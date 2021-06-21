15+ девушек сделали макияж своим мамам и бабушкам, чтобы те вспомнили, насколько они красивы
Визажист может сделать идеальный макияж, но этот образ проиграет в сравнении с мейкапом от любимой дочки или внучки. Ведь именно последние вложили в каждый взмах кисточки душу.
Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на фото героинь подборки. Согласитесь, профессионал смог бы улучшить почти каждый из мейкапов мам и бабушек, но выглядят красивыми они именно с таким не всегда безупречным макияжем.
1. «Макияж для мамы»
2. «Накрасила маму»
3. «Она позволила мне немного улучшить ее образ»
- Этот мейкап раскрывает естественную красоту вашей мамы. © holdtheolives / Reddit
4. «Пыталась показать маме, насколько важны брови»
5. «Ее нужно было чуть приободрить, поэтому я взялась за макияж. Согласитесь, она выглядит великолепно в свои 66 лет»
6. «Мейкап для мамы»
7. «Это моя 97-летняя бабушка»
8. «Мама призналась, что с макияжем, который я ей сделала, она снова почувствовала себя молодой»
9. Эта женщина никогда не пользовалась косметикой. После того как дочь ее накрасила, ее муж сказал: «Мне хочется на тебя смотреть и смотреть»
10. «Бабушка разрешила нам с сестрой ее накрасить»
11. «Сделала маме макияж»
12. «Мейкап к празднику»
13. «Мама почти никогда не пользуется косметикой, но ей нравится, когда я становлюсь ее визажистом»
14. До и после
15. «Сегодня накрасила маму к ужину»
16. Еще один яркий образ
17. «Макияж для моей 88-летней бабушки»
18. «Моя прекрасная 63-летняя мама не нравилась себе ни на одном снимке, поэтому я ее накрасила, и мы устроили фотосессию»
Вы когда-нибудь делали макияж своему родному человеку? Или, может быть, вас красил член семьи или близкий друг? Расскажите о своих впечатлениях.
Фото на превью BanannaKarenina / Reddit
Поделиться этой статьёй