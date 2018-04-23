14 советов для тех, кто хочет сэкономить время, деньги и нервы при покупках в интернете

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Мы покупаем в сети практически все — от детского питания до крупной бытовой техники. Чаще всего это гораздо выгоднее, чем офлайновые покупки, однако во Всемирной паутине велик риск быть обманутым. Кроме того, нет предела совершенству, и вы можете покупать по еще более низким ценам, главное — знать определенные хитрости.

AdMe.ru собрал для вас несколько советов, которые помогут не только не нарваться на мошенников, но и сэкономить несколько сотен или даже тысяч на покупках.

1. Посмотрите на товар «вживую»

Не секрет, что товар на фотографии в каталоге и в магазине может выглядеть по-разному. Поэтому, перед тем как купить товар через интернет (особенно это касается бытовой техники), обязательно посмотрите на него в обычном магазине и запишите точное название модели. Но обратите внимание, чтобы артикулы моделей совпадали полностью, поскольку разница в одну букву или цифру может означать, что вы получите не тот товар, на который рассчитывали.

2. Следите за ценами

Если вы поклонник какой-либо определенной марки, обязательно подпишитесь на ее страницу во всех соцсетях. Дело в том, что многие производители предлагают своим постоянным покупателям значительные скидки, размещая информацию о них исключительно в соцсетях. Кроме того, подпишитесь на почтовую рассылку бренда, поскольку очень часто компании оповещают о распродажах или делают эксклюзивные предложения в электронных письмах.

3. Положите товар в корзину

Если вы хотите что-то купить, но цена кажется слишком высокой, положите товар в корзину и подождите. Многие интернет-магазины отслеживают подобные действия и, чтобы привлечь потенциального покупателя, предлагают скидки на выбранный товар. Кроме того, это убережет вас и от импульсивной покупки — возможно, уже через несколько дней выбранная вами вещь перестанет быть такой уж необходимой.

4. Поторгуйтесь с онлайн-помощником

Да-да, с тем самым «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?», который всех раздражает. Однако из этой функции, которая есть на многих сайтах, можно извлечь пользу. Попробуйте поторговаться — это может показаться странным, но таким образом можно получить неплохую скидку на нужный вам товар.

5. Закажите бумажный каталог

Все меньше и меньше людей пользуются обычными каталогами, ведь гораздо проще зайти на сайт и посмотреть все товары. Однако в бумажных изданиях часто бывают скидки или спецпредложения, недоступные в интернет-магазинах. Так, нередко за заказ в офлайне можно получить приятный бонус, например какую-либо вещь за символическую плату или вовсе бесплатно.

6. Установите в браузер «скидочное» расширение

Существуют специальные расширения для браузеров, которые помогают найти все существующие на данный момент скидки. Но есть и еще более интересные сервисы, которые помогут вам купить товар по той цене, по которой вы сами хотите. Достаточно выбрать интересующий вас продукт — и сайт самостоятельно поторгуется с продавцом.

7. Обратите внимание на характеристики товара

Вы долго искали нужный вам товар по низкой цене, и вот наконец удача вам улыбнулась. Однако слишком большая скидка должна вас насторожить: чаще всего так продают подделки под известный бренд. Чтобы этого избежать, пройдите на сайт официального производителя и сравните характеристики с теми, что на «вашем» сайте. Кроме того, попросите продавца выслать вам сертификат соответствия; если ответа не последует, лучше отказаться от покупки.

8. Проверьте дату создания магазина

Если вы собираетесь сделать первую покупку в новом для вас магазине, узнайте информацию о его сайте. Используйте специальные сервисы, которые показывают дату создания магазина. Не стоит доверять сайтам, созданным несколько недель назад, — чаще всего за ними стоят мошенники, собирающие личные данные людей или продающие несуществующий товар. Кстати, обратите внимание и на адрес магазина: если указана только электронная почта, ищите другого продавца.

9. Обращайте внимание на условия акций

Многие интернет-магазины периодически проводят акции, например предлагают бесплатную доставку или другие бонусы. Однако все бывает не так просто: бесплатная доставка может действовать только на первый заказ или при покупке на определенную сумму. Подобные акции вынуждают нас покупать больше — желая сэкономить пару сотен рублей на доставке, мы можем стать обладателями совершенно не нужных вещей.

10. Прочитайте правила использования личных данных

На это мало кто обращает внимание, однако осторожность при вводе ваших личных данных — адреса, телефона, электронной почты — может сэкономить вам не только деньги, но и нервы. Поэтому, прежде чем поставить галочку под соглашением об использовании информации, обратите внимание на пункт «Разрешить передачу личных данных третьим лицам»: если он присутствует в документе, с таким магазином лучше не проводить никаких сделок. Помните, что сведениями о вашей карте и электронной почте могут завладеть мошенники, а самое безобидное из того, на что они способны, — это заспамить почтовый ящик.

11. Экономьте на доставке

Стоимость почтового отправления из США в Россию может составлять несколько десятков долларов, что практически сведет на нет всю выгоду от покупки. Поэтому стоит обратить внимание на сайты, предлагающие низкие цены на доставку. Фактически вам предоставляют адрес в другой стране, а оттуда высылают вам за гораздо меньшую стоимость. Как это работает? Такие компании собирают большое количество заказов на отправку в одну страну и тем самым экономят на пересылке.

12. Возвращайте деньги с покупок

Все знают о сервисах кешбэка, но мало кто слышал о существовании так называемых ребейт-сайтов. Работают они так: вы заходите на сайт интернет-магазина не напрямую, а через посредника, в качестве которого и выступают ребейт-сайты. За это вы получаете возврат части потраченной суммы — как правило, это 1–3 %, однако в некоторых случаях вам могут вернуть до 20 % от стоимости товара.

13. Покупайте в правильное время

Некоторые интернет-магазины и аукционы могут менять стоимость одного и того же товара несколько раз в течение одного дня. Сайт отслеживает время наибольшей активности пользователей, и в эти часы повышает стоимость товаров. Попробуйте последить за нужной вам вещью в течение хотя бы одного дня — это позволит вам приобрести ее хоть и ненамного, но все-таки дешевле.

14. Очистите историю браузера

После просмотра товаров в интернет-магазине обязательно почистите историю вашего браузера. Если вы забудете это сделать, то, возможно, при следующем посещении сайта понравившийся вам товар может стоить дороже — только потому, что вы проявили к нему интерес.