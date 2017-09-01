15 гениальных вещей, которые обязательно пригодятся в быту
Часто нам приходится разрываться между милыми безделушками, которыми хотелось бы украсить дом, и практичными и нужными вещами. Но в современном мире совместить красивое и полезное оказалось намного проще, чем мы думали.
AdMe.ru собрал примеры креативного подхода к повседневным вещам, которые обязательно захочется иметь у себя дома.
Силиконовая пробка
Набор веселых силиконовых пробок не только сохранит напиток, но и поднимет настроение яркими цветами.
Щетка для чистки картофеля
Небольшая, но очень практичная вещь для кухни: с одной стороны — щетка для мытья картофеля, с другой — приспособление для удаления черных «глазков».
Вафельница программиста
Желание полакомиться вкусными вафлями в стиле увлеченных программистов или загадочных писателей в два счета поможет воплотить вафельница в форме клавиатуры.
Топор для пиццы
Обычная нарезка пиццы может превратиться в целое представление, если использовать для этого не обычный нож, а специальный топорик.
Штопор-пират
Задорный пират-штопор с легкостью откроет бутылку, превратив пробку в свою недостающую деревянную ногу.
Кондитерский карандаш
Любую надпись на торте сделать гораздо проще, когда держишь в руке привычный карандаш, пусть и наполненный кремом вместо чернил.
Корзина для розеток
Небольшая аккуратная корзина поможет вам спрятать многочисленные розетки и провода от посторонних глаз, а также от детей и домашних животных.
Трафарет в форме кошки
Идеальные стрелки, ровно подведенные веки, равномерно наложенные тени — все это поможет сделать кокетливый трафарет в виде кошки.
Рок-ложки
Если душа требует рока, а желудок — еды, самое время добавить к кухонным приборам деревянные рок-ложки.
Кит — держатель для щеток
Забавный кит, который будет держать ваши зубные щетки и пасту, обязательно поднимет настроение с утра и детям и взрослым.
Сова для ключей
Небольшая сова, крепящаяся к стене, не только удержит в лапках ваши ключи, но и своим внимательным взглядом напомнит вам захватить их, уходя из дома.
Утконосы для заваривания чая
Нетривиальные утконосы заменят привычные чайные пакетики и помогут насладиться терпким вкусом любимого чая.
Прихватки в виде пасты
Стильные прихватки спасут ваши пальцы от горячих ручек — главное, не перепутать и не приготовить их вместо обычной пасты.
Держатель для зубочисток
Яркий кактус украсит любой обеденный стол, спрячет зубочистки от глаз, а в нужный момент выпустит их «иголками».
Портативное зарядное устройство
Очень часто нам необходимо дополнительное питание для гаджетов вне дома, и озорная «молочная бутылочка» станет милым и практичным решением.
Фото на превью amazon