14 вредных финансовых привычек, с которыми нужно расстаться к 30 годам

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30 лет — отличный возраст, западные психологи называют 30-летних young adult (молодой взрослый). Но почему кто-то в 30 может похвастаться машиной, квартирой и стабильной работой, а кто-то к концу месяца сидит на мели? Все дело во вредных финансовых привычках, которые взрослому человеку иметь противопоказано, — они тянут на дно и не дают достичь благополучия.

AdMe.ru внимательно изучил мнения финансовых экспертов и сегодня расскажет вам о том, от каких привычек нужно отказаться, чтобы к 30-летию стать успешным человеком.

1. Общаетесь по межгороду

Если вы часто совершаете телефонные звонки по междугородней связи, то, скорее всего, для вас это стало довольно значительной статьей расходов, ведь не всегда есть возможность разговаривать внутри «родной» сети. Обратите внимание на программы интернет-связи. Причем это не обязательно должен быть Skype: существует немало других приложений, современных и удобных, для совершения видеозвонков. Самая популярная альтернатива — это, пожалуй, WhatsApp. Простое и доступное приложение, но имеет существенный недостаток — большое количество спама, в том числе и от мошенников. Попробуйте Talky, WeChat или Google Hangouts. Эти программы интуитивно понятны, лишены рекламы и бесплатны.

2. Не следите за тарифами

Сотовая связь и мобильный интернет иногда действительно стоят дорого. А невнимательность к тарифам может влететь в копеечку. Следите за тарифными планами, к которым подключены ваши мобильные устройства, возможно, часть ваших средств расходуется нерационально. В крайнем случае можно сменить оператора. При этом есть шанс, что старый оператор предложит вам более выгодные условия оплаты, как только поймет, что вы собрались его покинуть.

3. Покупаете вещи, чтобы поднять себе настроение

Шопинг для поднятия настроения — действительно плохая финансовая привычка. Как часто вы радуете себя незапланированными покупками? По опросам компании Slickdeals, американские потребители совершают минимум 3 незапланированные покупки в неделю и это серьезно отражается на их бюджете. Финансовые эксперты объяснили, почему поднимать себе настроение шопингом вредно. Во-первых, вы рискуете купить массу ненужных вещей. И даже если они стоили относительно дешево, к концу года вы потратите внушительную сумму. Во-вторых, бездумное стремление к покупкам может говорить о том, что вы пытаетесь решить свои внутренние психологические проблемы за счет шопинга. Например, низкая самооценка и авторитарное воспитание в детстве могут спровоцировать тягу к лишним покупкам. Удовольствия могут быть совершенно бесплатными — прогулка с друзьями, пикник с семьей или занятия спортом на свежем воздухе поднимают настроение не хуже шопинга. И для кошелька безопаснее.

4. Относитесь к кредитке так, будто это ваши деньги

Кредитная карта не является источником дохода, о чем многие забывают. Если вы относитесь к своей кредитке так, будто это ваши личные деньги, возможно, стоит и вовсе отказаться от нее. Зачастую приличная сумма на кредитном счете создает иллюзию того, что у вас есть лишние средства, которые можно потратить. Долги по карте необходимо гасить каждый месяц, чтобы не сталкиваться с оплатой процентов за пользование счетом.

5. Не планируете отпуск заранее

Незапланированный отпуск может сильно ударить по карману, ведь цены на билеты и гостиничные номера в сезон заметно выше из-за высокого спроса. Но не только время года влияет на цену перелета, день недели тоже важен — вторник и среда оказались самыми выгодными днями для совершения поездок. Самый неудачный в этом плане день — воскресенье в июле и декабре — цены на билеты взлетают до небес. Трэвел-блогеры рекомендуют бронировать жилье, которое включает завтрак и обед, а также заранее изучить предложения на сайтах каучсерфинга (бесплатное жилье по обмену) и присмотреться к кемпингам.

6. Пользуетесь платными подписками

Платные подписки на музыку и фильмы стоят дорого. И зачастую хозяин девайса даже не догадывается, что подписан на платную услугу, — они подключаются автоматически. Если вы заметили, что с вашей карты регулярно списывается одна и та же сумма, это повод проверить ее на предмет подписок. Но что делать, если хочется смотреть фильмы и слушать музыку? Сделайте выбор в пользу легальных онлайн-кинотеатров и музыкальных агрегаторов — эти сервисы абсолютно бесплатны, а деньги зарабатывают, демонстрируя зрителям рекламу.

