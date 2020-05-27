14 твитов о людях, чья смекалка заслуживает признания и оваций
Бывает, что обстоятельства ставят нас в тупик, и мы частенько не находим ничего лучшего, кроме как отступить или действовать уже привычными, хотя и не самыми удобными, способами. Однако есть и те, кто отступлению предпочитает поиск свежих решений, которые в конечном счете впечатляют окружающих и даже становятся популярными у них в быту.
Мы в AdMe.ru обожаем таких смекалистых фантазеров, ведь они постоянно учат нас чему-то новенькому. Поэтому мы решили поделиться порцией подобных полезных хитростей и с вами.
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Может быть, лично вы тоже сталкивались с подобными примерами неординарной находчивости? Поделитесь ими со всеми в комментариях.