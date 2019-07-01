14 стереотипов об эпиляции, которые неактуальны в XXI веке

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Такая популярная и востребованная процедура, как эпиляция, все еще окружена мифами, из-за которых женщины часто на нее не решаются, даже если считают, что это облегчило бы им жизнь. Дерматологи утверждают, что, если вы решили выбрать для себя тот или иной вид эпиляции, стоит изучить медицинские противопоказания к процедуре, но не обращать внимания на домыслы.

Мы в AdMe.ru изучили самые распространенные мнения об эпиляции и выяснили, что в них правда, а что нет.

1. Восковая эпиляция увеличивает риск врастания волос. Отчасти правда. Такой риск существует при любом виде эпиляции, и восковая не исключение. При частом эпилировании волосы становятся слабыми и тонкими и не могут пробиться через кожный покров. Этой проблемы можно избежать, если не пренебрегать пилингом. 2. На сахарную пасту может быть сильная аллергия. Отчасти правда. Состав пасты считается гипоаллергенным для большинства людей, так как туда входит только сахар, но если вы знаете, что именно на него у вас аллергия, то процедура вам противопоказана. 3. Можно не использовать одноразовые инструменты, так как все бактерии гибнут при высокой температуре нагревания воска. Неправда. Такое мнение можно услышать от недобросовестных мастеров. Температура нагревания воска недостаточна для того, чтобы убить бактерии, поэтому следите, чтобы материалы были одноразовыми, а мастер соблюдал необходимые принципы гигиены. Лучше, если воск будет наноситься с помощью одноразовой лопатки. Ролики удобны в применении, если вы проводите процедуру самостоятельно, но в руках недобросовестного мастера могут быть источником опасности (если насадку не заменили после предыдущего клиента).

4. Удаление волос на лице воском и сахарной пастой сильно растягивает кожу, в результате чего появляются преждевременные морщины. Неправда. Такой риск существовал бы, если бы процедура проводилась ежедневно. При проведении процедуры 1 раз в месяц и реже вашей коже ничего не грозит. К тому же опытный мастер знает, как правильно придерживать кожу, лишний раз не растягивая ее. 5. Шугаринг и воск могут вызывать ожоги. Неправда. Сахарная паста достигает идеальной консистенции в теплом состоянии, поэтому риска ожога нет. Небольшой риск существует при депиляции воском у неопытного мастера, так как у воска другая температура плавления. 6. Если пушковые волосы удалять механическим способом, они будут расти гораздо более жесткими. Неправда. Такая депиляция влияет на волос лишь в сторону его истончения: постоянное удаление с корнем ослабляет рост волос, и пушковые волосы со временем могут исчезнуть совсем. Поэтому процедуру можно проводить на чувствительных зонах с тонкими волосками: тыльная сторона рук, лицо, кисти рук.

7. Сахарная паста — это негигиеничный вариант. Неправда. Паста хранится в специальных контейнерах, очищена и не является благоприятной средой для размножения бактерий. 8. Восковая эпиляция — самая болезненная процедура из всех возможных. Отчасти правда. Болезненные ощущения проявляются при первых процедурах, а затем уменьшаются. При низком болевом пороге мастер может использовать обезболивающие средства местного применения. 9. Эпиляция зоны бикини лазером может привести к бесплодию, а также к ожогам кожи. Неправда. Этот миф обусловлен мнением об опасном излучении, которое может исходить от лазера, и его воздействии на нежную кожу. Лазерный луч проникает на глубину от 1 до 4 мм, повреждая волосяную луковицу, после чего рассеивается. Может появиться покраснение, которое проходит спустя несколько часов. Нежелательные эффекты в виде ожогов или повреждений кожи могут проявиться только в том случае, если вы пренебрегли медицинскими противопоказаниями. 10. В области подмышек опасно делать лазерную эпиляцию, потому что она негативно влияет на лимфоузлы. Неправда. Лазер не оказывает влияния на лимфоузлы, он воздействует на меланин, содержащийся в волосе, не затрагивая лимфатическую систему. К тому же лимфоузлы расположены по всему телу, а не только в подмышечных впадинах. 11. Лазерный способ эпиляции не подходит блондинкам. Отчасти правда. Еще недавно это было так, но современные виды лазеров позволяют подобрать процедуру для любого типа волос. Для светлых волос подходит неодимовый лазер и ELOS-эпиляция.

12. Электроэпиляция вредна для здоровья. Неправда. Низкочастотный ток, который применяется при процедуре, никакого вреда не причиняет. Но нужно обращать внимание на противопоказания. 13. Если вы испытываете боль при электроэпиляции, значит, процедура проходит эффективно. Неправда. В случае электроэпиляции все обстоит с точностью до наоборот. Игла вводится в фолликул волоса и воздействует на него током. Затем волос вынимают с помощью пинцета, но не выдергивают. Если вы чувствуете боль, это означает, что мастер не попал в фолликул и током вместо волоса повреждает кожу. А это чревато осложнениями и рубцами.

14. Электрический ток при эпиляции сильно повреждает кожу. Отчасти правда. На поверхности кожи в самом деле могут появиться красные пятна или даже корочки, которые нельзя сдирать. Но при грамотной дезинфекции и соблюдении правил гигиены через пару дней следы исчезнут.

Не пренебрегайте простыми правилами, которые нужно соблюдать до и после процедуры, выбирайте проверенных мастеров, и процедура эпиляции принесет только положительный результат.