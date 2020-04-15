15 человек, которые своими руками превратили скучные дома в произведения искусства

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что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

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Дом — это то место, в которое хочется возвращаться. Как же приятно упасть в мягкую кровать после тяжелого дня и, укрывшись с головой одеялом, почувствовать себя в безопасности. Но бывает и так, что хочется лишь поскорее выбежать из дома, только бы не давили стены. Часто это происходит из-за неуютного интерьера, который давно пора обновить.

Мы в AdMe.ru восхитились тем, как ловко интернет-пользователи преобразили свои жилища, и теперь спешим поделиться вдохновением с вами. Осторожно! Вызывает желание срочно взять в руки краску и начать ремонт. А в конце статьи вас ждет бонус — деталь, которая может улучшить любой интерьер.

«„Никогда не крась комнату в черный“, — говорили они. И вот что вышло»

«Гостиная моего дома в крохотной японской деревушке. Мне так повезло, что я здесь живу»

«Хотелось бы верить, что моя комната подходит под определение „уютное гнездышко“»

«Я превратила свою недостроенную кладовку в офис»

«Да, моя гостиная идеальна»

«Скука превратила меня в настоящего дизайнера»

«Это построила моя жена, я только таскал доски. Обожаю ее!»

«Я переделал школьный автобус в личный дом на колесах»

«Моя уютная комната. Кот одобряет»

«Год назад я овдовела и только сейчас нашла в себе силы убрать вещи мужа из комнаты и сделать перестановку. Кажется, получилось довольно уютно»

«Пусть эта квартира и крошечная, но это мое собственное жилище»

«Наконец после 6 лет кошмара в шлакоблочном чистилище, которое называется комнатой в общежитии, у меня есть своя уютная спальня»

«Наша терраса c кинотеатром»

«Наш крошечный балкон»

Бонус: котик может сделать уютной любую комнату лучше всяких там дизайнеров

А как когда-нибудь делали ремонт своими руками? Хвастайтесь результатами своих трудов в комментариях.