15 идей маникюра для отпуска, которые сделают лето еще ярче и теплее

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На отдыхе всегда хочется блеснуть красивым маникюром, ведь можно наконец расслабиться и не соблюдать строгие правила делового стиля. Если вы устали подбирать варианты или не можете определиться, воспользуйтесь нашей шпаргалкой. В ней 15 идей: ярких, минималистичных, изысканных. Вдохновляйтесь и помните, что ухоженные руки повышают настроение на 100 %.

AdMe.ru рекомендует присмотреться к фруктовым и морским принтам, которые сейчас в тренде.

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Делитесь в комментариях, какой маникюр вы предпочитаете делать летом.

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