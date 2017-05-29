14 способов спасти от царапин любую поверхность
Одно неосторожное движение — и на любимой вещи появилась царапина. Не спешите отчаиваться или выбрасывать дорогой сердцу предмет. Не слишком глубокие царапины можно удалить своими силами.
Мы в AdMe.ru собрали несколько советов, которые помогут в домашних условиях спасти разные поверхности, чтобы они вновь заблестели как новенькие.
Стеклянные поверхности
Чтобы удалить или замаскировать мелкие царапины на стеклянных поверхностях, воспользуйтесь одним из следующих способов.
- Нанесите немного зубной пасты (без гранул и эффекта отбеливания) на ватный диск или хлопчатобумажную ткань. Аккуратно втирайте ее в стекло круговыми движениями в течение 10 секунд. Следы пасты удалите водой.
- Если нанести на салфетку из микрофибры или вату тонкий слой растительного масла и аккуратно втирать его несколько секунд, можно на время избавиться от неглубоких царапин. Для достижения такого же эффекта можно использовать небольшое количество вазелина.
- Сделайте полирующую пасту, смешав обычную пищевую соду с небольшим количеством воды. Нанесите на стекло и протрите, используя хлопковую или шерстяную ткань. Аккуратно удалите остатки пасты влажной тряпочкой.
- Справиться с царапинами на стеклянных поверхностях помогут полироли для стекол автомобиля. Следуйте инструкции, предварительно убедившись, что состав реагентов подойдет для поверхностей, на которые вы их наносите.
Кожаные изделия
Царапины на кожаных изделиях не редкость. Если повреждение не слишком серьезное, приведите вещь в порядок самостоятельно.
- Нанесите на царапину ватной палочкой растительное или детское масло. Вотрите его круговыми движениями и дайте высохнуть. Остатки вытрите чистой тканью. При необходимости повторите процедуру.
- Замаскировать повреждения на кожаной поверхности можно с помощью лака для ногтей. Для этого на поврежденный участок нанесите зубочисткой лак подходящего цвета.
- Убрать царапины поможет специальный воск для кожи. При его отсутствии можно воспользоваться и обычным пчелиным, например из свечи. Нагрейте воск и нанесите на царапину. Протрите фланелевой тканью. Закрасьте места обработки на цветных изделиях фломастером, маркером или кремом для обуви нужного оттенка.
Деревянные поверхности
Замаскировать или убрать дефекты с деревянных поверхностей помогут следующие советы.
- Если царапины появились на темном дереве, выручит йод. Разведите его с водой, нанесите на ватную палочку и закрасьте дефекты. При необходимости покройте лаком.
- Возьмите половину ядра грецкого ореха и натрите им поврежденные места. Когда царапина потемнеет, протрите салфеткой и покройте бесцветным лаком.
- Если дерево потрескалось, попробуйте использовать для реставрации майонез. Нанесите его ваткой на место повреждения и оставьте на 2–3 дня, убрав излишки. Древесина немного разбухнет, и трещина затянется.
Поверхности из пластика
Удалить царапины с пластиковых поверхностей также помогут несколько хитростей.
- Дефекты на гладких пластиковых поверхностях поможет удалить обычный или строительный фен. Включите его на минимальную мощность и направляйте горячий воздух вдоль царапины. По мере необходимости увеличивайте температуру, чтобы черточки начали сглаживаться. Подождите 10–15 минут и отполируйте поверхность, чтобы окончательно скрыть проблемные места.
- Убрать царапины с пластика помогут полироли и карандаши, предназначенные для автомобилей. Удалите грязь с царапины, нанесите средство. Заполируйте мягкой тканью без ворса.
Металлические поверхности
Металлические поверхности отличаются разнообразием и требуют разного подхода к реставрации. Избавляться от царапин на ювелирных изделиях безопаснее в ювелирных и часовых мастерских. Дефекты на поверхностях из нержавейки попробуйте исправить самостоятельно.
- Царапину на матовой нержавеющей стали можно удалить с помощью блока для полировки ногтей.
- В качестве абразивного средства можно использовать отбеливающую зубную пасту. Нанесите ее на поврежденное место и потрите щеткой с мягкой щетиной или мягкой тканью вдоль текстуры металла. Вытрите пасту чистой влажной тряпкой.
Экспериментируя с любым из предложенных выше способов, помните, что ни один из них не поможет справиться с глубокими царапинами. В таких случаях лучше обратиться к профессионалам или заменить поврежденное изделие.
Фото на превью depositphotos