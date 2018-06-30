15 хитростей для родителей, которые точно пригодятся и облегчат жизнь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы не прочь облегчить себе жизнь с помощью различных хитростей, а родители маленьких детей — особенно. Мамы и папы знают, как порой сложно бывает справиться даже с повседневными ситуациями, не говоря уже о таких форс-мажорах, как ушибы и занозы. Поэтому советы от родителей со всего мира им точно пригодятся.

Сегодня AdMe.ru делится с вами хитростями, которые используют опытные и просто находчивые родители.

1. Закрыть комнату от ребенка

Если вы хотите ограничить ребенку доступ в комнату, свяжите такой чехол на ручку. В этом случае вы можете не волноваться о том, что ребенок войдет в запретное для него помещение, потому что ручка просто-напросто не повернется.

2. Чтобы обувь и носки не скользили

С помощью горячего клея нанесите на носочки любой рисунок: этот простой трюк спасет ваших детей от падений на скользких поверхностях.

3. Если ребенок не умеет держать бутылочку

Очень удобное приспособление для детей, которые еще не совсем научились держать бутылочку. А такой шар держать куда проще.

4. Дозировать время у компьютера

Чтобы ребенок не привыкал проводить большую часть времени у экранов телефона, телевизора и компьютера и в то же время приучался к домашней работе, можно сделать вот такую систему поощрений.

5. Отучить от пустышки

Если вы не знаете, как отучить ребенка от пустышки, попробуйте такой способ: отрежьте ее верхушку. Ребенок не сможет сосать такую пустышку и, возможно, вообще перестанет ее просить.

6. Защитить руку при переноске люльки

Всем родителям, а особенно мамам, знакома ситуация, когда ручка люльки впивается в руку. Чтобы избежать этого, можно надеть на ручку мягкую трубку, которую обычно используют для плавания: она предотвратит неприятные ощущения.

7. Охладить горячие ремни в машине

В жару ремни безопасности очень нагреваются на солнце, что может стать причиной плача ребенка. Для того чтоб их охладить, побрызгайте на них из пульверизатора.

8. Уменьшить звук музыкальных игрушек

Как правило, покупая ребенку музыкальную игрушку, родители не задумываются о том, что очень скоро шум от нее надоест. Поэтому если вы просто не решаетесь достать батарейки, то уменьшите ее звук с помощью скотча, наклеенного на динамик.

9. Если ребенок не хочет пить лекарства

Зачастую детей невозможно заставить пить лекарства: никакие уговоры не действуют. Как раз в подобных случаях можно воспользоваться такой хитростью и дать слизать микстуру с леденца.

10. Легко перенести перелет

Если вы собираетесь в полет с ребенком и не знаете, как развлекать его в пути, чтоб он не капризничал, то можно собрать для него специальный рюкзак. Положить в него вы можете все то, что нравится вашему ребенку. Например, раскраску, слайм, маленький конструктор, фломастеры, блокнот, цветные стикеры и т. д.

11. Сделать резиновые игрушки безопасными

Резиновые игрушки с отверстием снизу имеют свойство накапливать в себе воду, что провоцирует появление плесени. Чтобы такое не происходило, покупайте игрушки без отверстий или воспользуйтесь этим способом: просто заклейте отверстие с помощью клеевого пистолета.

12. Для путешествующих с детьми

Для тех, кто отправляется в путешествие и забыл купить дорожный горшок, а водить ребенка в общественный туалет или в траву не хочет, есть такой вариант: возьмите обычный горшок и вложите в него памперс, который вы потом без труда сможете выбросить.

13. Извлечь занозу без боли

Чтоб легко вытащить посаженную занозу, наложите на нее на несколько минут кашицу из соды с водой и заклейте пластырем. Так кожа и заноза размягчатся, и вытащить ее станет очень просто.

14. Облегчить боль от ушиба

Ни для кого не новость, что дети постоянно в движении и часто ударяются. Чтобы не было синяков, прикладывайте холод. Чтобы не было слишком холодно, вместо льда можно заморозить маршмеллоу, прохлады от которого достаточно, чтобы облегчить боль от ушиба.

15. Защитить вещи от воровства

Чтобы личные вещи никто не украл с пляжа, заверните их в обычный памперс или пеленку. Такой кулек вряд ли кто-то утащит.

А вы знаете какие-то оригинальные способы упростить родительские будни?