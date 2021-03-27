14 вещей, за которые не стоит переплачивать, потому что между дорогим и дешевым вариантом нет разницы

Современный рынок предлагает нам огромное количество всевозможных товаров: от бюджетных до люксовых. И мы привыкли думать, что их качество очень сильно отличается. Разумеется, каждый из нас с удовольствием покупал бы все только из второй категории, ведь нам кажется, что дорогая вещь лучше.

Однако мы в AdMe.ru иногда любим посмотреть на вещи под другим углом. Наш автор, основываясь на собственном опыте, составила для вас список товаров и услуг, на которые вообще не стоит тратить слишком много денег. Потому что результат пользования ими если не такой же, то не намного хуже того, какой мы получаем, заплатив в несколько раз больше.

Меня зовут Юля, мне 41 год. За последние 20–25 лет своей сознательной жизни я перепробовала кучу всевозможных средств для красоты и ухода, а также воспользовалась множеством других вещей и услуг, за которые нас призывают отдавать кучу денег. Но опытным путем я выяснила, что далеко не во всех случаях стоит покупать более дорогой товар: иногда дешевле не значит хуже.

Лак для ногтей

Я протестировала массу лаков для ногтей и могу сказать, что независимо от стоимости и «крутости» все они ложатся примерно одинаково: ровно, гладко и красиво, но держатся не дольше нескольких дней. С гелями-лаками похожая история: красит вам ногти мастер в салоне профессиональным средством или вы сами делаете это дома простым гелем из ближайшего супермаркета — с одинаковой скоростью отслаивается и тот, и другой. Все зависит не от лака, а от мастерства того, кто его наносит. Ах да, еще от того, как часто вы моете посуду без перчаток. Наверняка есть разница в составе: где-то меньше вредных веществ, где-то больше. И это немаловажный фактор. Однако если говорить о стойкости покрытия, то отличий нет. Например, лаки с фотографий выше облезли через 3 дня.

Шампунь

Я использовала профессиональную косметику, средства сегмента люкс, натуральные шампуни и обычные из супермаркета. Как-то раз интереса ради одну половину головы помыла дешевым шампунем, другую — дорогим. С удивлением обнаружила, что волосы, вымытые дешевым, выглядят гораздо лучше. Правда, после применения недорогих шампуней волосы становятся жирными чуть быстрее, чем обычно: видимо, много силикона в составе. Но за те же деньги можно купить любой натуральный шампунь, содержащий гораздо более щадящие компоненты. И вот как раз между натуральными средствами и дорогими шампунями разницы я не увидела, как ни старалась. Только в цене.

Зубная паста

Я чистила зубы всевозможными зубными пастами. Были периоды, когда я хотела исключительно натурального состава и использовала пасту без вспомогательных веществ. Иногда покупала специальные средства по совету стоматолога. Но постепенно пришла к выводу, что на состояние зубов влияет генетика, а не зубная паста. Если у вас от рождения не очень хорошие зубы, то не поможет ни одна паста: нужна постоянная профилактика и регулярное лечение. Если же природа наградила вас крепкими зубами, то можете чистить их хоть золой — от этого они не будут болеть чаще.

Гель для душа

Изначально абсолютно странный сегмент косметики для меня. Никогда не понимала, почему один гель для душа стоит ₽ 50, другой 200, а третий 1 000. Пенятся они совершенно одинаково, запах от средства что за меньшую цену, что за большую выветривается так же быстро. Чуть дольше держится аромат гелей, которые идут в комплекте с духами. Однако и в этом случае возникает закономерный вопрос: какой смысл разоряться на микроскопические упаковки дорогого геля для душа, если можно просто использовать такие же духи?

Карандаши для бровей и век

Раньше я думала, что дорогая косметика может продержаться на лице весь день и не размазаться, не потечь, не отпечататься в неположенном месте. Но увы, оказалось, что многие карандаши люксовых марок отпечатываются на верхнем веке, а в жару «плывут», оставляя трагические черные тени под глазами. От отчаяния я попробовала что-то подешевле. Эффект оказался примерно тот же: большая часть все так же размазывается и отпечатывается, но есть экземпляры, которые держатся неплохо. Сейчас мой карандаш для бровей производства одной польской фирмы стоит целых ₽ 270, а для глаз — 350. Я абсолютно довольна и тем, и другим.

