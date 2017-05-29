14 способов спасти от царапин любую поверхность

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Одно неосторожное движение — и на любимой вещи появилась царапина. Не спешите отчаиваться или выбрасывать дорогой сердцу предмет. Не слишком глубокие царапины можно удалить своими силами.

Мы в AdMe.ru собрали несколько советов, которые помогут в домашних условиях спасти разные поверхности, чтобы они вновь заблестели как новенькие.