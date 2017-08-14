14 малозатратных способов превратить обычную квартиру в свое гнездышко

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Каким бы родным и любимым ни был дом, у каждого из нас наступает момент, когда душа просит перемен. Если грандиозное преображение квартиры пока не входит в ваши планы или не предоставляется возможным, это не значит, что стоит отказаться от перемен совсем. Иногда для отличного результата нужно совсем немного.

AdMe.ru собрал 14 простых в исполнении идей для тех случаев, когда хочется нового, но на ремонт нет сил.

14. Светящийся столик

Дизайнерская мебель может ударить по карману, а вот смола для герметизации вряд ли. Здесь вы узнаете, как сделать светящийся в темноте стол.

13. Изголовье кровати

Поменять внешний вид спальни можно с помощью всего одного элемента — изголовья кровати. К тому же сделать его своими руками не составит труда — загляните сюда за подробной инструкцией.

12. Полки необычной формы

Если хочется нового, а переклеивать обои совсем нет настроения, почему бы не повесить необычные полки? Здесь можно узнать, как сделать такие самостоятельно.

11. Новая кровать своими руками

Если мебельные магазины навевают на вас тоску, всегда можно самостоятельно сделать идеальную кровать. Тем более когда есть такая подробная инструкция.

10. Обновление мебели

Мебель можно легко преобразить почти до неузнаваемости, заодно изменив ее назначение. Загляните в блог ATTHEPARK’S к Джули Парк (Julie Park), если сомневаетесь: из старого комода получилась отличная ТВ-стойка.

9. Рамки в ванной

Иногда достаточно одной небольшой детали, чтобы привычные вещи смотрелись совершенно по-другому. Кто бы мог подумать, что рамки для фото пригодятся в ванной?

8. Обновление холодильника

Обычный холодильник тоже может притягивать к себе взгляд! Потребуется лишь клейкая лента и золотая краска-спрей, а в итоге получится необычный акцент на кухне, как у Рут Ейлин (Ruth Eileen: Instagram, Twitter, Pinterest).

7. Яркие подушки

Гостиная будет смотреться по-новому и без покупки новой мебели — диванные подушки с яркими принтами сделают свое дело. Найти такие можно здесь.

6. Украшение для стен

Если хочется уюта, нужно совсем немного, например цветы и обычная стеклянная банка. Как соорудить такое украшение, смотрите здесь.

5. Оригинальная люстра

Не обязательно покупать новые вещи, тем более когда старые в отличном состоянии, ведь их можно преобразить буквально за полчаса. Например, вот так можно вдохнуть новую жизнь в люстру.

4. Яркие акценты

Если вы недостаточно серьезно настроены для ремонта, но и однотонные стены надоели, начните с простого, но эффектного декора для стен. Здесь вы узнаете, как сделать такое панно.

3. Выделение новых зон

Если вы задумываетесь о том, чтобы отделить часть большой комнаты стеной, для начала можно попробовать перегородки или шторы. Найти такие же с яркими пернатыми можно здесь.

2. Стильный стул

Хотите придать комнате немного шика? Незачем штурмовать дизайнерские магазины, когда можно переделать обычный пластиковый стул.

1. Расписные стены

Если вы мечтаете о расписных стенах, не бойтесь пробовать яркие краски и разные принты. А здесь вы найдете подробную инструкцию по созданию такой красоты.