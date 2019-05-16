15 хитростей, которые помогут сохранить фрукты и овощи свежими надолго

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Иногда, совершая покупки, мы машинально забрасываем продукты в корзину, не уделяя должного внимания их качеству. Позже купленные фрукты и овощи продолжают дозревать у нас дома, и, к сожалению, в итоге мы часто выбрасываем многие из них, так и не попробовав. Правильное хранение поможет вам сэкономить деньги и предотвратить перезревание овощей и фруктов. Важно учитывать климат того места, где вы живете, ведь это также может отразиться на свежести продуктов. Чем жарче и выше уровень влажности, тем быстрее некоторые овощи и фрукты будут становиться спелыми.

AdMe.ru делится с вами несколькими полезными советами, которые позволят подавать к столу только самое свежее.

Хранение без холодильника

1. Оберните хвостики бананов алюминиевой фольгой

В период созревания бананы вырабатывают этиленовый газ. Покрывая хвостик банана алюминиевой фольгой, вы препятствуете распространению газа на другие части плода. Таким образом, мякоть не будет размягчаться слишком быстро. Этот способ поможет сохранить фрукты свежими в течение 4–5 дней.

2. Поместите лук в нейлоновые чулки, закрутив их или завязав узлы так, чтобы овощи хранились отдельно друг от друга

Избыток влаги может в короткий срок спровоцировать загнивание лука. Лучше держать его в прохладном месте с небольшим количеством света. Чтобы сохранить овощ как можно дольше, следует подвесить его, предварительно поместив в нейлоновые чулки или колготки. Так срок хранения может продлиться до 6–8 месяцев.

3. Чеснок любит темные места с низкой влажностью

Идеальный способ хранения чеснока — положить его в контейнер или бумажный пакет, а пакет поместить в темное и сухое место. Цельная головка чеснока может оставаться свежей до 2 месяцев. Если вы отделите дольки друг от друга, срок хранения сократится до 3–10 дней.

4. Петрушка, кинза, базилик и спаржа: поместите стебли в емкость с водой и оставьте их в помещении с комнатной температурой (без промывки)

Если вы не хотите помещать зелень в холодильник, важно держать ее в воде, так же, как и цветы. Зелень хорошего качества сохранит свежесть от 4 до 5 дней.

5. Держите картофель в темном и прохладном месте

Не стоит оставлять картофель в пластиковом пакете. Вместо этого положите его в бумажную или сетчатую упаковку. Другим вариантом хранения может стать решетчатый ящик, дно которого покрыто газетой или абсорбирующей бумагой. Идеальная температура для этого овоща составляет 6–10,5 °C. При правильном хранении сырой картофель будет оставаться свежим весьма значительное время.

6. Если авокадо неспелое, оберните его газетой и положите в бумажный пакет

Зеленое авокадо не сможет поспеть, если положить его в холодильник. Его нужно обернуть газетой и поместить в бумажный пакет. Если хотите ускорить процесс созревания, оставьте в пакете банан. С пакетом: для созревания требуется от 3 до 5 дней.

Без пакета: до 7 дней.

Пакет + банан: 2–3 дня.

7. Храните помидоры при температуре выше 10 °C

Чем спелее томат, тем более насыщенный вкус он имеет. Пролежав некоторое время в холодильнике, он теряет свой аромат. Лучше всего хранить помидоры при температуре выше 10 °C. Срок хранения этого овоща может достигать 3 недель.

Хранение в холодильнике

1. Поместите немытые грибы в бумажный пакет вместе с петрушкой

Важно знать, что грибы моются только непосредственно перед готовкой. При контакте с водой повышается влажность, и они высыхают не полностью. Рекомендуется хранить грибы в бумажном пакете, положив туда несколько веточек петрушки. Она работает как антиоксидант и предотвращает появление пятен. После этого грибы можно убрать в холодильник. Срок хранения: от 3 до 5 дней.

2. Продезинфицируйте клубнику белым уксусом, не удаляя хвостики

Лучше мыть клубнику непосредственно перед употреблением, иначе она впитает воду и начнет размягчаться, что ускорит процесс созревания. Для тщательной очистки используйте 1 часть белого уксуса и 2 части воды. Важно убедиться, что в пакете нет клубники с плесенью, поскольку такая ягода испортит все остальные. Отделяйте хвостики и помещайте ягоду в герметичный пакет, только если собираетесь ее заморозить. Если вы планируете хранить клубнику в холодильнике, положите ее в дуршлаг. В холодильнике: остается свежей от 5 до 6 дней.

