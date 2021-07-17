15+ историй о людях, которые просто хотели продать ненужные вещи, а получился целый голливудский триллер

Каждую минуту на сайте объявлений Avito продаются 3 личные вещи, 2 предмета электроники, 1 товар для дома и 1 автомобиль. Опыт продажи отслуживших вещей через интернет есть практически у каждого. Поэтому все мы хорошо знаем, насколько это непростое дело. Иногда после диалога с потенциальным покупателем начинаешь жалеть, что затеял все это, а не просто оттащил ненужное на помойку.

Мы в AdMe.ru считаем, что продавать подержанные товары с рук правильно не только с точки зрения экономии, но и из-за заботы о природе. Однако героям нашей подборки такая сознательность вышла боком.

Продавали с женой посудомойку, стояла 2−3 года почти без дела. Ценник в ₽ 4 000 посчитали адекватным. И попался нам 40-летний Сережа. Приехал, помялся, спросил, почему мы гарантию не даем (гарантию, Карл?). Посмотреть, как она работает, не захотел и ушел.

Через 15 минут позвонил и сказал, что раз мы не даем гарантию, то и цена будет ₽ 3 000. Я посоветовался с супругой, решили отдать за ₽ 3 500. Звоню, спрашиваю, когда ждать, а он в ответ: «Да я и не знаю, перезвоню через час, может». Час прошел, Сережки нет, ну и ладно. Продали другому и забыли.

А через 3 дня Сережку прорвало. Узнал, что посудомойка продана, решил написать негативный отзыв и подпортить рейтинг моему аккаунту. Что в головах у таких Сереж — не знаю. © e***a.mishki / Pikabu

Мой знакомый продал 1-комнатную квартиру. Спрашиваю, сложно ли было найти покупателей. Нет, говорит, самым сложным было продать ее за деньги. Большинство покупателей пытались обменять квартиру на автомобиль, иногда с доплатой. Один даже предложил обмен на Lexus с доплатой ему! Некоторые предлагали взамен их «готовый бизнес» — ларек какой-нибудь. Один предложил на обмен гараж, а другой вообще позвонил из села и захотел обменять квартиру на его отару овец. © Rumaxer / Pikabu

Муж моей сестры продавал свою машину. За 12 лет пробег 61 тысяча километров. Приехали покупатели — девушка с молодым человеком лет 20. И состоялся такой диалог:

— Машина нравится, берем, но скажи, сколько скрутил пробега?

— Не крутил, оригинальный пробег.

— Ты не понял, точно беру, просто скажи, сколько скрутил?

— На машине редко езжу, пробег родной, не крутил.

— Вот деньги, покупаю, но просто признайся, сколько отмотал?

— 20 тысяч скрутил (надоело утверждать, что пробег реальный).

— (Поворачиваясь к девушке) Ну вот, я же говорил.

И с довольным видом забрали авто. © Kosmolet / Pikabu

Продавал я как-то несколько старых жестких дисков по бросовой цене. Сбыл легко, осталось всего 2 штуки, и тут ко мне прицепился один и начал торговаться. В результате долгой истории с нехваткой средств взял он всего 1. Потом начал писать, что и второй хочет забрать и чтобы я никому его не продавал. Сначала я не понял, почему надо ждать, а потом решил проверить, что выставляет на продажу он. Среди прочего там обнаружился мой диск, расхваленный и на 75 % дороже. Больше я ему не отвечал, диск продал на следующий день другому и без торга. © EminSTX / Pikabu

Часто выставляю вещи на продажу, освобождая тем самым свой гардероб. В объявлении прописываю все детали: состояние, размер, материал, делаю понятные фото. Цены ставлю минимальные — лишь бы забрали. Так каждый второй в сообщениях начинает доставать несуразными просьбами. То сделай еще миллион фото во всех ракурсах и освещениях, то расскажи, зачем продаешь, то измерь, насколько максимально растянется талия (зачем?), то сфоткай внутренние швы. Алло, человек, ты смотришь брюки за 300 рублей, зачем тебе фото внутренних швов и точная ширина молнии на ширинке? © Подслушано / Ideer

