14 советов, которые помогут выжать максимум пользы из крошечной кухни

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Пожалуй, многие из нас мечтают жить в просторном доме с огромными комнатами. Однако упрямая статистика показывает, что большинство россиян довольствуется скромной жилплощадью. В других странах положение чуть лучше, но ненамного. Поэтому приходится выкручиваться и придумывать, как разместить кучу вещей в маленьком пространстве типовой квартиры.

AdMe.ru решил вплотную заняться вопросом организации и хранения вещей. С помощью наших советов вы наведете порядок и расхламите кухню.

1. Храните мусорные пакеты под раковиной

Автор этого блога — опытная хозяйка — знает, как использовать каждый сантиметр на кухне. Мешки для мусора она предлагает расположить под раковиной. Для создания такой конструкции вам потребуется пара кронштейнов и крепежей. Подробные инструкции с фото здесь.

2. Крючки для кружек освободят место в шкафу

Даже в маленьком шкафу можно разместить большой набор посуды: вкрутите шурупы-крючки в верхнюю часть полки и повесьте на них кружки. Теперь на полку можно поставить целую стопку тарелок. Подробнее об этом способе можно почитать тут.

3. Картотека для организации вороха рецептов

До.

Для того чтобы упорядочить свои любимые рецепты, нужна симпатичная коробка, бумага и картон. О том, как сделать собственную картотеку, можно узнать здесь.

После.

4. Лайфхак, благодаря которому разделочные доски занимают совсем мало места

На маленькой кухне даже дверцы шкафов можно использовать для хранения полезных вещей. Автор этого блога предлагает хранить разделочные доски на самодельной полочке.

5. Органайзер с напоминаниями внутри кухонного шкафчика

Счета, детские рисунки и фотографии вовсе не обязательно развешивать на дверце холодильника. Все это можно спрятать в кухонном шкафчике. О том, как сделать органайзер с напоминаниями и важной информацией, можно почитать здесь.

6. Подставка для бумаг вместо дополнительной полки

Офисные подставки для бумаг можно задействовать в организации пространства на кухне. Чтобы повторить этот лайфхак, следуйте подробным инструкциям автора блога.

7. Лайфхак для аккуратного хранения обычных спичек

Если для разжигания кухонной плиты вы до сих пор пользуетесь старыми добрыми спичками, то знаете, что коробки занимают много места и вообще имеют неопрятный вид. Здесь можно подсмотреть способ превратить спички в стильный аксессуар для кухни.

8. Баночки со специями можно прикрепить к холодильнику

Из баночек из-под детского питания, цветной тесьмы и магнитов можно соорудить эргономичное хранилище для специй. С помощью клеевого пистолета магнит крепится на крышку, а вся конструкция отправляется на боковую панель холодильника. Здесь можно увидеть пошаговую инструкцию.

9. «Кофейная станция» для поклонников бодрящего напитка

Истинные кофеманы знают, как много места занимают баночки и коробочки с разными сортами напитка. Теперь все кофейные богатства можно хранить в одном месте, да еще и оформить его весьма привлекательно. Здесь вы найдете инструкцию по созданию «станции напитков».

10. Подставка для ножей из подручных материалов

Ножи могут занимать массу пространства в кухонном ящике. Однако с помощью широкого стакана и палочек для барбекю можно сделать подставку для хранения ножей своими руками. Следуйте инструкции, которая приведена здесь.

11. Пакеты из супермаркета тоже можно хранить красиво

Легендарный пакет с пакетами занимает кучу места и выглядит не слишком опрятно. Для хранения пакетов можно использовать диспенсер от салфеток. Второй способ, приведенный на фото ниже, требует чуть больше времени. Диспенсер можно сделать своими руками из пластиковой бутылки и старого CD. Инструкция с фото здесь. А здесь можно подсмотреть способ складывания пакетов из супермаркета.

12. Пакеты с перфорацией позволяют хранить лук и чеснок месяцами

Луковицы не прорастут, если положить их в перфорированные бумажные пакеты, а сами пакеты поместить в ящик. Здесь можно прочитать о лайфхаке подробнее.

13. Держатель для полотенец из ванной пригодится для организации пространства на кухне

Для хранения лопаточек и столовых приборов можно использовать даже стены. Полная инструкция по превращению держателей для полотенец в кухонный аксессуар здесь.

14. Коробку с пищевой пленкой можно держать под рукой с помощью мини-магнитов

Не можете найти подходящее место для хранения полиэтиленовой пленки или бумаги для выпечки? Несколько магнитов решат эту проблему: приклейте 2−3 магнита к коробке, чтобы она всегда была под рукой. Инструкция здесь.

А как вы организовываете пространство на своей кухне? Может, вы уже успели опробовать один из наших лайфхаков и поделитесь с нами результатами своих экспериментов?