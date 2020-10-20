AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

15 фото, которые кричат о том, чтобы мы срочно изменили свое отношение к планете

216728
3k

Количество лесов в Индонезии уменьшилось почти вдвое за последнее столетие, причем около 80 % лесов вырубалось незаконно. Ежегодно в океан сбрасывается 8 млн метрических тонн пластика. Мы не можем решить все эти проблемы сразу, но каждый из нас может внести свой вклад в то, чтобы улучшить ситуацию.

AdMe.ru надеется, что эти фотографии убедят вас начать использовать личную сумку для покупок вместо пластиковых пакетов или перестать оставлять мусор на пляже.

1. Смог над Алматы, Казахстан

© Igors Jefimovs / Wikimedia Commons

2. За 20 лет Аральское море превратилось в пустыню

© PLANETOBSERVER/Science Photo Library/East News

3. Мальчик выходит из моря во время устранения разлившейся нефти, Бразилия, октябрь 2019 года

© LEO MALAFAIA/AFP/East News

4. Токсичные сине-зеленые водоросли, появившиеся благодаря отходам сахарного завода во Флориде, США

© StealTow / imgur

5. Холмы Маргалла в Исламабаде, Пакистан, почти не видны

© Shoaib Zafar / Wikimedia Commons, © icantloginsad / reddit

6. Раньше в этом месте была чистая вода с рыбами и черепахами

© StealTow / reddit

7. Вырубка лесов в Боливии. Лес расчистили под поля сахарного тростника

© Planet Labs, Inc. / Wikimedia Commons, © Planet Labs, Inc. / Wikimedia Commons

8. Смог в Пекине, Китай

9. Горят крупнейшие в мире водно-болотные угодья в Пантанале, Бразилия. Дикая природа в опасности

© -/AFP/East News

10. Безлистный лес в результате кислотных дождей под Норильском, Россия

© East News

11. Река окрасилась в красный после загрязнения

© AFP PHOTO / GREENPEACE / Liza UDILOVA

12. В озере Солтон-Си, Калифорния, США, за 10 лет погибло 97 % рыбы

13. Скульптура из мусора

© SYSPEO/SIPA/Sipa Press Russia/East News

14. Обесцвечивание кораллов у Большого Барьерного рифа в Австралии из-за изменения климата

© Oregon State University / flickr

15. Только в одной Бразилии каждый из 500 000 фермеров уничтожает около 1 га леса в год

© AP/Associated Press/East News

Какие действия предпринимаете вы, чтобы спасти планету?

Фото на превью LEO MALAFAIA/AFP/East News
216728
3k