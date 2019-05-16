15 хитростей, которые помогут сохранить фрукты и овощи свежими надолго
Иногда, совершая покупки, мы машинально забрасываем продукты в корзину, не уделяя должного внимания их качеству. Позже купленные фрукты и овощи продолжают дозревать у нас дома, и, к сожалению, в итоге мы часто выбрасываем многие из них, так и не попробовав.
Правильное хранение поможет вам сэкономить деньги и предотвратить перезревание овощей и фруктов. Важно учитывать климат того места, где вы живете, ведь это также может отразиться на свежести продуктов. Чем жарче и выше уровень влажности, тем быстрее некоторые овощи и фрукты будут становиться спелыми.
AdMe.ru делится с вами несколькими полезными советами, которые позволят подавать к столу только самое свежее.
Хранение без холодильника
1. Оберните хвостики бананов алюминиевой фольгой
В период созревания бананы вырабатывают этиленовый газ. Покрывая хвостик банана алюминиевой фольгой, вы препятствуете распространению газа на другие части плода. Таким образом, мякоть не будет размягчаться слишком быстро.
- Этот способ поможет сохранить фрукты свежими в течение 4–5 дней.
2. Поместите лук в нейлоновые чулки, закрутив их или завязав узлы так, чтобы овощи хранились отдельно друг от друга
Избыток влаги может в короткий срок спровоцировать загнивание лука. Лучше держать его в прохладном месте с небольшим количеством света. Чтобы сохранить овощ как можно дольше, следует подвесить его, предварительно поместив в нейлоновые чулки или колготки.
- Так срок хранения может продлиться до 6–8 месяцев.
3. Чеснок любит темные места с низкой влажностью
Идеальный способ хранения чеснока — положить его в контейнер или бумажный пакет, а пакет поместить в темное и сухое место.
- Цельная головка чеснока может оставаться свежей до 2 месяцев. Если вы отделите дольки друг от друга, срок хранения сократится до 3–10 дней.
4. Петрушка, кинза, базилик и спаржа: поместите стебли в емкость с водой и оставьте их в помещении с комнатной температурой (без промывки)
Если вы не хотите помещать зелень в холодильник, важно держать ее в воде, так же, как и цветы.
- Зелень хорошего качества сохранит свежесть от 4 до 5 дней.
5. Держите картофель в темном и прохладном месте
Не стоит оставлять картофель в пластиковом пакете. Вместо этого положите его в бумажную или сетчатую упаковку. Другим вариантом хранения может стать решетчатый ящик, дно которого покрыто газетой или абсорбирующей бумагой. Идеальная температура для этого овоща составляет 6–10,5 °C.
- При правильном хранении сырой картофель будет оставаться свежим весьма значительное время.
6. Если авокадо неспелое, оберните его газетой и положите в бумажный пакет
Зеленое авокадо не сможет поспеть, если положить его в холодильник. Его нужно обернуть газетой и поместить в бумажный пакет. Если хотите ускорить процесс созревания, оставьте в пакете банан.
- С пакетом: для созревания требуется от 3 до 5 дней.
- Без пакета: до 7 дней.
- Пакет + банан: 2–3 дня.
7. Храните помидоры при температуре выше 10 °C
Чем спелее томат, тем более насыщенный вкус он имеет. Пролежав некоторое время в холодильнике, он теряет свой аромат. Лучше всего хранить помидоры при температуре выше 10 °C.
- Срок хранения этого овоща может достигать 3 недель.
Хранение в холодильнике
1. Поместите немытые грибы в бумажный пакет вместе с петрушкой
Важно знать, что грибы моются только непосредственно перед готовкой. При контакте с водой повышается влажность, и они высыхают не полностью. Рекомендуется хранить грибы в бумажном пакете, положив туда несколько веточек петрушки. Она работает как антиоксидант и предотвращает появление пятен. После этого грибы можно убрать в холодильник.
- Срок хранения: от 3 до 5 дней.
