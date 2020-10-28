15+ человек, которые не побоялись последовать за мечтой и сорвали джекпот

Прислушиваться к голосу разума стоит не всегда. Иногда нужно услышать тот самый шепот мечты — «Попробуй». Это он придает силы, помогает не бросить все на полпути и в конечном итоге сделать из заветного желания цель, а в некоторых случаях — профессию.

AdMe.ru радуется вместе с героями сегодняшней подборки, которые своим примером доказывают: надо идти за мечтой.

«В детстве не понимала, почему нельзя покрыть кулич глазурью полностью, а не ругать меня за то, что съела только верхушку. Выросла. Не понимаю до сих пор»

«Сама купила машину после получения прав в 30 лет. Никогда не чувствовала себя более счастливой!»

По-настоящему сильная и независимая женщина

«Мечта сбылась. Вот мой собственный кусочек земли!»

«В 2014 году я не представлял, что встречу постоянного „партнера по команде“. 13 декабря 2019 года я женился на любви всей своей жизни!»

«Всегда хотел открыть свое кафе. Сделал это на прошлой неделе. Никогда не думал, что мое желание исполнится. Я так горжусь собой»

«Я 10 лет грезил о корги, и вот мечта осуществилась! Знакомьтесь, это Морти!»

«Всю жизнь стеснялась своих зубов. Наконец-то накопила достаточно денег и поставила виниры. Мне больше не надо скрывать улыбку!»

Если пересилить свой страх, можно найти новое хобби

«Мой первый день веб-разработчика в компании мечты. Эта работа меняет жизнь моей семьи во многих смыслах. Я так взволнован!»

Чтобы воплотить свои фантазии в жизнь, далеко не всегда нужно иметь образование: достаточно страстного желания и усилий

Мой папа — эмигрант с Мальты, человек, который не закончил школу, работал в продуктовом магазине в ночную смену каждый день и ушел на пенсию в 55 лет. Он и моя бабушка только что купили дом своей мечты. Наконец-то есть место, где он может похвастаться своими впечатляющими успехами в садоводстве! © Scarletsunflowers / reddit

«Я осуществила желание всей своей жизни: вчера вышел в свет первый номер моего литературного журнала!»

«Это комната моего сына. Такая, какую я представлял себе в детстве»

Иногда на реализацию невозможного просто требуется больше времени

«Мой отец, продавец на пенсии, осуществил свою задумку и выпустил книгу. Горжусь им»

«Красная пыль и капли дождя. Смерть на Марсе».

Чтобы вызвать слезы счастья у мужчины, нужно не так уж и много

Год назад я зарабатывал деревообработкой и только покупал инструменты для магазина, о котором мечтал. Сегодня он почти готов. Этого достаточно, чтобы заставить взрослого мужчину плакать. © SimeonsWorkshop / Reddit

Порой, чтобы почувствовать счастье, нужно отправиться на остров