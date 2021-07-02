15 интернет-пользователей поделились странными, но действенными лайфхаками

Когда мы не знаем, что делать в той или иной ситуации, на помощь приходит интернет. Уже более 26 тыс. пользователей социальной сети Reddit поделились житейскими мудростями в ветке, посвященной необычным, но практичным советам, которые упрощают жизнь. И некоторые из этих лайфхаков настолько просты и гениальны, что мы не представляем, как раньше жили без них.