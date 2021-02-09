15 человек, которые даже из бабушкиной мебели готовы сделать настоящую конфетку

Если у вас есть бабушки и дедушки, то наверняка и наследство в виде советской мебели имеется. Одни свозят драгоценные вещи на дачу, другие отправляют прямиком на помойку. А встречаются и третьи, которые во что бы то ни стало стремятся вернуть потрепанным предметам былой лоск и изысканность.

AdMe.ru восхищен стараниями и упорством героев сегодняшней статьи. А в бонусе мы покажем реставрацию такой вещи, без которой раньше немыслимо было представить лето в деревне у бабушки.

1. «Отреставрировала тумбу в стиле ар-деко»

2. «Что ж, пришла пора обновить наш старенький стульчик»

3. «Обнаружила в сарае на даче старую тумбу, не пойми из чего сделанную. Намешала остатки краски, прибила столешницу из обрезков вагонки — и вуаля»

4. «Сидел дома, развлекал себя»

5. «Нашла никому не нужное кресло родом из 70-х годов и отреставрировала»

6. «Уверена, что у советских мебельных стенок есть свои поклонники, но я к ним не отношусь. Как по мне, в новом наряде она выглядит свежее и современнее»

7. Это старый советский комод. И, как часто бывает с такой мебелью, он покрепче многих современных аналогов

8. «Это кресло давно пылилось в гараже, но у меня не поднималась рука его выкинуть»

9. «Еще одна переделка пополнила наш дачный домик. Комод времен СССР»

10. Жила-была табуретка. Много повидала, испытала и готова была уже уйти на свалку, но 31 декабря у нее началась новая жизнь

11. Наверное, в каждом доме есть советский стол-книжка, переходящий из поколения в поколение. И ни одно празднование не проходит без него

12. Столешница под старой краской была потемневшей, шпон на дверцах — со сколами. А еще, видимо, когда-то это было трюмо, о чем рассказали здоровые дыры на столешнице

13. «Приехал он ко мне в рыжем цвете и облупленном состоянии. Да оно и неудивительно: шкафу уже 59 лет»

14. «Стоял у меня на кухне старый стул.

Но сквозь грязный налет и растрескавшийся лак явно проглядывало нечто прекрасное и изящное»

15. «Есть зеркало. Есть желание. Потратили ₽ 780»

Бонус: реставрация самовара