7. Не делаете массовых закупок

До сих пор думаете, что покупки впрок делают только скряги да древние старушки, и стесняетесь покупать продукты и хозяйственные товары большими партиями? Не надо так. В покупке большого количества товаров по скидке нет ничего зазорного, особенно если эти товары не относятся к скоропортящимся и могут храниться долгое время. Домашние запасы нужных вещей (крупы, туалетная бумага, шампуни и моющие средства) уберегут вас от искушения купить что-то лишнее, ведь жизненно важный запас уже есть в кладовке. Однако даже при покупке впрок нужно оценить необходимость товаров — зачастую магазины распродают вещи не лучшего качества.

8. Не пользуетесь программами лояльности

Многие компании предоставляют постоянным клиентам скидки и бонусы. И очень недальновидно не пользоваться программами лояльности, ведь это не только бонусные карты, на которых накапливаются баллы для последующих скидок. Например, авиакомпании позволяют копить мили для оплаты билетов. Для того чтобы не путаться в десятках бонусных карт, можно установить приложение для смартфона или планшета, которое позволит держать их в одном месте.

9. Так и не научились торговаться

В странах Востока есть прекрасная традиция для тех, кто любит делать покупки, — продавцы и покупатели просто обожают торговаться. Это настоящее искусство и еще отличный навык для людей, которые не прочь сэкономить. Торговаться можно не только на базаре — при покупке недвижимости, мебели и техники всегда есть шанс получить скидку, если вы сможете договориться с продавцом. Не упускайте возможности сэкономить, порой достаточно просто поинтересоваться программами скидок, чтобы заплатить меньше за товар, который вам понравился.

10. Не советуетесь перед крупными покупками

Семья — это не только близкие люди, которые поддержат в трудную минуту. Никто не расскажет вам о ваших промахах и недостатках так же честно, как родители или супруг. Этим стоит воспользоваться, если вы планируете крупные покупки, в которых сомневаетесь. В любой непонятной ситуации обсудите свои планы с семьей, возможно, мудрые советы представителей старшего поколения удержат вас от необдуманных трат.

11. Тратите деньги на сигареты и алкоголь

Курение, алкоголь и фастфуд вредны не только для здоровья, но и для кошелька. Финансовые эксперты подсчитали, что жителям США пагубное пристрастие к табаку обходится почти в $ 5 тыс. ежегодно. Продукты быстрого питания, конечно, помогают сэкономить время, но вредят здоровью, а еще стоят дороже сезонных фруктов и овощей.

12. Покупаете одежду, которая не сочетается с остальными предметами гардероба

Яркие туфли, которые вы надели всего пару раз, или ультрамодная сумка, которая пылится в шкафу, рано или поздно погубят ваш бюджет. Особенно если покупка одежды, которая не вписывается в ваш гардероб, стала привычным делом. Стоит трезво оценить свои финансовые возможности и составлять свой гардероб так, чтобы всегда была возможность составлять из одежды различные комплекты. Не пренебрегайте сайтами по продаже подержанных вещей. Там выгодно не только покупать. Устройте распродажу ненужной одежды — так вы освободите место в квартире и получите приятный бонус в виде дополнительного заработка.

13. Каждое утро покупаете кофе в стаканчиках

Британские ученые подсчитали, что средний офисный работник тратит на кофе £ 393 в год (примерно ₽ 34 тыс.). Конечно, цена стаканчика кофе в мире может сильно различаться в зависимости от региона, но одно бесспорно: на кофе тратится много денег. Гораздо благоразумнее купить термокружку, пить вкусный домашний кофе по пути на работу и при этом экономить.

14. К концу месяца остаетесь на мели

Если до зарплаты еще неделя, а вы уже варите гречку, чтобы как-то прожить это время, у нас плохие новости: вы неправильно тратите деньги. При правильном распределении расходов таких безденежных дней попросту не должно быть. Стоит пересмотреть бюджет и исключить статьи расходов, которые тянут вас в пропасть.

Дорогие друзья, расскажите нам о своих способах экономии бюджета в комментариях.