодильника повесила отпугиватель крыс. Он издает ультразвук, который эта находчивая женщина не слышит, а мои уши в трубочку скручиваются. Теперь не ем больше, чем она мне позволяет. © «Подслушано» / Ideer
-
А вы знали, что можно самому себе отправлять сообщения в фейсбуке? Надо только найти собственное имя в чате. Может показаться, что эта функция бессмысленна. Но иногда очень удобно, если надо переслать текст и ссылки с телефона на компьютер (и наоборот). Это самый быстрый способ отправить изображение с телефона на компьютер. © Sima Orekhanov / Яндекс. Кью
-
Если вам мешают спать комары, то перед сном положите пакетик чая с корицей рядом с кроватью. Комары ненавидят запах корицы, поэтому они оставят вас в покое и полетят искать кого-нибудь другого. © Schalk Jacobus Maraisr / Quora
-
Мне как-то надо было снять немного денег в долларах, позвонил в банк, чтобы заказать, а там ближайшая дата через неделю или больше. А мне нужно срочно. Решил попробовать снять без заказа. Пришел в банк к открытию, взял талончик. Касса работает одна, и чуть раньше меня пришел один человек. В общем подошла моя очередь, называю сумму, а мне говорят, мол, можно только $ 1 000 на человека. Ок, давайте тысячу. Иду и набираю талончиков. Снова в ту же единственную кассу попадаю — еще тысячу. Девушка выдает, все ок, и уже прощается, а я подаю следующий талон — еще $ 1 000. Этот взгляд и фраза «Ладно, сколько вам?» мне запомнились, наверное, навсегда. © bombuilder / Pikabu
-
Что делать, если нужно срочно что-то измерить, а под рукой нет линейки или рулетки? Можно подготовиться к подобной ситуации заранее, сделав несколько замеров и запомнив получившееся. Полезными единицами измерения могут стать: максимальное расстояние между кончиками большого пальца и мизинца; длина ступни от кончика большого пальца до пятки; расстояние между кончиками большого и указательного пальцев. © Александр Иванов / Яндекс. Кью
- Парень, который мне нравится, обожает своего пса. Чтобы пес, а следовательно, и парень начали обожать меня, я провела колбасой за ухом. Пес радостно начал облизывать мне ухо, это заметил парень, и через 3 часа у нас уже 5-е свидание. © «Подслушано» / Ideer
-
Раньше я открывал ссылки, нажимая правой кнопкой мышки на ссылку, далее на «Открыть ссылку в новом окне». Но еще ссылку можно открыть, если просто нажать на колесико мыши. © Андрей Ч / Яндекс. Кью
-
Если у вас есть выпечка, которой уже несколько дней, вы можете снова сделать ее мягкой и свежей, поместив в микроволновую печь над чашкой с небольшим количеством воды, чтобы быстро пропарить мучное изделие. © Mr_Westerfield / Reddit
-
Я человек простой: вижу уведомление от босса после работы — не захожу в мессенджер до утра. © office.plankton / Pikabu
-
Чтобы узнать, куда прикручивать винтики, сделайте отпечаток с помощью пластилина, как показано на фото. © youngwq171 / Reddit
-
Нужно нарезать сырую курицу? Используйте кухонные ножницы вместо ножа. Будет в 1 000 раз проще. © jjlovesthearmy / Reddit
-
Звонок с +7495, всеми любимая служба поддержки Сбербанка. Подаю ли я сейчас заявку на кредит? Конечно, подаю! 7 минут назад? Да-да, это именно я! Из города Екатеринбурга? Ну разумеется!
Полный обиды и разочарования голос:
— Обманщица! Мошенница!
Да мое же ты золото! © rogachevaeks / Pikabu
-
Дима посадил в свою машину соседского пацана Елисея, разрешил нажимать любые кнопки. А сам вышел. Елисей донажимался до того, что заблокировал себя в машине (ключ остался внутри). Дима наш побегал вокруг машины, попытался выломать замок, изнервничался и даже вызвал службу вскрытия замков. И тут появился другой сосед, бывший военный. Быстро вникнув в ситуацию, попросил фонарик и просто посветил на кнопку блокировки. 2-летний Елисей как по команде нажал на эту кнопку и разблокировал машину, тем самым вызволив себя самостоятельно. Сосед пояснил, что раньше работал со служебными собаками, а у детей и собак мышление одинаковое. © PivBear / Pikabu
-
Используйте голосовую команду, чтобы найти смартфон, если вы забыли, где оставили его — дома или в машине. Каждый раз, когда я забываю, куда положил свой телефон (обычно где-то в квартире или машине), и не могу его найти, я просто громко говорю: «Эй, Google!» Затем жду 2 секунды и продолжаю: «Какая погода?» И смартфон отвечает, если вы оказались в той же комнате, что и ваш пропавший гаджет. Если вы предварительно активировали голосовые команды на своем iPhone или Android, то эта хитрость поможет сэкономить вам много времени. © itsokman111 / Reddit
-
Живу на 23-м этаже в большущем доме. Лифт иногда жду по 7–10 минут, и это считается нормой. Память у меня девичья, я частенько забываю что-то в квартире, и приходится возвращаться, а значит, ждать лифт. Пешком идти еще дольше, и пахну я потом точно не розами. И вот я придумала оставлять мелкие вещички в почтовом ящике. Это очень удобно, и нет необходимости возвращаться. Туда влезли солнцезащитные очки, помада и зарядное устройство для телефона. Зимой там варежки и крем еще. © «Подслушано» / Ideer
-
В 1998 году родители девушки уехали в далекий дом отдыха по путевке на месяц, а нам досталась квартира. Стали жить и как-то раз вышли из квартиры в подъезд. Захлопнули дверь. Ключи внутри. Нашли мастера по объявлению, но он уточнил: «Приеду неизвестно когда, перезвоните через 3 часа, как вернусь с другого вызова». Вдруг мастер перезванивает и просит описать замок. По памяти обрисовал, что собачка такая, что ручка вверх для защиты, глазок посередине, обшита каемочкой. Он посмеялся, говорит, что последний шанс — продавить со всей силы ручку вниз. Я, как фокусник, подхожу к двери. Сообщаю девушке, что сейчас все вскроем, и открываю дверь, просто нажав на ручку. © aloha1 / Pikabu
Поделитесь с нами историями, из которых вам удалось блестяще найти выход.