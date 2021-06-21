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15+ девушек сделали макияж своим мамам и бабушкам, чтобы те вспомнили, насколько они красивы

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Визажист может сделать идеальный макияж, но этот образ проиграет в сравнении с мейкапом от любимой дочки или внучки. Ведь именно последние вложили в каждый взмах кисточки душу.

Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на фото героинь подборки. Согласитесь, профессионал смог бы улучшить почти каждый из мейкапов мам и бабушек, но выглядят красивыми они именно с таким не всегда безупречным макияжем.

1. «Макияж для мамы»

2. «Накрасила маму»

3. «Она позволила мне немного улучшить ее образ»

4. «Пыталась показать маме, насколько важны брови»

5. «Ее нужно было чуть приободрить, поэтому я взялась за макияж. Согласитесь, она выглядит великолепно в свои 66 лет»

6. «Мейкап для мамы»

7. «Это моя 97-летняя бабушка»

8. «Мама призналась, что с макияжем, который я ей сделала, она снова почувствовала себя молодой»

9. Эта женщина никогда не пользовалась косметикой. После того как дочь ее накрасила, ее муж сказал: «Мне хочется на тебя смотреть и смотреть»

10. «Бабушка разрешила нам с сестрой ее накрасить»

11. «Сделала маме макияж»

12. «Мейкап к празднику»

13. «Мама почти никогда не пользуется косметикой, но ей нравится, когда я становлюсь ее визажистом»

14. До и после

15. «Сегодня накрасила маму к ужину»

16. Еще один яркий образ

17. «Макияж для моей 88-летней бабушки»

18. «Моя прекрасная 63-летняя мама не нравилась себе ни на одном снимке, поэтому я ее накрасила, и мы устроили фотосессию»

Вы когда-нибудь делали макияж своему родному человеку? Или, может быть, вас красил член семьи или близкий друг? Расскажите о своих впечатлениях.

Фото на превью BanannaKarenina / Reddit
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