14 вещей, которые мы больше не сможем делать по-старому

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Каждый день мы выполняем десятки действий на автомате, иногда вовсе не догадываясь, что можно делать это как-то иначе. Мы в AdMe.ru собрали несколько крутых и полезных советов, которые пригодятся каждому, — срочно берите на заметку.

1. Как правильно выходить из автомобиля

Очень часто водитель забывает посмотреть в зеркало заднего вида, открывает дверь автомобиля и задевает, к примеру, проезжающего мимо велосипедиста. Чтобы избежать подобного, просто возьмите в привычку открывать дверь правой рукой: корпус тела немного повернется и вы автоматически посмотрите назад.

2. Как правильно снять стяжки

Когда нам встречаются подобные пластиковые стяжки, мы привыкли сразу же разрезать их ножом или ножницами. Оказывается, нужно всего лишь отодвинуть язычок и вытянуть стяжку из замка.

3. Как правильно пить сок

Обращали ли вы внимание на уголки, которые есть у каждого пакетика с соком? Они пригодятся для того, чтобы было удобнее за них держаться. Наверняка детям понравится такая идея.

4. Как наклеить пластырь, чтобы он не отклеивался

Обычно пластырь, наклеенный на палец, быстро с него съезжает. Чтобы этого не случилось, нужно сделать два небольших надреза по бокам и закрепить пластырь крест-накрест.

5. Как приготовить лучшую на свете котлету

Самые вкусные котлеты получаются, если добавить в серединку какую-нибудь начинку, например яйцо. Выложите фарш в форме колечка на сковороду, добавьте яйцо и поджарьте с двух сторон. Получившаяся котлета станет вкусной и питательной основой для бургера.

6. Как угостить всех чипсами без использования тарелки

Мы привыкли открывать пачки с чипсами сверху, но для большой компании это неудобно. Чтобы не пачкать посуду, можно сделать отверстие прямо в упаковке.

7. Как правильно держать бутылку с пивом или лимонадом

Узкое горлышко в стеклянных бутылках предназначено специально для того, чтобы было удобнее за него держаться. Кроме того, так напиток не нагреется от тепла вашей руки. И почему мы не задумывались об этом раньше?

8. Как быстро сделать мультифруктовый сок

Еще одна классная идея развеселить ребенка: новый вкус сока можно получить, если пить из нескольких коробочек с разными вкусами одновременно. Хотя чего уж тут таить, такая забава и взрослым придется по вкусу — проверьте на ближайшей вечеринке и сами увидите.

9. Как не испачкать руки в чипсах

Воздушные чипсы с большим количеством специй очень пачкают руки, и тут на помощь придут китайские палочки.

10. Как быстро нарезать сосиски

При помощи яйцерезки можно накрошить не только яйца, но и, к примеру, сосиски — отличный вариант для тех, кто постоянно спешит.

11. Как правильно есть куриные крылья

Чтобы съесть куриные крылья и не запачкать все вокруг, придерживайтесь следующей инструкции. Отломите небольшой кусочек крыла, где виднеется маленькая косточка, а потом покрутите и потяните за нее — она легко выйдет. Затем снова немного покрутите и вытащите большую косточку. Вот и все махинации — курица готова к употреблению.

12. Как быстро очистить кукурузу

Метод прост до безобразия: для начала порежьте початок вареной кукурузы на несколько небольших частей. Затем удалите один ряд зерен, возьмите початок в руки, прижмите большой палец к соседнему пустому ряду и надавите. Так можно есть целый ряд кукурузинок один за одним, к тому же початок останется совершенно чистым.

13. Как очистить арбуз от косточек в два счета

Здесь тоже все просто: для начала разрежьте арбуз поперек пополам. Вы увидите, что косточки растут в арбузе рядами. Нужно нарезать ломтики прямо по косточкам, но так, чтобы они оставались чуть снаружи. Затем их останется только аккуратно соскрести ножом.

14. Почему нельзя мыть курицу

При термической обработке микробы погибают, а вот когда вы моете мясо проточной водой, они только разбрызгиваются по всем поверхностям. Вывод: перед готовкой мясо не нужно мыть — достаточно как следует его приготовить.