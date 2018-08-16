15 стильных лайфхаков, которые должна знать каждая женщина

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Практически каждой женщине знакома ситуация, когда в шкафу много вещей, но при этом носить совершенно нечего. Причины банальные, но мало кто над ними всерьез задумывается. Неправильный выбор магазинов, неумение подбирать подходящие цвета и использовать акценты, чтобы подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки, нерациональное использование денег на покупку одежды и обуви — все это приводит к тому, что в гардеробе копятся вещи, которые лежат там мертвым грузом и не носятся, а если посчитать сумму, потраченную на эти вещи, то она выйдет весьма ощутимой.

AdMe.ru посоветовался со стилистами и сформулировал 15 основных правил стиля. Они помогут любой женщине сделать их гардероб оптимальным и выглядеть оригинально, при этом не забивать шкаф лишними вещами и экономить деньги.

1. Представляйте цельный образ

Если вы хотите раз и навсегда забыть о проблемах с вашим гардеробом, главное, что нужно сделать, — перестать выбирать отдельные вещи, а начать мыслить цельными, законченными образами, включая аксессуары. Прежде чем купить какую-то вещь, спросите себя, с чем вы будете ее носить. Если на ум пришло 3–4 варианта, с чем можно ее скомпоновать, только тогда вещь можно покупать.

2. Выбирайте правильные магазины

Магазины, в которых вы покупаете одежду, должны соответствовать вашему возрасту, статусу, особенностям внешности. Если в 20 лет можно позволить себе с легкостью носить самые простые, недорогие платья, компенсируя бюджетность вещи молодостью, то после 35 необходимо отдавать предпочтение более дорогим, качественным тканям, интересному крою, чтобы достойно, эффектно выглядеть, а не напоминать женщину, которая пытается молодиться, одеваясь как 17-летний подросток. То же самое касается девушек, выбирающих марки, которые ориентированы на женщин постарше. Не поленитесь и проанализируйте парочку крупных торговых центров, подобрав для себя 6–7 магазинов, которые будут соответствовать вам нынешней. При анализе магазинов отмечайте о каждом из них, на кого ориентирована марка (статус, возраст), какая именно часть одежды удачна (где-то хороши брюки, где-то — платья, а где-то — трикотаж). Это поможет существенно сэкономить время и силы в дальнейшем на шопингах, вы перестанете безрезультатно заходить во все магазины подряд.

3. Расчет реальной стоимости вещи

Каждая вещь в шкафу должна отрабатывать свой ценник на все 100 %. Чтобы узнать, сколько реально стоит пара дорогих туфель или платье, используйте простую формулу: цену вещи поделите на количество раз, сколько вы ее наденете. Это позволит избежать ненужных трат и приучить себя покупать только то, что будет действительно востребовано. Также формула помогает решиться на покупку дорогих вещей. Например, пальто покупается в среднем на 3–5 лет, поэтому не стоит здесь экономить, лучше выбрать хороший дорогой вариант. Только представьте, сколько раз вы наденете пальто за такой период. Поделите цену на эту цифру и увидите, что реальная стоимость более чем оправдана.

4. Соберите базу и добавляйте тренды

Базовые вещи — основа гардероба. Они простые, лаконичные по фасону, не выходят из моды и отлично комбинируются фактически с чем угодно. Базовые вещи должны составлять 70 % вашего гардероба, остальные 30 % — трендовые варианты. Именно добавление модных тенденций позволяет гардеробу быть актуальным и стильным. Достаточно покупать каждый сезон 2–3 трендовые вещи, чтобы ваша база заиграла новыми красками, при этом не придется тратить большие суммы на шопинг.

5. 3–4 варианта верха к каждой юбке и брюкам

Верхов должно быть больше, чем низов: это главное правило рационального гардероба. Именно верх, не низ, создает ощущение нового комплекта. Если вы будете носить одну и ту же кофточку, при этом меняя юбки и брюки, для окружающих вы будете выглядеть как человек, который ходит в одном и том же. Но если к одним и тем же брюкам надевать разные варианты верха, то каждый раз это будет выглядеть как новый комплект, вы будете разной, при этом не придется тратить лишние деньги на покупку нужной пары к очередной блузе.

6. Смешивайте разные стили, добавляйте спорт

Самые интересные луки получаются на контрасте цветов, фактур и, конечно же, стилевых направлений. Например, добавление к элегантному стилю элементов этники или к женственному стилю — элементов гранжа. Самые актуальные и стильные комплекты создаются при смешении темы спорта с любым другим стилем. Спортивный стиль — это не костюм для бега и кеды. Это направление, которое делится на множество подвидов, среди которых и стиль сафари, и морской, и милитари, и спорт именно как спорт, и многие другие. Чем проще ткань, чем больше отделки (отстрочка, фурнитура, накладные карманы и прочее) появляется, тем дальше вещь уходит в спортивный стиль. Элементы спорта в комплекте автоматически добавляют образу динамичность, энергичность, делают его более острым и стильным, а еще это простой способ выглядеть моложе после 40 лет.

