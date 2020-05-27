14 твитов о людях, чья смекалка заслуживает признания и оваций

40
3
11
8k

Бывает, что обстоятельства ставят нас в тупик, и мы частенько не находим ничего лучшего, кроме как отступить или действовать уже привычными, хотя и не самыми удобными, способами. Однако есть и те, кто отступлению предпочитает поиск свежих решений, которые в конечном счете впечатляют окружающих и даже становятся популярными у них в быту.

Мы в AdMe.ru обожаем таких смекалистых фантазеров, ведь они постоянно учат нас чему-то новенькому. Поэтому мы решили поделиться порцией подобных полезных хитростей и с вами.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Может быть, лично вы тоже сталкивались с подобными примерами неординарной находчивости? Поделитесь ими со всеми в комментариях.

40
3
11
8k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться