16 доказательств, что лимон — самая полезная вещь в хозяйстве

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда бывает полезно научиться использовать привычные вещи не по назначению. AdMe.ru собрал оригинальные способы, которые помогут взглянуть на лимон по-новому и немного сэкономить деньги.

1. Делаем универсальное моющее средство

Нужно снять кожуру 1 лимона, залить ее 150 мл уксуса и оставить на ночь. С утра добавить 150 мл воды. Средство можно перелить в распылитель и использовать для мытья любых поверхностей.

2. Чистим разделочную доску

Можно легко вернуть доске прежний вид, используя половинку лимона как губку, а соль как скраб. После процедуры необходимо оставить доску на 10-15 минут, а затем повторить ее еще раз.

3. Осветляем белые вещи

Чтобы белье было белоснежным, перед стиркой его необходимо замочить в растворе со смесью лимонного сока и пищевой соды на полчаса.

4. Делаем маникюр

Сделать ногти крепкими и устранить ломкость поможет ванночка с несколькими каплями лимонного сока.

5. Выводим веснушки

Если на коже есть веснушки или появились пигментные пятна, их можно обесцветить, протирая лимонным соком каждый день.

6. Улучшаем пищеварение

Если регулярно выпивать натощак стакан воды с лимонным соком и медом, то можно не только улучшить пищеварение, но и укрепить иммунитет в целом. Подробный рецепт этого чудодейственного снадобья тут.

7. Грамотно сервируем стол

Если на стол подаются блюда, которые нужно есть руками, то одновременно ставятся и небольшие пиалы с лимонной водой для мытья рук.

8. Освежаем бытовую технику

Если протереть холодильник губкой, смоченной лимонным соком, то это надолго избавит от неприятного запаха. Можно также добавить лимонный сок в пустую посудомоечную машину и запустить цикл либо капнуть его в увлажнитель воздуха — тогда это будет натуральным освежителем.

9. Выращиваем рассаду

В половинках лимона, из которых выдавлен сок, можно выращивать рассаду, а потом растение прямо с лимонным горшочком высаживается в грунт.

11. Избавляемся от неприятного запаха обуви

Если на ночь в спортивную обувь положить лимонные шкурки, то они впитают в себя запах.

12. Мастерим подсвечники

Половинки лимона, лайма или апельсина отлично смотрятся, из них можно сделать красивые подсвечники, вычистив их от мякоти и залив туда растопленный воск. И не забудьте про фитиль! Его нужно прикрепить клеем ко дну подсвечника.

13. Чистим нержавейку

Предметы из нержавеющей стали и меди можно почистить лимонными шкурками и пищевой содой.

14. Отмываем ягодные пятна

Окрашенные ягодами руки можно осветлить при помощи лимонного сока. Вывести ягодные пятна с одежды также не составит труда: для этого сперва нужно простирнуть ткань в холодной воде, а потом замочить в лимонном соке на несколько минут.

15. Отпугиваем насекомых

Чтобы отпугнуть муравьев, достаточно всего лишь выдавить немного лимонного сока на пороги и подоконники. А чтобы избавиться от комаров, нужно воткнуть бутоны гвоздики (приправы) в половинку лимона.

16. Укрепляем организм