7. Сочетание вечернего с ежедневным

Одно из направлений современной моды, которое активно развивается, — сочетание вечерних предметов гардероба, фактур с простыми ежедневными вариантами, часто откровенно спортивными. Смело носите вечерние серьги и «туфельки принцессы» с рваными джинсами и футболкой, юбку в пайетках или с перьями с майкой и кедами, дополнив образ яркими очками и кожаными браслетами. Или блестящее коктейльное платье на бретелях длиной до колена с брюками свободного кроя с лампасами и криперами.

8. Носите у лица на 100 % подходящие вам цвета

Ничто не портит образ так, как неудачно подобранный цвет у лица. Это моментально придает болезненный вид, подчеркивает недостатки кожи, возрастные изменения и прочее. Поэтому важно знать палитру, подходящую вашему цветотипу, и активно использовать эти оттенки в своем гардеробе. Если выбор цвета сумочки или туфель не столь принципиален в этом плане, то одежда и аксессуары, расположенные у лица, требуют тщательного подбора. И чем старше мы становимся, тем внимательнее нужно быть в этом вопросе. Избегайте оттенков с грязноватым серым подтоном, отдавая предпочтение чистым, светлым тонам или ярким цветам вашей палитры.

9. Как подобрать подходящую длину платья, юбки

Сфотографируйтесь в полный рост в нижнем белье, приложите листок бумаги к фотографии и постепенно поднимайте его вверх по своему силуэту. Анализируйте то, что видите, до какого момента вам будет нравиться, как выглядят ваши открытые ноги, какая длина импровизированного платья не режет их, насколько короткой может она быть для вас. Можно то же самое проделать с тканью перед зеркалом, но способ с фотографией удобнее и лучше воспринимается. Для верности можно сделать два разных снимка: на каблуках и с обувью на низком ходу.

10. Используйте необычные цвета и сочетания

Цвет — первое, что мы замечаем, глядя на человека, а уже потом оцениваем фигуру, фасон одежды, стиль. Использование интересных цветовых сочетаний, красивых оттенков является самым простым способом кардинально поменять свой внешний вид без больших затрат, особенно если до этого вашей основной была серо-черная гамма. Просматривайте фотографии street style, лукбуки брендов и модные журналы, обращайте внимание на красивые цвета в природе и то, с какими оттенками они соседствуют. Все это позволит черпать идеи и применять их в своем гардеробе. О том, как красиво и гармонично сочетать цвета, мы писали тут. Главное правило — использовать в одном комплекте не более трех цветов (при этом цвет может повторяться), не считая нейтральных, таких как серый, черный, белый и вариации бежевого, а также грамотно расставлять акценты.

11. Перенос акцента

Для того чтобы скрыть какой-то недостаток своей фигуры или не самые выигрышные ее места, иногда достаточно просто перенести акцент на что-то другое, более удачное. Например, яркий принт на брюках или юбке привлечет внимание к стройным бедрам и отвлечет от слишком широких плеч, невыраженной талии. Заметное, броское ожерелье или эффектные серьги привлекут внимание к красивому лицу и отвлекут от полноватых бедер.

12. Актуальный вариант total look

Total look представляет собой комплект, собранный в одном цвете. Лучше всего смотрится, когда используются разные фактуры, каждая из которых по-своему раскрывает один и тот же оттенок. Total look — это единая вертикаль цвета, которая визуально делает фигуру стройнее, вытягивая ее. Наиболее актуальный вариант создается при помощи добавления к комплекту совершенно другого оттенка, но при условии, что его должно быть очень мало. Это может быть клатч или туфли, сумка, эффектные серьги или ожерелье, пояс.

13. Носите жакеты

Главное преимущество жакета — он создает жесткий плечевой пояс, что всегда смотрится более стильно и дорого, чем трикотаж. Жакет способен даже образ с джинсами и футболкой сделать более собранным, придать ему шик и элегантность. Эффектнее всего смотрится с укороченными или подвернутыми рукавами в сочетании с браслетами.

14. Детали

Как и многослойность, детали придают образу законченность, делают его более сложным, стильным и интересным. В качестве деталей могут выступать украшения, сумка, обувь, а также принт, интересная отделка, фактура, цветная подкладка, красивые пуговицы и т. д. Часто именно детали создают образ. Подобрав к самому простому однотонному платью интересную обувь, украшения и яркую сумку, можно создать очень эффектный, стильный образ.

15. Простой способ превратить офисный комплект в наряд на выход

Бывают ситуации, когда после работы нужно на какое-то мероприятие, а времени и желания ехать домой переодеваться совершенно нет. Простой способ превратить офисный наряд в вариант на выход — надеть эффектные, заметные украшения, сменить сумку на вечерний клатч, а невзрачную обувь — на изящные босоножки или элегантные лодочки. Это одинаково успешно срабатывает и с платьем-футляром, и с юбкой-карандашом, и с брюками в сочетании с рубашкой, топом и жакетом.