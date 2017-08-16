15 лучших хитростей для волос, о которых все должны знать

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Красивые и здоровые волосы — важная составляющая образа современной девушки. Но уход за ними требует немало времени и сил. Чтобы облегчить ежедневный труд, AdMe.ru собрал самые полезные и простые хитрости для волос, которые помогут выглядеть безупречно.

15. Используйте трубочки для коктейлей, чтобы сделать кудри

В этом видео девушка рассказывает, как можно накрутить волосы на коктейльные трубочки без использования плойки или утюжка.

14. Осветлите волосы с помощью лимонного сока

Здесь блогер рассказывает, как с помощью лимонного сока и солнца можно создать эффект выгоревших прядей. Этот же трюк поможет убрать желтый оттенок блондинкам.

13. Смешайте кондиционер с водой

Этот трюк пригодится тем, кто любит заплетать разные косички или делать пучки. Смешайте свой обычный кондиционер с горячей водой, как показано тут, нанесите на мокрые волосы, а затем сделайте прическу. Укладка дольше продержится, волосы не будут растрепываться, будут выглядеть блестящими и ухоженными.

12. Распылите лак для волос на невидимки

Чтобы невидимки лучше держались и не сползали с волос, побрызгайте их лаком или нанесите на них сухой шампунь за 2 минуты до использования, как показано здесь.

11. Сделайте хвост длиннее

В этом блоге девушка показывает простой трюк, как можно сделать хвост визуально длиннее.

10. Сделайте хвост пышнее

Чтобы волосы в хвосте казались более пышными, закрепите в середине хвоста «крабик», как показано тут.

9. Расчесывайте волосы до мытья

Чтобы во время мытья выпадало меньше волос, тщательно расчещите их до того, как пойдете в душ, советует автор этого блога.

8. Сделайте цветной мелок для волос дома

Разноцветные пряди волос уже несколько сезонов не теряют своей популярности. Необязательно покупать краску или цветные мелки — их можно сделать самим по этой инструкции.

7. Или используйте тени для век вместо мелков

Чтобы сделать цветные пряди, необязательно покупать специальные мелки или краску. Возьмите яркие тени, положите прядь волос, как тут, и проведите коробочкой теней сверху донизу. Для розового цвета можно использовать румяна.

6. Снимите статическое напряжение с волос

Перед расчесыванием закрепите обычную сухую салфетку на расческе, как тут, а затем проведите по волосам. Это поможет волосам не электризоваться и дольше оставаться гладкими.

5. Пригладьте торчащие волосы

Если вы делаете хвост, косичку или пучок и не хотите, чтобы мелкие волосы торчали и пушились, нанесите на зубную щетку кондиционер для волос или обычный лосьон для тела и проведите по волосам по направлению их роста, как показано в этом видео. Так волосы будут гладкими и блестящими весь день.

4. Сделайте легкие волны с помощью фольги и утюжка

Чтобы создать легкие волны, побрызгайте волосы термозащитным спреем с эффектом фиксации, разделите волосы на пряди, заверните колечком, затем оберните фольгой. После этого подержите утюжок 1–2 минуты, разверните фольгу.

3. Создайте эффект пляжных волос

Создать эффект небрежных натуральных локонов поможет обычный «рыбий хвост», которой можно заплести по этой инструкции. Слегка влажные волосы перед сном заплетите в такую косичку. Утром расплетите и зафиксируйте лаком.

2. Используйте кокосовое масло

Кокосовое масло хорошо увлажняет кожу головы и помогает справиться с перхотью. Нанесите масло на корни волос, оставьте на ночь, утром помойте голову шампунем для нормальных волос.

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