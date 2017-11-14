15 продуктов, которые оказались не тем, что мы о них думали

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Мы живем в такое время, когда от любого товара в магазине можно ждать подвох. Многие из нас не читают состав на упаковках. Некоторые твердо уверены в знаниях, полученных в детстве. AdMe.ru составил список неожиданных фактов о продуктах, которые мы употребляем чуть ли не ежедневно.

Чипсы Pringles сделаны не из картошки

На самом деле этот популярный снэк готовят из специального теста. В его состав входят пшеница, рис, кукурузная мука и обезвоженные картофельные хлопья. Тонкие кусочки теста жарят во фритюре, затем сушат и опрыскивают порошковыми специями и другими усилителями вкуса.

Миндаль, арахис, фисташки — это не орехи

С точки зрения ботаники орех — это плод в твердой оболочке, которая не расщепляется в естественных условиях. «Настоящие» орехи — фундук, каштан и желудь. Миндаль — это косточка, арахис относится к бобовым. Фисташки, грецкий и кедровый орехи также являются косточками или семенами.

Морковь бывает не только оранжевая

Оранжевую морковь, которую мы видим на прилавках, начали выводить только в XVII веке. До этого по всему миру были распространены фиолетовый, белый, желтый и красный виды моркови.

100%-ный фруктовый сок не продается в коробках

Чтобы сок не испортился, фрукты искусственно лишают кислорода. К сожалению, во время этого процесса у них пропадает вкус и запах. Поэтому производители добавляют ароматизаторы и другие пищевые добавки, так что сок уже не имеет права называться 100%-ным.

Овсяные хлопья — не полностью натуральный продукт

Многие считают овсянку полезным продуктом. Зачастую же для ускорения сушки овса используется химия. В 2010 году в США даже прошло судебное разбирательство против известной фирмы, выпускающей овсяные хлопья. В их составе нашли опасные для здоровья человека трансжиры и обвинили компанию в ложной рекламе.

Кленовый сироп не всегда полезен

Многие наслышаны о пользе кленового сиропа. Его часто позиционируют как здоровый заменитель сахара. Однако дешевая бутылочка с сиропом может содержать подделку, в составе которой вы найдете консерванты, заменители вкуса и красители.

Настоящее оливковое масло сложно найти на прилавках современных магазинов

Оливковое масло считается чрезвычайно полезным и вкусным. И все равно при его покупке стоит быть осторожным. По исследованиям Национальной лиги потребителей США (National Consumers League), 2/3 бутылок в супермаркетах содержали соевое масло с оливковым ароматизатором.

Кофе без кофеина все равно содержит кофеин

Каждый имеет свои убеждения о пользе или вреде кофе. Если ваш лечащий врач запретил вам употреблять любые вещества, стимулирующие нервную систему, помните, что в пачке любого декофеинизированного напитка может содержаться от 0,01 до 3 % кофеина.

«Фитнес-батончики» не полезны для здоровья

Популярные батончики-мюсли содержат много сахара, соли, рапсового масла и кукурузной муки, что совсем не делает их полезными. Также для сушки злаков и овсяных хлопьев использоваться химические соединения. По этой причине в 2014 и 2016 годах в США суд запретил фирме Nature Valley использовать пометку «100 % натуральный продукт» на своих батончиках.

Зефир не подходит для вегетарианцев

В составе нежных зефирок присутствует желатин. При его изготовлении используют кожу и кости животных. Это сырье кипятят, а затем добавляют крахмал и подсластители. Перед тем как съесть любой продукт из желатина, вспомните, из чего его готовят.