15 историй о людях, которым следовало бы вручить черный пояс по умению решать проблемы
Считается, что большинство из нас обладают средними способностями и не могут достичь высот в жизни. Но ученые с этим в корне не согласны. Неважно, сколько вам лет и в какой семье вы родились: академиков или сантехников, — гениями не рождаются, а становятся. Сегодняшние истории о людях, которые ловко нашли решение непростых задач, — маленькое доказательство того, что человеческий потенциал безграничен.
AdMe.ru с удовольствием прочитал посты людей, которые нашли оригинальный выход из обычных трудных ситуаций. Для вас мы выбрали из них наиболее увлекательные истории.
- В 70-х годах, чтобы получить ученую степень, помимо своего основного предмета нужно было продемонстрировать владение иностранным языком. Мой дядя знал английский и еще несколько языков, но учитывались только французский, немецкий и испанский. Дядя уточнил, как будут проверять знание языка, и ему ответили, что преподаватель даст для перевода случайную страницу из книги на испанском, французском или немецком языке. Дядя, недолго думая, взял книгу в твердом переплете на французском, отнес своей девушке, попросил ее перевести страницы 165 и 166 и запомнил их. На следующий день он открыл книгу на нужном развороте и заломил корешок. То же самое он делал ежедневно в течение многих дней. И вот настало время демонстрировать «знания» языка. Он отдал профессору свою книгу, тот открыл ее на «случайной» странице и отдал дяде обратно. Дядя увидел знакомый разворот, улыбнулся — и получил желанную степень по инженерии. © mohammedgoldstein / Reddit
- Мой молодой человек не любил, как готовила его мама. В детстве отказывался есть ее стряпню наотрез. Тогда его мама придумала хитрую схему: она готовила еду дома, относила ее соседям, а те кормили его якобы своей едой. И он лопал, аж за ушами трещало! © Подслушано / Ideer
- Вспомнила разговор родителей.
Папа:
— Мой двоюродный брат попросил денег на первый взнос на квартиру.
Мама:
— Ну ты же знаешь, что он не отдаст!
— Не отдаст...
—Значит, если ты не дашь денег, то он обидится и перестанет с тобой разговаривать. А если дашь — то он будет от тебя прятаться, чтобы не возвращать, и перестанет с тобой разговаривать. А если никакой разницы, то лучше остаться с деньгами.
Умная у меня мама. © Catarina0905 / Pikabu
- Как-то в классе 9-м или 10-м учительница литературы задала выучить нам стихотворение Есенина. Я ничего учить не стал, понадеявшись на удачу. И тут вызвали меня. Ну а я сказал, мол, простите, стих не выучил, но могу прочитать свой. Глаза педагога округлились, но прочитать она мне свое творчество позволила. Одноклассники смеялись, и я думал, что хуже уже не будет. Когда я закончил, то сквозь гробовое молчание учительница огласила: «Что ж... Молодец! Пять!» И только изумленные взоры одноклассников говорили мне: «А что, так можно было?!» © kaifboy / Pikabu
- Я случайно задела заварной чайник бабушки, его крышка упала, и самый верх ручки откололся. Я пошла в магазин тканей, нашла пуговицу того же цвета, приклеила ее на место откола, и она оставалась там еще на протяжении 30 лет. © Faith Kemper / Quora
- В 8 лет младший сын стал упрашивать завести собаку. Ходил за мной, клялся, что будет с ней гулять. Смотрел на меня честными-пречестными глазами. Но в мои планы совсем не входило вставать раньше и гулять с ней: хватило бессонных ночей с детьми. Но все же мое сердце дрогнуло. «Хорошо, — сказала я, — давай. Но вначале тебя проверим: тебе нужно будет перед школой встать, выйти на улицу, постоять 1 секунду и сразу домой. Если выдержишь неделю, то заведем». Сын обрадовался, говорит, давай две. Я сказала, что и одной будет вполне достаточно. Сколько раз он вышел? 0 раз. © ssstrange / Pikabu
- С женихом полтора года вместе, запланировали свадьбу. От первого брака у него двое мальчиков, погодки. С ними были отличные отношения, но за несколько месяцев до свадьбы их как подменили. Они издевались надо мной, доводили. Тогда мы демонстративно поскандалили, я собрала вещи и ушла, а жених привел мою знакомую как новую девушку. И тут начался концерт! Дети звонят в панике: «Катя, вернись, она ужасная», «Папа, верни Катю!» Теперь они идеальные дети, на днях свадьба. © Подслушано / Ideer
