14 вещей, которые стоит менять каждый год, даже если жаба душит

Среди предметов домашнего обихода есть вещи, которые служат годами и даже десятилетиями. Они могут выглядеть прочными и долговечными, однако срок службы у большинства из них все-таки ограничен. По истечении этого времени безобидная, на первый взгляд, утварь может стать по-настоящему опасной.

Мы в AdMe.ru провели тщательную ревизию в шкафах и на полках и составили список вещей, срок годности которых составляет не более года.

Пластиковые контейнеры

Современные исследования доказали: даже пищевые контейнеры с пометкой «не содержит бисфенол А и фталаты» выделяют эстрогеноподобные химические вещества, которые влекут за собой серьезные проблемы со здоровьем, такие как диабет, ожирение и рак. Выделение токсичных веществ может вызвать банальное разогревание обеда в микроволновке. Особенно опасно это, если тара имеет трещинки. Менять пластмассовые контейнеры желательно не реже раза в год, не дожидаясь, пока они деформируются или станут замутненными.

Пластиковые разделочные доски

Разделочные доски из любых материалов (пластиковые, деревянные) содержат множество царапин, в которых скапливаются микробы и бактерии. Чтобы не подвергать риску здоровье домочадцев, специалисты рекомендуют менять их как минимум раз в год.

Овощечистка

Устройство овощечистки таково, что она быстро тускнеет, ржавеет и тупится. Чтобы не усложнять процесс приготовления еды и не подвергать опасности свое здоровье, этот предмет кухонной утвари лучше ежегодно обновлять.

Деревянная подставка для ножей

Нередко этот кухонный аксессуар ставят возле раковины, и мокрые ножи изрядно его портят. Как следствие, материал темнеет, а в прорезях для ножей может поселиться опасный для здоровья плесневый грибок. Поэтому для деревянной подставки для кухонных ножей действует то же правило, что и для деревянных пластиковых досок: менять не реже раза в год. А еще не забывать вытирать ножи насухо после каждой мойки.

Прихватки

При частом использовании прихватки быстро изнашиваются: из-за постоянного соприкосновения с предметами ткань стирается, становится менее прочной и термоустойчивой. Из-за утончения материала рукавицы, которые выглядят абсолютно нормально, не имеют дырок и потертостей, могут неожиданно начать пропускать жар. Чтобы уберечь руки от ожогов, мы рекомендуем не ждать, пока прихватки окончательно потеряют товарный вид, а обновлять их регулярно. А опытные кулинары и вовсе советуют заменить хлопчатобумажные прихватки на огнеупорные силиконовые рукавицы, которые прослужат в хозяйстве догие годы.

Оливковое и кокосовое масла

По истечении срока годности многие масла становятся прогорклыми и теряют свои полезные свойства. Это утверждение справедливо и в отношении оливкового и кокосового масел, срок хранения которых ограничивается 12 месяцами.

Расческа

Даже при тщательном уходе на расческе остаются частички, из-за которых волосы быстрее загрязняются, становятся ломкими и безжизненными. Скопища микробов и бактерий, оседающих в микротрещинах материала, могут стать причиной кожного зуда, перхоти и заболеваний волос. Специалисты рекомендуют мыть расческу хотя бы раз в неделю, а менять ее необходимо не реже 1 раза в год.

Лак для ногтей

Срок годности лака для ногтей, как правило, составляет всего 1–1,5 года. Стоит учитывать, что хранение заветных флаконов вблизи источников тепла и света приводит к загустению, выцветанию и, как следствие, более быстрой порче средства.

Шторка для ванной

Соблюдать чистоту занавесок для душа не менее важно, чем, например, поддерживать свежесть и белизну унитаза. Ведь в ванной комнате есть все условия для накапливания плесени и грибка. Как тканевые, так и пластиковые шторы для ванной важно регулярно стирать, а примерно через год использования их и вовсе нужно без сожалений выбрасывать и менять на новые.

Менструальные чаши

Многоразовые менструальные чаши давно завоевали сердца женщин, борющихся за экологию. Но, оказывается, и эти долговечные средства женской гигиены нужно регулярно обновлять. Менять менструальную чашу на новую следует раз в год, в крайнем случае — раз в 2 года.

Коврик для йоги

Срок службы коврика для йоги зависит от множества факторов: например, от качества материала, из которого он сделан, а также от частоты использования инвентаря. Неприятный запах, чрезмерная скользкость, тонкость и очевидная изношенность — верные признаки того, что коврик пришел в негодность. По мнению специалистов, менять коврик для йоги следует ежегодно.

Клей ПВА

Купить один клей ПВА на долгие годы не получится. Срок годности этого полезного в хозяйстве товара ограничивается 1 годом. Затем клей просто протухнет, загустеет и потеряет свои первоначальные свойства. Поэтому менять его следует заблаговременно.

Пылесборник для пылесоса

Чтобы уборка действительно была эффективной, а пылесос служил долгие годы, мешки-пылесборники следует чистить с определенной периодичностью. Ведь после каждого использования они бывают буквально забиты бактериями, плесенью и пылью. Профессиональные производители пылесосов рекомендуют менять мешки-фильтры каждые 12 месяцев.

Наматрасник

Ни для кого не секрет, что подушки и простыни нужно обновлять регулярно. А что же насчет наматрасника? Ведь именно он является барьером, защищающим матрас от пыли и микробов. Согласно исследованиям, один человек в среднем ежедневно сбрасывает такое количество омертвевших клеток кожи, что им можно накормить до 1,5 млн пылевых клещей. Чтобы сберечь собственное здоровье, а также продлить срок службы матраса, менять старый наматрасник на новый следует каждый год.