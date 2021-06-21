15+ девушек сделали макияж своим мамам и бабушкам, чтобы те вспомнили, насколько они красивы

Визажист может сделать идеальный макияж, но этот образ проиграет в сравнении с мейкапом от любимой дочки или внучки. Ведь именно последние вложили в каждый взмах кисточки душу.

Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на фото героинь подборки. Согласитесь, профессионал смог бы улучшить почти каждый из мейкапов мам и бабушек, но выглядят красивыми они именно с таким не всегда безупречным макияжем.

1. «Макияж для мамы»

2. «Накрасила маму»

3. «Она позволила мне немного улучшить ее образ»

Этот мейкап раскрывает естественную красоту вашей мамы. © holdtheolives / Reddit

4. «Пыталась показать маме, насколько важны брови»

5. «Ее нужно было чуть приободрить, поэтому я взялась за макияж. Согласитесь, она выглядит великолепно в свои 66 лет»

6. «Мейкап для мамы»

7. «Это моя 97-летняя бабушка»

8. «Мама призналась, что с макияжем, который я ей сделала, она снова почувствовала себя молодой»

9. Эта женщина никогда не пользовалась косметикой. После того как дочь ее накрасила, ее муж сказал: «Мне хочется на тебя смотреть и смотреть»

10. «Бабушка разрешила нам с сестрой ее накрасить»

11. «Сделала маме макияж»

12. «Мейкап к празднику»

13. «Мама почти никогда не пользуется косметикой, но ей нравится, когда я становлюсь ее визажистом»

14. До и после

15. «Сегодня накрасила маму к ужину»

16. Еще один яркий образ

17. «Макияж для моей 88-летней бабушки»

18. «Моя прекрасная 63-летняя мама не нравилась себе ни на одном снимке, поэтому я ее накрасила, и мы устроили фотосессию»