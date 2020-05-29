15+ человек, которые нашли свое место силы. И это их собственный дом
Говорят, что счастлив тот, кто утром с удовольствием идет на работу и с не меньшей радостью возвращается вечером домой. Одна из «счастливых» составляющих домашней обстановки — это, конечно же, уют, создать который порой проще, чем кажется.
Мы в AdMe.ru уверены, что сделать дом уютным по силам каждому, ведь для этого необязательно тратить уйму сил и средств. Главное — вложить в работу всю душу.
«Я ночевал в школьном автобусе, 5 лет спал на чужих диванах и был бездомным, и наконец у меня появилось собственное жилье, где я могу позволить себе просто быть счастливым.»
«Обычное жилье, но после 18 лет токсичного брака, еще 9 лет в „компании“ черной плесени, гнилых труб и отсутствующего отопления — настоящий рай»
«Перед тем как приехать домой на праздник, мой сын попросил меня сделать его спальню в подвале уютной. Получилось у меня, как думаете?»
«Я счастлива, что наконец-то доделала свою столовую зону»
«Моя ванная комната»
«Бывший бросил меня ради новой возлюбленной через 2 месяца после покупки дома. Я долго не была уверена, что смогу сохранить жилье, но у меня получилось!»
«Я работаю в торговле и не могу ездить домой на обед. Поэтому я соорудил собственную уютную комнатку для отдыха в автомобиле и во время перерыва сбегаю туда»
«Мой подвал»
«После 3 лет жизни в подвале я наконец-то подписала кредитный договор на мой собственный дом»
«Мы с девушкой стали жить вместе, и ее мама связала для нас одеяло в виде пиццы. Я сложил его в кусочек»
«После нескольких лет жизни в заплесневелом подвале с ужасным соседями я наконец обрел собственное уютное жилье»
«Наконец-то установил стационарную кухню»
«У некоторых парней есть их мужская берлога. А у меня — сад на балконе»
«Раньше здесь был гараж»
«Муж ушел от меня сразу после Рождества, превратив мою жизнь в хаос. Мне пришлось переехать в запасную спальню моего брата, и я постаралась сделать комнату уютной»
«Моя квартира в викторианском стиле — лучший приют во время мрачной шотландской зимы»
«Доделали наше крыльцо. В дождь там еще уютнее»
«Я практически весь год провожу в разъездах, связанных с работой, поэтому купил себе дом на колесах. По крайней мере, это лучше, чем мотели»
«У меня нет крутой камеры или дорогого декора, но после того, как я прожил 2 года в одной комнате с соседом, это самое уютное место на Земле: моя квартира!»
«Мои маленькие домашние джунгли»
А вы считаете ваш дом уютным? Или из этих фотографий вы почерпнули идеи, как сделать свое жилище еще лучше?