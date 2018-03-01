14 вещей, которые можно получить совершенно бесплатно через Интернет

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На чем вы обычно экономите? Профессор Утпал Долакия из Университета Райса в своем исследовании пришел к выводу, что в каждом человеке с рождения заложена ориентация на экономию. Но только люди с более высоким уровнем такой ориентации экономят не время от времени, а всегда. Это позволяет им накопить много денег, имея небольшой доход. Если же вы не относитесь к таким людям, но хотели бы экономить чаще, мы предлагаем вам обратить внимание на 13 вещей, которые можно получить с помощью интернета совершенно бесплатно.

Мы в AdMe.ru убеждены: пользоваться тестерами перед покупкой товара — не просто можно, а нужно. Это позволит сэкономить деньги, которые вы могли потратить на некачественный, не подходящий вам или просто ненужный товар.

1. Стикер, который измеряет уровень воздействия УФ-лучей на кожу

Чтобы получить бесплатный UV-стикер от La Roche-Posay, нужно установить на смартфон специальное приложение, нажать в нем кнопку «Получить стикер» и заполнить анкету. В ней вам будет предложено выбрать способ получения UV-стикера, доступный в вашем городе.

2. Корм для домашнего питомца

Сэкономить на корме для домашних любимцев помогут несколько производителей. Так, Royal Canin предлагает активно изучать на сайте компании уже готовые статьи и видео, копить за это баллы, а затем вы сможете получить бесплатный корм на неделю для своего питомца. Второй вариант — заказать образцы корма для собак, кошек или лошадей на сайте Futtershop. Для этого потребуется заполнить довольно подробную анкету.

3. Украшения

Певица Kira Michels предлагает вам бесплатный браслет розового или зеленого цвета с надписью It’s OooooooKaaaaaaay. В грустный день вы сможете взглянуть на свой браслет и немного поднять себе настроение. Чтобы получить подарок, заполните анкету здесь. Кулон на цепочке от Pure Frost можно получить, заполнив анкету на сайте.

4. Эфирные масла

Бесплатный образец эфирного масла dōTERRA On-Guard можно получить, заполнив анкету на сайте. А образец масла Essential Oils можно заказать тут.

5. Кофе

Jacobs Monarch предлагает попробовать образец кофе Millicano. Для этого нужно просто заполнить заявку на сайте, и компания отправит вам кофе. Бесплатные образцы кофе Vidacup можно заказать на этом сайте.

6. Печенье, конфеты и сухофрукты

Производители печенья под названием Xorknob предлагают всем желающим заказать его образцы. Для этого заполните форму здесь. Примечательно, что идею для создания такого инопланетного печенья подбросили дети. Попробовать конфеты бренда «Победа вкуса» можно, зарегистрировавшись на сайте. Отмечается, что из общего числа участников будут выбраны только 150 человек, которые и получат наборы конфет. Но шанс войти в число счастливчиков есть у каждого. Заказать образцы сухофруктов и орехов Parrots можно на сайте.

7. Подгузники

Компания The Honest Company предлагает протестировать их детские подгузники и влажные салфетки, которые изготовлены из натуральных материалов. Но отправка продуктов осуществляется за ваш счет. Еще один вариант — заказать бесплатный образец подгузников DryNites на сайте производителя.

8. Крем

Компания NIVEA предлагает присоединиться к ее клубу экспертов. Для этого нужно заполнить анкету. После этого вам вышлют образец продукта, который будет подходить именно вам. После теста нужно написать отзыв о продукте и опубликовать его в социальных сетях. Это повысит шанс на то, что вы получите и другие продукты компании на пробу. Еще вы можете получить пробник крема от морщин L’Oréal Paris, оформив заказ на сайте. Тестер крема Blue Therapy Multi-Defender SPF25 можно получить, заполнив анкету тут.

9. Вещи

Компания Superior Glove предлагает протестировать ее рабочие перчатки бесплатно. За доставку товара вам также не придется платить. Указать свои данные и запросить тестовый образец можно тут. Бесплатную футболку можно получить, заполнив форму здесь.

10. Бытовая химия

Чтобы получить чистящее средство Sanifresh Germ Guard бесплатно, нужно прочитать информацию о нем и ответить на один вопрос. А затем заполнить контактные данные и ждать посылку. Бесплатные образцы бытовой химии Servochem можно заказать тут.

11. Свечи

Компания Mason Jar Candles предлагает заказать бесплатные образцы свечей всем бизнесменам, которые в будущем, возможно, захотят обзавестись и полноценными свечами, чтобы украсить ими полки или помещение в целом. Для этого просто нужно заполнить заявку. Образцы церковных свечей можно заказать на этом сайте.

12. Помада

Dior предлагает девушкам протестировать образцы помады Rouge. Заполнить анкету и забронировать товар можно тут. Помимо этого можно бесплатно получить пробник блеска для губ от Pixi Beauty.

13. Парфюм

Чтобы бесплатно получить аромат от Mugler, можно подписаться на бренд в Facebook и предоставить данные для отправки парфюма по почте. Образец аромата от Dior можно заказать тут. А Lancome — здесь. Чтобы получить бесплатно аромат 212 VIP Men, заполните анкету здесь.

Бонус

Многие из нас хотели бы получать бесплатно не только материальные вещи. А интернет — это отличное место, чтобы самообразовываться. Список онлайн-библиотек с бесплатными книгами можно найти здесь.

Бесплатные курсы от топовых вузов по химии, искусству, менеджменту и многим другим дисциплинам можно найти тут.

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Часто пользуетесь подобными предложениями или предпочитаете экономить как-то иначе? Делитесь мнениями в комментариях.