14 твитов о людях, чья смекалка заслуживает признания и оваций

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Бывает, что обстоятельства ставят нас в тупик, и мы частенько не находим ничего лучшего, кроме как отступить или действовать уже привычными, хотя и не самыми удобными, способами. Однако есть и те, кто отступлению предпочитает поиск свежих решений, которые в конечном счете впечатляют окружающих и даже становятся популярными у них в быту.