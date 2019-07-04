15 идей маникюра для отпуска, которые сделают лето еще ярче и теплее

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На отдыхе всегда хочется блеснуть красивым маникюром, ведь можно наконец расслабиться и не соблюдать строгие правила делового стиля. Если вы устали подбирать варианты или не можете определиться, воспользуйтесь нашей шпаргалкой. В ней 15 идей: ярких, минималистичных, изысканных. Вдохновляйтесь и помните, что ухоженные руки повышают настроение на 100 %.