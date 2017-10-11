15 фотографий от тех, кто знает толк в красивой жизни

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У каждого из нас свое представление о прекрасном. Кто-то ведет аскетичный образ жизни, а кто-то считает, что жить нужно на всю катушку, несмотря ни на что. AdMe.ru собрал фотографии людей, которые отлично представляют себе, что такое жить так, как тебе удобно. Условности? Не слышали.

1. Такая скамейка всегда с собой

2. Почему бы не совместить приятное с полезным?

3. А если купаться негде, можно соорудить бассейн из подручных средств

4. Заняться спортом можно и не выходя из бара

5. А кто сказал, что кинозал прямо в общественном транспорте невозможен?

6. На работу можно отправиться, не вставая с дивана

7. И даже если ты работаешь в офисе, это не значит, что рабочее место не может быть шикарным

8. Но вообще-то идеальное рабочее место — это

9. В очереди необязательно стоять стоя

10. Достаточно нанять специального поводыря и от смартфона можно не отрываться

11. Ресторан в метро — почему бы и нет?

12. Бар тоже можно возить с собой

13. И кухню

14. Перекусил, можно и отдохнуть

15. А потом еще немного отдохнуть

А потом еще... Нет, просто посмотрите на это