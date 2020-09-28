15 деталей образа, которые незаметно прибавляют нам лет десять

Встречаются дамы, которые стараются выглядеть молодо, и у них получается создать легкий и задорный образ, несмотря на возраст. А бывает, что молодые девушки сдаются без боя и смотрятся старше своих лет. В народе говорят: «Выглядит как тетка». Чтобы избежать применения этой фразы к себе, нужно учитывать массу нюансов и правильно выбирать и одежду, и аксессуары, и макияж.

Мы в AdMe.ru выявили, какие вещи прибавляют нам пару, а то и десяток лет. Проверьте: может, и ваш гардероб в группе риска.

1. Туфли Mary Jane

Эта модель туфель с обязательным ремешком на подъеме и закругленным носом мгновенно прибавляет возраста и разрушает самый стильный образ. У тех, кто их выбирает, аргумент, как правило, железный: они удобные. Конечно, повседневная обувь обязана быть комфортной, но при этом она может быть стильной. Альтернативой является любая другая закрытая обувь без ремешка и с острым носом, она поможет зрительно вытянуть силуэт. Ремешки же актуальны только на открытых летних сандалиях и босоножках.

2. Вязаные ажурные вещи

К вязаной одежде следует относиться очень осторожно. Простая вязка выглядит стильно, а узорная и косичкой смотрится старомодно, накидывая хозяйке лишние года. И ничего не меняется, даже если эта одежда ручной работы. «Авторская вещь» — звучит круто, но это не имеет отношения к творениям безымянных искусниц, которые берут идеи из журналов Burda 90-х годов.

3. Бесформенная сумка

Объемная бескаркасная сумка делает фигуру женщины более бесформенной, соответственно, прибавляя ей возраста. Лучше избегать таких моделей и присмотреться к сумкам жесткой геометрической формы. Они структурируют силуэт, подчеркивают современность. Также не стоит выбирать сумки с декором и изобилием фурнитуры. Лучше обратить внимание на простой дизайн и гладкую кожу.

4. Юбка годе

Слева — Эмили Блант в 2007 году, справа — она же в 2010 году.

Внешне эта модель напоминает стандартную юбку-карандаш. Однако от колена она резко расширяется за счет клинообразных вставок. По идее, этот фасон должен уравновесить полноватые бедра. Но он всегда относился к стилю ретро, поэтому дама в такой юбке часто выглядит не женственной, а возрастной.

5. Платок в народном стиле

Павловопосадский платок не только согревает в холодное время года, но и добавляет возраста своей обладательнице. Если надеть его в классическом сочетании, с пальто или шубой, то он вызовет стойкую ассоциацию с боярыней. Платок должен играть на контрасте: можно попробовать сочетать его с одеждой в стиле минимализма, милитари, рокерском.

6. Блестящие колготки телесного цвета

Колготки с лайкрой в 90-е годы носили все модницы. Но сейчас это признак безвкусицы. Они очень упрощают образ и полнят ноги. При выборе колготок телесного цвета можно обратить внимание на матовые варианты, подходящие к тону кожи.

7. Массивные украшения

Длинные бусы из разноцветных камней или сверкающих стекляшек опасно цепляются за предметы и безнадежно старят их хозяйку. А руки, украшенные серебряными кольцами с большими камнями, выглядят немолодыми и излишне крупными. Массивное кольцо на пальце возрастной дамы может отвлечь внимание от зрелой кожи, а юным девушкам только прибавит лет.

8. Берет

Раньше считалось, что этот головной убор смотрится изящно и обладает неповторимым французским шиком. Но оказывается, француженки осенью либо вообще не носят никакие шапки, либо надевают капюшоны. В целом берет не добавляет образу богемности и выглядит несовременно. Недаром же его облюбовали бабушки.

9. Яркий принт

Самая опасная зона для ярких принтов — около лица. Именно здесь надо располагать цвета, которые точно вам подходят, а все спорное лучше убрать вниз. Тогда никому и в голову не придет, что вам что-то не идет. Кстати, если у вас есть платье с неоднозначным принтом, то можно надеть сверху свитер подходящего вам оттенка — одно из самых стильных современных решений.

10. Шелковые шарфы и платки

Тут все зависит от того, как повязан платок и с каким нарядом его надели. Чем сложнее способ завязывания, тем старше выглядит женщина. Для создания более молодежного образа о шарфах, сложенных в немыслимые фигуры, цветы, бабочки стоит забыть и носить этот аксессуар небрежно. Ведь чем проще, тем лучше. Комбинировать платки можно только с одеждой в стиле casual, но никак не с офисными костюмами.

11. Мешковатая одежда

В попытках скрыть недостатки фигуры многие женщины носят объемные вещи: платья, футболки, кардиганы или брюки. Да, оверсайз сейчас в моде, но при неграмотном сочетании и несоблюдении пропорций может добавить лишнего объема и пару лет. Чтобы этого избежать, стоит придерживаться правила комбинирования такой одежды: объемный верх с узким низом и наоборот.

12. Блузка с жабо

Этот элемент декора берет свое начало из давних времен и создает чересчур напыщенный образ, который больше идет элегантной бабушке. Молодой девушке он прибавит как объема, так и возраста. Одежда без лишних украшений выглядит проще, свежее и легче.

13. Некоторые фактуры и ткани

Такие ткани, как бархат, атлас, вельвет, гобелен, твид, надо носить очень осторожно. Можно позволить себе вельветовые брюки современного кроя, если нет необходимости выглядеть стройнее. А вот вельветовый жакет сразу накинет несколько не только килограммов, но и лет. Атласная блуза не лучший выбор, а вот атласная юбка-миди смотрится стильно. Чтобы не выглядеть как гостья из прошлого, твид лучше миксовать с современными вещами: футболками, джинсами.

14. Четкая форма бровей

Тонкие брови давно не в моде. Большинство девушек это уже усвоили. Однако очень многие по-прежнему стараются поддерживать четкую форму бровей, например домиком, и даже подстригают волоски, чтобы они не выбивались из задуманного контура. Идеальные брови не старят сами по себе, они лишь показывают, что их обладательница не в курсе современных тенденций. Сейчас в моде максимально естественные брови со всеми их недостатками.

15. Выцветший татуаж

Спустя год-два татуированные брови или стрелки меняют цвет. Темно-коричневый пигмент уходит в синеву, средне-русый — в красноту. Это вполне обычные последствия татуажа. Ходить с такими бровями без подкрашивания как-то даже неприлично. Но многие продолжают это делать и не обращают внимания на неестественный оттенок. Хотя правильное решение в этом случае — либо обновить, либо удалить татуаж. Последнее, кстати, куда более дорогостоящая процедура и по времени может занять до 1 года.