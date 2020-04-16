15 человек, которые хотели как лучше, но совершенно не рассчитали своих сил

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Стремление к творчеству и высотам мастерства есть в каждом из нас. Конечно, похвально создавать что-либо собственноручно, но при этом нужно учитывать важные нюансы. Бывает, что человек буквально бежит впереди паровоза, одержимый желанием претворить в жизнь свои задумки, и результат получается плачевным.

Мы в AdMe.ru поддерживаем тех, кто осваивает различные ремесла, пусть и не всегда успешно. Герои нашей сегодняшней подборки — люди, которые хотели сделать нечто полезное и креативное, но забыли все тщательно обдумать.

1. Да, в этом отеле плоский пол

2. Какому гению это пришло в голову?

3. Что-то тут не так...

4. «В первый и последний раз я стригу свою дочку»

5. «Попыталась приготовить лимонно-черничные пирожные»

6. «Делал стульчик для своей лягушки, но в духовке ножки загнулись, так что теперь это шедевр абстрактного искусства»

7. «Постирал свой любимый джемпер»

8. Заштукатурить нормально — лет 50 простоит. Только штукатурить кто-нибудь другой должен

9. «Я не нашла ни бантика, ни прозрачной ленты... Но, думаю, могло быть и хуже»

10. Дверь для кота-паука готова

11. «А вы знали, что можно убить бактерии, положив головку зубной щетки на 10 секунд в микроволновку? Даже электрической, поскольку в ней нет металла. Хотел предупредить, что это не работает»

12. Ну, получилось почти как на картинке

13. Все почти готово, нужны небольшие доработки

14. Когда хотел отрастить пышную шевелюру, но забыл о регулярной поливке

15. 5 000 канадских долларов после того, как кто-то продезинфицировал их в микроволновке