- Работаю с напарником Юрой на кухне в Израиле. И вот перед новогодними каникулами шеф говорит нам, мол, надо избавиться от излишков картошки, грибов, лука. Мы с Юрой почесали репы и сошлись на зразах с грибами и луком. Взяли сметану 42 %, нарубили туда укропа, написали табличку на английском. И вот обед, подали zrazi, но — вот провал! — сотрудники, слыша название, кривятся и не берут. Нам грозили плохие оценки. И тут Юра снова почесал репу, взял табличку и ушел. Вернулся с новой, на которой было написано stuffed roshti — фаршированные рёшти (швейцарское блюдо из картофеля, похожее на драники. — Прим. AdMe.ru). И — о чудо! — начали брать и хвалить. По итогу обеда получили оценку 89 из 100. Юра хитро улыбался и сказал, что после каникул накормим их окрошкой, только более благозвучное название ей найдем. © tanalsky / Pikabu
- Моя подруга работала учительницей. Однажды кто-то украл деньги из ее кошелька, который она хранила в шкафу с припасами. Шкаф она всегда закрывала на замок, поэтому было странно. Я договорился с ней о встрече и решил запереться у нее в шкафу во время перерыва. Там было тесно и темно, но уже через несколько минут дверь открылась. Вором оказался один из строителей. Он был, мягко говоря, поражен, увидев человека в шкафу. Когда он признался в содеянном, подруга потребовала вернуть свои деньги, а потом простила его, пообещав никому не рассказывать об этом случае. Это повлияло на него, и он больше не брал чужое. © John Shuey / Quora
- Делал полностью электромонтаж в квартире. Заказчики — пара в возрасте, лет примерно по 60. Так вот мужчина попросил сделать в туалете возле унитаза проходной выключатель для включения света. Видимо, взгляд у меня был слегка озадаченным, так что он пояснил, что жена у него плохо слышит и при этом любит постоянно везде свет выключать. А докричаться до нее, если она выключила свет в туалете, а ты внутри, нереально. Поэтому он придумал такое решение проблемы. © tungus1980 / Pikabu
- Однажды у нас выпало много снега — где-то с метр высотой. Вдоль тротуара были накиданы высоченные сугробы. Другие люди с трудом могли пролезть сквозь них. А я не стал даже пытаться пройти или перешагнуть через них, чтобы не рисковать насыпать себе снега в ботинки, а просто взял и перекатился через сугроб. © YounomsayinMaw** / Reddit
- Однажды мы с мужем играли в теннис, а наш внук, которому в то время было 5 лет, скучал. Тогда я прикрепила на его радиоуправляемую машинку картонную коробку, и вопрос со скукой и сбором мячиков был полностью решен! Игроки с соседних кортов наблюдали с завистью. © Tatiana Nachtrieb / Facebook
- Когда наступают холода, «картонные» стены моего дома очень хорошо пропускают холод. Даже кот уже не греет. А так как живу один и пока особо не зарабатываю, пытаюсь как могу экономить на отоплении. Греюсь следующим способом: включаю ноутбук, залезаю с головой под одеяло и смотрю сериалы. Адская машина за считаные минуты прогревает импровизированную «сауну». Заодно и детство с халабудой вспоминаю. © Подслушано / Ideer
- Одна из крутейших историй о сдаче экзамена была об одном парнишке. Он получил копию теста от другого класса, который уже прошел экзамен в этот день, и перевел все ответы — A, B, С или D — в музыкальные ноты. А когда пришло время убирать вещи с парты перед экзаменом, просто сложил все на пол, а нотную тетрадь небрежно кинул сверху. © bigjaymck / Reddit
- Моему мужу нужно было протянуть электрический кабель через чердак, но там было слишком тесно, чтобы мог пролезть человек. Я слышала, что электрики использовали хорьков при строительстве многих высоких зданий. Но он от моего предложения дать ему одного из моих хорьков со шлейкой отказался и вместо этого взял детский игрушечный пистолет с липучками, прикрепил к патрону кабель и выстрелил из игрушечного пистолета. Липучка с кабелем попала точно туда, куда нужно было. © Lucy Murray / Quora
Встречались ли вам люди, которые любые проблемы щелкали как семечки? А может, вы из их числа?
Поделиться этой статьёй