15+ человек, которые нашли свое место силы. И это их собственный дом

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Говорят, что счастлив тот, кто утром с удовольствием идет на работу и с не меньшей радостью возвращается вечером домой. Одна из «счастливых» составляющих домашней обстановки — это, конечно же, уют, создать который порой проще, чем кажется.

Мы в AdMe.ru уверены, что сделать дом уютным по силам каждому, ведь для этого необязательно тратить уйму сил и средств. Главное — вложить в работу всю душу.

«Я ночевал в школьном автобусе, 5 лет спал на чужих диванах и был бездомным, и наконец у меня появилось собственное жилье, где я могу позволить себе просто быть счастливым.»

«Обычное жилье, но после 18 лет токсичного брака, еще 9 лет в „компании“ черной плесени, гнилых труб и отсутствующего отопления — настоящий рай»

«Перед тем как приехать домой на праздник, мой сын попросил меня сделать его спальню в подвале уютной. Получилось у меня, как думаете?»

«Я счастлива, что наконец-то доделала свою столовую зону»

«Моя ванная комната»

«Бывший бросил меня ради новой возлюбленной через 2 месяца после покупки дома. Я долго не была уверена, что смогу сохранить жилье, но у меня получилось!»

«Я работаю в торговле и не могу ездить домой на обед. Поэтому я соорудил собственную уютную комнатку для отдыха в автомобиле и во время перерыва сбегаю туда»

«Мой подвал»

«После 3 лет жизни в подвале я наконец-то подписала кредитный договор на мой собственный дом»

«Мы с девушкой стали жить вместе, и ее мама связала для нас одеяло в виде пиццы. Я сложил его в кусочек»

«После нескольких лет жизни в заплесневелом подвале с ужасным соседями я наконец обрел собственное уютное жилье»

«Наконец-то установил стационарную кухню»

«У некоторых парней есть их мужская берлога. А у меня — сад на балконе»

«Раньше здесь был гараж»

«Муж ушел от меня сразу после Рождества, превратив мою жизнь в хаос. Мне пришлось переехать в запасную спальню моего брата, и я постаралась сделать комнату уютной»

«Моя квартира в викторианском стиле — лучший приют во время мрачной шотландской зимы»

«Доделали наше крыльцо. В дождь там еще уютнее»

«Я практически весь год провожу в разъездах, связанных с работой, поэтому купил себе дом на колесах. По крайней мере, это лучше, чем мотели»

«У меня нет крутой камеры или дорогого декора, но после того, как я прожил 2 года в одной комнате с соседом, это самое уютное место на Земле: моя квартира!»

«Мои маленькие домашние джунгли»