Я по глупости позволила странноватому парню прийти ко мне домой, чтобы купить подержанный iPad для его сына. Он вручил мне наличными на $ 40 меньше, чем я просила в объявлении, сказав, что это все деньги, которые у него есть, и что, по его мнению, это справедливая цена. Когда я отказалась, он рассердился, покраснел, стукнул ладонью по столу и заявил, что я жадная. В итоге он пошел в банк за оставшимися $ 40, хлопнув за собой дверью с такой силой, что затрясся весь дом. Как только он ушел, я написала ему, чтобы он не возвращался. Он отправил мне ответное сообщение с извинениями, но я больше не отвечала. © squiggyshuman / Reddit

Я выставил свой фургон на сайте объявлений за $ 1 400 долларов — и начался парад странных звонков и сообщений. Один парень писал мне буквально каждый день, спрашивал, продается ли еще фургон, и когда я говорил «да», отвечал: «Хорошо, я буду у вас утром и заберу его». Так повторялось раз 10.

Я снизил цену до $ 900, и однажды утром мне позвонила женщина. Оказывается, у нее была такая же машина именно этого года и модели, и она ей очень нравилась. Но она случайно перегрела двигатель, не заметив, что в нем кончилась охлаждающая жидкость. Ее муж сказал: «Мы выкинем коробку передач из ее старого фургона и воткнем от вашего». А женщина средних лет в это время буквально скакала от радости по моей подъездной дорожке. © Michael Chaney / Quora

Недавно решил продать старый iPhone, выставил за символические ₽ 5 000. Личку разрывало от сообщений в стиле «Полторы-две тысячи — и заберем прямо сейчас». Потом человек 6 звонили с вопросами, куда приехать посмотреть, и не приезжали.

И вот звонит дама, договариваемся встретиться. Наступает день Х, пишу-звоню ей — не отвечает, часа 2 старался. И тут звонит парень, оказалось, живет рядом, пришел в течение 30 минут и выкупил с символическим торгом.

Вишенка на торте: звонит та дама, спрашивает, куда ехать. На мой резонный вопрос: «А где вы были раньше?» — ответила, что на незнакомые номера не отвечает. Сказал, что продал, и в ответ такое выслушал! Вроде и телефон продал, а осадочек остался. © himbrn / Pikabu

Я на днях разбирала хлам и нашла электрическую сковородку. В розетку включаю — работает, даром что на чердаке 7 лет пролежала. Выложила ее на продажу.

Звонит мне номер, регион не наш, мужчина на том конце провода говорит, что сковорода его заинтересовала, и спрашивает, могу ли я ее в другой регион отправить. Я, начитавшись историй про мошенников, которые по такой схеме обычно работают, заявляю, что отправить не могу, оплата только наличкой — приходите, смотрите и забирайте.

В итоге он нашел в нашем городе курьера, тот вечером приехал, проверил работоспособность прибора, расплатился и уехал. Мне до сих пор непонятно, что в этой сковороде такого сокрыто, что на нее прям ажиотаж был. © kotSofii / Pikabu

У меня был просто незабываемый опыт. Я выставила на продажу шкаф. Парень собрался проехать почти 50 км, чтобы забрать его. Мой муж посоветовал ему убедиться, что шкаф влезет в его грузовик. Он заверил, что у него достаточно большой автомобиль.

В итоге парень подъезжает к дому на легковушке. Естественно, муж забеспокоился и напомнил, что шкаф большой. Парень ответил: «Все хорошо». Примерно через полчаса мой муж вышел из дома и сделал это фото. Парень проехал так 50 км. Мы даже пару дней проверяли новости — кажется, он благополучно вернулся домой. © Rebekah Flanagan / Quora