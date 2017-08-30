15 фишек по уходу за собой, с которыми вы будете выглядеть как голливудская звезда

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Когда вечером неожиданно приглашают на свидание или зовут на крутую вечеринку, а на лице отпечатался долгий трудовой день, велик соблазн отказаться. А можно воспользоваться косметическими хитростями и блистать весь вечер. AdMe.ru собрал для вас рекомендации, которые помогут быстро освежить лицо и выглядеть так, будто вы только что проснулись.

Маска для сияющей кожи лица

Вместо того чтобы тратить время на маскирующий слой тонального крема, лучше уделить 15 минут и помочь коже восстановиться. Чтобы средства «реанимации» работали лучше, для начала надо хорошенько очистить кожу. На этот случай есть крутая маска, которая глубоко чистит поры и удаляет черные точки. Рецепт: налейте в емкость 2–3 чайные ложки молока и введите в него 1 чайную ложку желатина, дайте настояться, а потом погрейте 30 секунд в микроволновке, пока смесь не начнет напоминать крем. Еще теплую маску нанесите на лицо, дайте ей высохнуть, а потом удалите с кожи.

Избавиться от черных точек за 10 минут

Если нужно избавиться только от черных точек, можно использовать быструю маску. Для ее приготовления смешайте мед с корицей, чтобы получилась густая паста, нанесите поверх проблемной зоны, приложите небольшой кусок хлопковой ткани. Через пять минут снимите полоску и умойтесь.

Быстрые восстанавливающие маски

После можно использовать готовую маску против усталости кожи или приготовить такую самостоятельно. Наверняка в вашем холодильнике уже есть ингредиенты на любой случай. Против тусклости кожи смешайте в равных количествах яблочный сок с медом, нанесите тонким слоем на лицо и оставьте на 5 минут.

кожи смешайте в равных количествах яблочный сок с медом, нанесите тонким слоем на лицо и оставьте на 5 минут. Снять отечность и убрать круги под глазами поможет обычный картофель. Натрите картофелину на терке, полученную кашицу нанесите под глаза на 15 минут.

и убрать круги под глазами поможет обычный картофель. Натрите картофелину на терке, полученную кашицу нанесите под глаза на 15 минут. Чтобы придать тонус сухой коже, нужно сделать маску из сметаны с творогом, для жирной кожи можно смешать взбитый белок, оливковое масло и несколько капель лимона, а для нормальной кожи подойдет маска из банана с грейпфрутом.

сухой коже, нужно сделать маску из сметаны с творогом, для жирной кожи можно смешать взбитый белок, оливковое масло и несколько капель лимона, а для нормальной кожи подойдет маска из банана с грейпфрутом. Раздраженную кожу успокоит кефирная маска: жирный кефир наносится на лицо на 15 минут.

Нанести несколько масок одновременно

Если у вас комбинированная кожа или вы хотите решить сразу несколько проблем, то прекрасным решением будет использование нескольких масок одновременно.

Правильно увлажнять кожу

Чтобы лицо выглядело свежим весь вечер, его необходимо тщательно увлажнить. Для этого важно правильно подобрать косметическое средство. Сухой коже подойдут средства на основе пчелиного воска, главное, чтобы в составе не было воды.

Для жирной кожи стоит использовать легкие эмульсии и флюиды, в составе которых присутствует натуральный силикон — диметикон.

Нормальную и комбинированную кожу увлажняют кремами с минеральными маслами и диметиконом.

Избавиться от черных кругов под глазами

Для маскировки несовершенств применяйте цветные корректоры: зеленый скроет раздражения, персиковый и розовый придадут сияние тусклой коже, желтый замаскирует сосудистые пятна или небольшие шрамы, оранжевый поможет скрыть синяки под глазами.

Если корректора для борьбы с синяками недостаточно, можно сначала ненадолго приложить под глаза влажные чайные пакетики, а потом скрыть остатки синевы консилером. Главное, наносить его не полукругом только на область синяка, а продлить треугольником вниз.

Автозагар за 15 минут

Для шикарного загара необязательно бежать в солярий. Оттеночный крем можно получить, смешав любимый увлажняющий крем с какао, только помните, что смесь должна быть немного темнее желаемого оттенка.

Быстрые локоны для длинных волос

Этот совет поможет быстро завить длинные волосы — просто скрутите локон и проведите по нему утюжком для волос.

Изящная прическа за 5 минут

Если вам кажется, что прическа — это целое мероприятие на полчаса, а то и час, спешим вас разуверить. В арсенале блогеров найдутся и более быстрые варианты. Например, изящный свободный пучок потребует 5-10 минут вашего времени.

Секрет густых волос

Можно сотворить идеальный конский хвост за 5 минут. Или другие простые и быстрые прически.

Зеркальный маникюр за 10 минут

Если нет времени на поход в маникюрный салон, всегда выручит беспроигрышный вариант, который будет смотреться уместно на любом мероприятии, — зеркальный маникюр.

Для зеркального маникюра даже необязательно использовать специальный лак, можно просто нанести поверх обычного лака глиттер — блестящую пудру, и — вуаля — маникюр за пять минут готов. Или нанесите глиттер только на кончик ногтя, и тогда вы получите отменный френч.

Нанести пудру через салфетку

Тяжелые тональные средства усугубят состояние кожи, вместо них лучше использовать легкие муссы и прозрачные пудры или наносить обычную пудру через салфетку. Покрытие должно получиться таким легким, будто его и вовсе нет.

Как правильно нанести хайлайтер

Хайлайтер — наше все. Можно не делать полный контуринг, а ограничиться только подсвечиванием линии носа, щек, области вокруг бровей и губ.

Слой румян тоже ни к чему: только легкое касание кисточки или немного жидких румян.

Идеальные брови

Идеальные брови можно получить, если следовать трем главным правилам: не делать их слишком квадратными, хорошо растушевывать линию и не делать кончик слишком длинным.

Сделать губы пухлыми

Чтобы ваши губы смотрелись сногсшибательно, им можно придать дополнительный объем при помощи зубной щетки, сахара, корицы и оливкового масла. Нанесите сахар на зубную щетку, легонько потрите губы для отшелушивания, после чего нанесите на них смесь корицы с оливковым маслом.