Станок для бритья

Большинство женщин использует бритвенный станок регулярно. Должна заметить, я так и не увидела особой разницы между женским станком известной фирмы с его дорогущим съемным блоком лезвий и простым одноразовым, «не имеющим половой принадлежности». Да, дорогие лезвия не тупятся в 2–3 раза дольше, чем дешевые. Но станок со сменной кассетой стоит больше ₽ 700, а обычный одноразовый (который на самом деле можно использовать не один раз) — 60. В итоге качество выше в 2–3 раза, а цена — в 10–11. Спросила мнение подруги, которая купила дорогой станок. А она мне: «Говорят, эти широкие штуки сверху и снизу защищают от порезов. Ну и волоски заодно защищают от лезвия. Не уверена, что еще куплю съемный блок».

Джинсы

Фирменная одежда с узнаваемыми лейблами — это, конечно, очень приятно. Однако посмотрим правде в глаза: джинсы известных брендов изнашиваются ничуть не меньше, чем продукция недорогих марок. А иногда даже и быстрее. Кстати, не только мы, простые смертные, не брезгуем демократичной одеждой: в последние годы звезды эстрады все чаще обращают внимание на масс-маркет.

Детская стрижка

Обычно к парикмахеру я иду, когда нужно сделать сложное окрашивание и стрижку, с которыми сама не справлюсь. Потому что если можно обойтись без платной помощи окружающих, то я всегда обхожусь. Окраска и стрижка собственных волос в перечень моих возможностей, увы, не входят. А вот постричь сына и мужа мне по силам. Нет ничего ультрасложного в том, чтобы несколько раз чикнуть ножницами и провести машинкой по затылку. Поэтому я не вижу ничего зазорного в том, что мои близкие стригутся у меня, а не у именитого мастера за кучу денег.

Очищающая глиняная маска

Главная составляющая глиняных масок любого ценового сегмента, как мы понимаем, глина. Производители дорогих марок тонко намекают на то, что она была добыта невинными девами в полнолуние, добавляют туда масла, раздробленные косточки клюквы или винограда — все, что помогает продавать продукт за весьма солидную цену. Но если честно, обычная косметическая глина в пакетике, купленная в супермаркете за ₽ 50–100, действует абсолютно так же.

Кеды

Сейчас почти круглый год можно ходить в демократичных кедах или сникерсах, а во что-то более теплое переобуться только на несколько месяцев зимы. У меня были дорогие брендовые кроссовки и обычные из масс-маркета. И те и другие — кожаные со вставками из ткани. Разницы в носке не ощутила, да и из строя они вышли через примерно одинаковый период времени. Поэтому, когда пришло время покупать новые, взяла обычные кеды среднего ценового сегмента. Кстати, приятно, что знаменитости поддерживают эту прекрасную тенденцию, запросто надевая недорогую обувь.

Гигиеническая помада

Гигиенические помады, бальзамы и масла для губ могут стоит копейки, а могут сотни, а то и тысячи рублей. Но тратить на такую вещь слишком много денег просто не имеет смысла, так как состав у большинства из них примерно одинаковый. Воск, масла, ланолин — вот основной список ингредиентов. Можно, конечно, заплатить за помаду ₽ 900 и тешить самолюбие брендом на колпачке. А можно купить средство за ₽ 50–100. Принцип действия и результат применения будут одинаковыми.

Сковородка

Те, кто регулярно готовит, наверняка обращали внимание на роскошную посуду в кулинарных передачах или в рекламе. Однако не спешите выбрасывать старую бабушкину сковородку из непонятного сплава или свою любимицу из IKEA. На самом деле на сковороде из нержавеющей стали жарить получится далеко не все: еда безбожно прилипает к этой красавице и все пригорает. А вот сковорода с толстым дном из чугуна или дюраля идеально жарит и будет дешевле кухонной утвари именитых брендов.

Телефон

Приятно иметь телефон премиум-класса, однако давайте посмотрим правде в глаза: большинство из нас не пользуется всеми функциями, которые в нем есть. Аппарат среднего ценового сегмента вполне удовлетворяет потребностям обычного человека. Тем более сейчас производители унифицировали большинство функций в современных гаджетах, а количество моделей стало просто огромным, и мало кто сможет разобраться, какой именно у вас телефон. Почти все модели дадут вам возможность звонить и заходить в интернет, следовательно, нет никакого смысла переплачивать за бренд или даже просто за последнюю версию.

Компьютер

Здесь примерно та же история, что и с телефоном: на всех ноутбуках стоят одинаковые операционные системы, и разница только в объеме памяти, емкости батареи и качестве экрана. По-настоящему серьезные компьютеры нужны только тем, кому надо устанавливать объемные программы для работы или учебы. Если же вы работаете в интернете, то достаточно простого Chromebook, который позволит пользоваться всеми офисными программами и теми же приложениями, что и в телефоне.