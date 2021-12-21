15 историй о людях, которым следовало бы вручить черный пояс по умению решать проблемы

Считается, что большинство из нас обладают средними способностями и не могут достичь высот в жизни. Но ученые с этим в корне не согласны. Неважно, сколько вам лет и в какой семье вы родились: академиков или сантехников, — гениями не рождаются, а становятся. Сегодняшние истории о людях, которые ловко нашли решение непростых задач, — маленькое доказательство того, что человеческий потенциал безграничен.