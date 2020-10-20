15 фото, которые кричат о том, чтобы мы срочно изменили свое отношение к планете

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Количество лесов в Индонезии уменьшилось почти вдвое за последнее столетие, причем около 80 % лесов вырубалось незаконно. Ежегодно в океан сбрасывается 8 млн метрических тонн пластика. Мы не можем решить все эти проблемы сразу, но каждый из нас может внести свой вклад в то, чтобы улучшить ситуацию.

AdMe.ru надеется, что эти фотографии убедят вас начать использовать личную сумку для покупок вместо пластиковых пакетов или перестать оставлять мусор на пляже.

1. Смог над Алматы, Казахстан

2. За 20 лет Аральское море превратилось в пустыню

3. Мальчик выходит из моря во время устранения разлившейся нефти, Бразилия, октябрь 2019 года

4. Токсичные сине-зеленые водоросли, появившиеся благодаря отходам сахарного завода во Флориде, США

5. Холмы Маргалла в Исламабаде, Пакистан, почти не видны

6. Раньше в этом месте была чистая вода с рыбами и черепахами

7. Вырубка лесов в Боливии. Лес расчистили под поля сахарного тростника

8. Смог в Пекине, Китай

9. Горят крупнейшие в мире водно-болотные угодья в Пантанале, Бразилия. Дикая природа в опасности

10. Безлистный лес в результате кислотных дождей под Норильском, Россия

11. Река окрасилась в красный после загрязнения

12. В озере Солтон-Си, Калифорния, США, за 10 лет погибло 97 % рыбы

13. Скульптура из мусора

14. Обесцвечивание кораллов у Большого Барьерного рифа в Австралии из-за изменения климата

15. Только в одной Бразилии каждый из 500 000 фермеров уничтожает около 1 га леса в год