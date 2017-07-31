17 идей, как превратить свою дачу в настоящий райский уголок

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Дача, домик в деревне, загородная усадьба — слова, описывающие один и тот же объект, который так любим многими из нас. И очень важно в таком месте создать приятную атмосферу. AdMe.ru нашел интересные варианты того, как можно быстро, просто, а главное, без лишних затрат сделать участок возле дома интересным и красивым.

Больше цветов и зелени

Чтобы создать уютную атмосферу, не обязательно использовать много ярких цветов. Достаточно разбить цветник из неприхотливых растений возле дома. Еще варианты оформления можно посмотреть здесь.

А можно и не высаживать, а просто разместить в горшках, как здесь. Еще один простой вариант — поставить вертикальные клумбы, например, как тут.

Стены и навесы из цветов

Выигрышным будет использование цветов в каком-то одном месте — на стене дома или забора. Образцы оформления стен можно посмотреть здесь и по этой ссылке.

Таким способом можно создать разноуровневые композиции возле стены дома, и даже самая обычная постройка заиграет новыми красками.

Большие композиции

Разноцветные вариации пусть даже и одного вида цветов могут отлично подойти для того, чтобы стать ярким акцентом на дачном участке.

Большие цветочные композиции создать совсем не сложно — достаточно сделать все четко по этой и этой инструкции.

Задекорированные старые вещи

Сундук, лейка, тачка, старое ведро... Как много всего можно найти в обычном чулане и превратить в настоящее произведение искусства. Больше примеров по ссылкам здесь и здесь.

Все эти вещи, на первый взгляд, давно уже пора отправить на свалку. Но не стоит этого делать — они могут послужить основой для необычной клумбы.

Украшенная входная дверь

Яркие цветы, расположенные возле входа в дом, создадут хорошее настроение. Здесь еще варианты, как украсить свой дом.

Это выглядит стильно, кроме того, в такой дом приятно заходить и гостям, и хозяевам. Здесь и здесь можно посмотреть варианты оформления.

Уютная зона отдыха

Зеленые растения и цветы в зоне отдыха создадут уют и разделят участок на конкретные зоны. Здесь показано, как это сделано.

Прием зонирования может быть отличным вариантом в организации пространства. Больше примеров тут.

Необычный забор

Разнообразить самые, казалось бы, непривлекательные из них можно горшками с яркими цветами или зеленью. Стоит попробовать, и забор сразу станет приковывать взгляды. Еще примеры по ссылке.

Цветочная арка

Арка на дачном участке придаст ту самую изюминку, которой так не хватало, чтобы завершить дизайн сада. Здесь можно посмотреть, как это сделать.

Милые детали

Красота кроется в деталях, поэтому не отказывайтесь от небольших украшений, ведь они могут быть самыми разнообразными: плетеные изделия, скворечники или специальные фигурки для сада. Больше идей здесь и здесь.

Даже самое обыкновенное дерево можно превратить в домик для фей, причем сделать это гораздо проще, чем кажется. В этом можно убедиться тут и пройдя по этой ссылке.

Теплый свет

Завершающая деталь любого дизайна — свет. Здесь показано, как с помощью самодельных светильников украсить вашу зону отдыха. Теплый свет добавит уюта любому вечеру. А тут еще несколько интересных идей для вашей дачи.