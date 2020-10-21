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15+ девушек, которые взяли и сделали себе крутые наряды из того, что под руку попалось

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Для людей с золотыми руками и богатой фантазией нет, пожалуй, ничего невозможного. Они в состоянии и кашу из топора сварить, и создать неповторимый наряд из любых подручных материалов. Конечно, большинство из этих платьев сделаны специально для фотосессий или тематических конкурсов, но идеи настолько оригинальны, что их так и хочется утащить в копилку: авось когда пригодится?

Мы в AdMe.ru просто поражены тем, из чего, оказывается, можно шить наряды. Большинство вариантов просто не пришли бы нам в голову. А вам?

«В детстве я часто думала, что из этих цветочных обоев с бабушкиной кухни получится хорошее платье. Недавно мы сделали там ремонт, и я воплотила свою идею в жизнь»

© EmilySeilhamer / Imgur

«Я сшила свадебное платье в винтажном стиле из переработанных тканей: здесь использованы старинные кружевные шторы и аппликации из венецианского кружева»

© ElitaNoShoes / Imgur

«Для подружек невесты я создала наряды из старинных кружевных скатертей, выкрашенных в различные оттенки серого»

© ElitaNoShoes / Imgur

«Я смастерила платье из использованной оберточной бумаги»

© avantgeekart / Imgur

«Вот мой наряд для выпускного вечера, созданный из открывашек от газировки»

© caribbeanamphibian / Imgur

«Сшила это платье для конкурса. Верх сделан из переработанной обертки и пластика, основа — это 300 с лишним этикеток от газировки, пришитых поверх нижней юбки»

© avantgeekart / Imgur

«Воздушные шары — моя тема. В прошлом году пообещала, что смастерю из них платье для встречи выпускников. Я сделала это»

© mollyballoons / Imgur

«Это платье я сшила для показа мод. Оно создано из журнальных листов. Надеюсь, когда-нибудь я стану именитым дизайнером одежды»

© Totallytrashedfashion / Imgur

«Мое свадебное платье сделано из мешков для мусора, пластиковых скатертей и оберточной бумаги»

© matteFinnish / Reddit

«Я сшила новый наряд из старой занавески для душа»

© Iiwii23 / Reddit

«Это платье на 80 % состоит из окрашенного постельного белья, а обруч под юбку сделан из ПВХ-труб. Я надела его, когда делала предложение своему мужу-фотографу»

© gesasage88 / Imgur

«Первое платье, которое я сшила сама. Оно создано из прикольной недорогой простыни»

© madison_babe / Reddit

«Наряд Чудо-женщины из плавленых бусин. Теперь я собираюсь сделать перчатки, сапоги, меч и щит. Надеюсь, у меня не закончатся бусинки»

© amybyte / Imgur

«Я сделала платье из надувного матраса. На это ушло меньше 24 часов»

© bbzarr / Reddit

«Это платье сшито из 12 рваных джинсов и одного комбинезона. Оно удивительно теплое»

© gesasage88 / Imgur

«Только посмотрите, что я смогла сотворить из 11 рулонов туалетной бумаги! Этот наряд был сделан для конкурса свадебных платьев из бумаги от Cheap-Chic-Wedding»

© avantgeekart / Imgur

«Я создала платье из картона»

© Bckrudwig / Reddit

«Я сделала платье из книг»

© paperbagboris / Reddit

«Смастерила платье из старого парашюта»

© l_lumina / Reddit

А вас можно назвать человеком с золотыми руками? Какую красоту вы создаете и из чего?

Фото на превью gesasage88 / Imgur
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