2. Продезинфицируйте клубнику белым уксусом, не удаляя хвостики
Лучше мыть клубнику непосредственно перед употреблением, иначе она впитает воду и начнет размягчаться, что ускорит процесс созревания. Для тщательной очистки используйте 1 часть белого уксуса и 2 части воды. Важно убедиться, что в пакете нет клубники с плесенью, поскольку такая ягода испортит все остальные. Отделяйте хвостики и помещайте ягоду в герметичный пакет, только если собираетесь ее заморозить. Если вы планируете хранить клубнику в холодильнике, положите ее в дуршлаг.
- В холодильнике: остается свежей от 5 до 6 дней.
- В морозильной камере: от 2 до 4 месяцев.
3. После очистки оберните салат, шпинат или листовую капусту впитывающей бумагой, чтобы сохранить их свежесть
Промойте листья большим количеством холодной воды. Прежде чем помещать их в холодильник, убедитесь, что они полностью высохли. Зелень можно положить в пластиковый контейнер или герметичный пакет. Хорошенько оберните ее впитывающей бумагой, чтобы убрать оставшуюся воду.
- При правильном хранении зелень будет сохранять свежесть от 1 до 2 недель.
4. Оберните ненужную половинку лимона алюминиевой фольгой или посыпьте солью
Иногда мы используем только одну половинку лимона, а другую в итоге выбрасываем. Но вы можете избежать лишних трат, если завернете остаток фрукта в алюминиевую фольгу. Еще один способ хранения — посолить мякоть и хранить половинку лимона в холодильнике. Перед следующим использованием просто хорошенько его промойте.
- Целый лимон хранится до 2 недель.
- Половинка — до 7 дней, без изменения цвета и вкуса.
5. Не дайте авокадо окислиться после разрезания
Чтобы мякоть авокадо не почернела, нанесите на нее несколько капель лимона или смажьте небольшим количеством масла. Другой вариант — выложить на дно контейнера кусочки лука, а затем положить авокадо срезанной стороной вверх.
- Так авокадо сохранит свой цвет в течение 1–2 дней.
6. Чтобы сохранить очищенный картофель, поместите его в емкость с водой и белым уксусом
Очищенный картофель быстро сереет. Чтобы предотвратить это, положите его в емкость, залейте водой, добавьте несколько капель белого уксуса и поставьте в холодильник.
- Срок хранения: от 3 до 4 дней.
7. Если бананы уже очень спелые, можно положить их в морозилку, а потом приготовить смузи
Чтобы сохранить спелые бананы, снимите с них кожуру, разрежьте пополам, положите в герметичный пакет и оставьте в морозильной камере.
- Так бананы могут храниться 2–3 месяца.
8. Сделайте ароматные ледяные кубики с кинзой, петрушкой, базиликом или любыми другими травами
Это отличный способ использовать морозилку для хранения трав. Измельчите зелень и уложите ее в емкость для льда. Добавьте оливковое или растопленное сливочное масло (дайте ему остыть перед замораживанием).
- Срок хранения: от 2 недель до месяца.
Бонус: важность цвета
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежедневно потреблять около 400 г фруктов и овощей. Важно, чтобы в пищу употреблялись разнообразные продукты данной категории, поскольку они обеспечивают организм питательными веществами и помогают предотвратить многие заболевания.
Цвета фруктов и овощей указывают на их особенные полезные свойства:
- Зеленый: овощи и фрукты этого цвета содержат витамины А, С, К, фолиевую кислоту, магний, кальций, клетчатку и хлорофилл. Благодаря своим питательным веществам зеленые продукты улучшают работу печени, ускоряют обмен веществ и улучшают пищеварение, предотвращают запоры.
- Красный и фиолетовый: употребление продуктов данных цветов препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Они содержат ликопин, снижающий риск развития рака и диабета, а также укрепляющий иммунную систему. Такие овощи и фрукты богаты антиоксидантами и препятствуют ухудшению памяти.
- Оранжевый и желтый: такие продукты содержат много витамина С. Их употребление помогает улучшить состояние кожи, предотвратить проблемы со зрением и развитие некоторых заболеваний, например гриппа и рака.
- Белый: продукты этого цвета содержат минералы, такие как селен. Употребление белых овощей и фруктов повышает иммунитет, предотвращает задержку жидкости и укрепляет мышцы.
Как вы храните дома овощи и фрукты? Какой из лайфхаков уже добавили в свой список? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью 5-Minute Crafts, 5-Minute Crafts