В морозильной камере: от 2 до 4 месяцев.

3. После очистки оберните салат, шпинат или листовую капусту впитывающей бумагой, чтобы сохранить их свежесть

Промойте листья большим количеством холодной воды. Прежде чем помещать их в холодильник, убедитесь, что они полностью высохли. Зелень можно положить в пластиковый контейнер или герметичный пакет. Хорошенько оберните ее впитывающей бумагой, чтобы убрать оставшуюся воду. При правильном хранении зелень будет сохранять свежесть от 1 до 2 недель.

4. Оберните ненужную половинку лимона алюминиевой фольгой или посыпьте солью

Иногда мы используем только одну половинку лимона, а другую в итоге выбрасываем. Но вы можете избежать лишних трат, если завернете остаток фрукта в алюминиевую фольгу. Еще один способ хранения — посолить мякоть и хранить половинку лимона в холодильнике. Перед следующим использованием просто хорошенько его промойте. Целый лимон хранится до 2 недель.

Половинка — до 7 дней, без изменения цвета и вкуса.

5. Не дайте авокадо окислиться после разрезания

Чтобы мякоть авокадо не почернела, нанесите на нее несколько капель лимона или смажьте небольшим количеством масла. Другой вариант — выложить на дно контейнера кусочки лука, а затем положить авокадо срезанной стороной вверх. Так авокадо сохранит свой цвет в течение 1–2 дней.

6. Чтобы сохранить очищенный картофель, поместите его в емкость с водой и белым уксусом

Очищенный картофель быстро сереет. Чтобы предотвратить это, положите его в емкость, залейте водой, добавьте несколько капель белого уксуса и поставьте в холодильник. Срок хранения: от 3 до 4 дней.

7. Если бананы уже очень спелые, можно положить их в морозилку, а потом приготовить смузи

Чтобы сохранить спелые бананы, снимите с них кожуру, разрежьте пополам, положите в герметичный пакет и оставьте в морозильной камере. Так бананы могут храниться 2–3 месяца.

8. Сделайте ароматные ледяные кубики с кинзой, петрушкой, базиликом или любыми другими травами

Это отличный способ использовать морозилку для хранения трав. Измельчите зелень и уложите ее в емкость для льда. Добавьте оливковое или растопленное сливочное масло (дайте ему остыть перед замораживанием). Срок хранения: от 2 недель до месяца.

Бонус: важность цвета

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежедневно потреблять около 400 г фруктов и овощей. Важно, чтобы в пищу употреблялись разнообразные продукты данной категории, поскольку они обеспечивают организм питательными веществами и помогают предотвратить многие заболевания. Цвета фруктов и овощей указывают на их особенные полезные свойства: Зеленый: овощи и фрукты этого цвета содержат витамины А, С, К, фолиевую кислоту, магний, кальций, клетчатку и хлорофилл. Благодаря своим питательным веществам зеленые продукты улучшают работу печени, ускоряют обмен веществ и улучшают пищеварение, предотвращают запоры.

овощи и фрукты этого цвета содержат витамины А, С, К, фолиевую кислоту, магний, кальций, клетчатку и хлорофилл. Благодаря своим питательным веществам зеленые продукты улучшают работу печени, ускоряют обмен веществ и улучшают пищеварение, предотвращают запоры. Красный и фиолетовый: употребление продуктов данных цветов препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Они содержат ликопин, снижающий риск развития рака и диабета, а также укрепляющий иммунную систему. Такие овощи и фрукты богаты антиоксидантами и препятствуют ухудшению памяти.

употребление продуктов данных цветов препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Они содержат ликопин, снижающий риск развития рака и диабета, а также укрепляющий иммунную систему. Такие овощи и фрукты богаты антиоксидантами и препятствуют ухудшению памяти. Оранжевый и желтый: такие продукты содержат много витамина С. Их употребление помогает улучшить состояние кожи, предотвратить проблемы со зрением и развитие некоторых заболеваний, например гриппа и рака.

такие продукты содержат много витамина С. Их употребление помогает улучшить состояние кожи, предотвратить проблемы со зрением и развитие некоторых заболеваний, например гриппа и рака. Белый: продукты этого цвета содержат минералы, такие как селен. Употребление белых овощей и фруктов повышает иммунитет, предотвращает задержку жидкости и укрепляет мышцы.