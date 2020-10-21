15+ девушек, которые взяли и сделали себе крутые наряды из того, что под руку попалось

Для людей с золотыми руками и богатой фантазией нет, пожалуй, ничего невозможного. Они в состоянии и кашу из топора сварить, и создать неповторимый наряд из любых подручных материалов. Конечно, большинство из этих платьев сделаны специально для фотосессий или тематических конкурсов, но идеи настолько оригинальны, что их так и хочется утащить в копилку: авось когда пригодится?

Мы в AdMe.ru просто поражены тем, из чего, оказывается, можно шить наряды. Большинство вариантов просто не пришли бы нам в голову. А вам?

«В детстве я часто думала, что из этих цветочных обоев с бабушкиной кухни получится хорошее платье. Недавно мы сделали там ремонт, и я воплотила свою идею в жизнь»

«Я сшила свадебное платье в винтажном стиле из переработанных тканей: здесь использованы старинные кружевные шторы и аппликации из венецианского кружева»

«Для подружек невесты я создала наряды из старинных кружевных скатертей, выкрашенных в различные оттенки серого»

«Я смастерила платье из использованной оберточной бумаги»

«Вот мой наряд для выпускного вечера, созданный из открывашек от газировки»

«Сшила это платье для конкурса. Верх сделан из переработанной обертки и пластика, основа — это 300 с лишним этикеток от газировки, пришитых поверх нижней юбки»

«Воздушные шары — моя тема. В прошлом году пообещала, что смастерю из них платье для встречи выпускников. Я сделала это»

«Это платье я сшила для показа мод. Оно создано из журнальных листов. Надеюсь, когда-нибудь я стану именитым дизайнером одежды»

«Мое свадебное платье сделано из мешков для мусора, пластиковых скатертей и оберточной бумаги»

«Я сшила новый наряд из старой занавески для душа»

«Это платье на 80 % состоит из окрашенного постельного белья, а обруч под юбку сделан из ПВХ-труб. Я надела его, когда делала предложение своему мужу-фотографу»

«Первое платье, которое я сшила сама. Оно создано из прикольной недорогой простыни»

«Наряд Чудо-женщины из плавленых бусин. Теперь я собираюсь сделать перчатки, сапоги, меч и щит. Надеюсь, у меня не закончатся бусинки»

«Я сделала платье из надувного матраса. На это ушло меньше 24 часов»

«Это платье сшито из 12 рваных джинсов и одного комбинезона. Оно удивительно теплое»

«Только посмотрите, что я смогла сотворить из 11 рулонов туалетной бумаги! Этот наряд был сделан для конкурса свадебных платьев из бумаги от Cheap-Chic-Wedding»

«Я создала платье из картона»

«Я сделала платье из книг»

«Смастерила платье из старого парашюта»