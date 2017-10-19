14 секретов от диетологов звезд, которые помогут прийти в форму и удержать результат
Большинство знаменитостей обладают стройным, подтянутым телом. Кому-то удается стабильно поддерживать себя в форме, некоторые берут себя в руки, чтобы избавиться от лишних килограммов. Всем им, как правило, помогают диетологи и тренеры, которые знают немало профессиональных хитростей.
Мы в AdMe.ru решили разузнать секреты специалистов, с которыми вполне можно добиться отличных результатов и в домашних условиях.
14. Откажитесь от яиц на завтрак
Нашему организму очень трудно переварить с утра ячный белок. Ему приходится затрачивать немало сил, поэтому через пару часов вы уже очень голодны и руки сами тянутся к сладостям, которые способны быстро восполнить запасы энергии. Омлет и яичницу стоит перенести на вторую половину дня.
- От природы склонный к полноте Ченнинг Татум проводит в тренажерном зале по 3 часа каждый день, чтобы поддерживать тело в идеальном состоянии, и придерживается правильного питания, хотя и питает слабость к фастфуду.
13. Начните утро не с чашки кофе, а со стакана воды с лимоном
Лимоны способствуют здоровью печени, в них много разных ферментов и витамина С. Горячая вода хорошо расслабляет кишечник и способствует полному очищению.
Чаще всего количество лимонного сока в воде зависит от веса человека: это может быть как четвертинка, так и целый фрукт. Будьте аккуратны, этот способ подходит для людей без проблем с желудком.
- Чтобы превратиться в накачанного супергероя, актеру Крису Прэтту пришлось полгода просидеть на строгой низкоуглеводной и безалкогольной диете и каждый день посвящать 4 часа тренировкам.
12. Отдайте предпочтение смузи, а не сокам
Смузи наполняет организм энергией на длительное время, при этом содержит мало калорий. Он помогает регулировать уровень сахара в крови. При прокручивании овощей, фруктов и ягод в блендере открываются стенки их клеток — освобождается большое количество ценных веществ, которые отлично усваиваются организмом. Пить смузи лучше небольшими глотками, при этом пережевывая его, иначе его употребление чревато вздутием живота.
- Ферджи всегда отличалась шикарной фигурой, тем не менее после родов певице пришлось приложить усилия, чтобы вернуться в прежнюю форму. Результата удалось добиться с помощью ежедневных кардиотренировок, пробежек и правильного питания.
11. Не употребляйте большое количество белка
Для многих людей, которые стремятся похудеть и удержать вес, протеин становится основной частью рациона. Задумайтесь, возможно, вам стоит пересмотреть свое меню, ведь употребление большого количества белка плохо сказывается на печени и может спровоцировать ее заболевания.
- Дрю Бэрримор, чтобы получить очередную желаемую роль, пришлось распрощаться с лишними сантиметрами в талии. Актриса отдала предпочтение правильному питанию. А еще Дрю занималась «горячей йогой», работала на тренажерах, совершала продолжительные прогулки и даже посещала классы танцев в стиле хип-хоп.
10. Каждые 10 дней меняйте тип упражнений
Мышцы привыкают к одними тем же нагрузкам, и нам сложно добиться того результата, к которому мы стремимся. Чтобы получить наибольший эффект от тренировок, стоит каждые 9-10 дней менять тип упражнений в соответствии с вашей программой. Основной упор при этом следует уделять вспомогательным группам мышц: это позволяет телу не обрастать мускулами, а выглядеть сексапильно и женственно.
- После длительного перерыва в карьере Бритни Спирс удалось успешно вернуться на сцену. Важная роль в этом принадлежит тому, как шикарно она сегодня выглядит. Бритни занимается 3-4 раза в неделю, ее тренировки длятся по 40 минут. Она уделяет много внимания кардионагрузкам, растяжке; занимается на беговой дорожке. Певица также изменила подход к питанию: ее рацион стал более разнообразным, подобран с учетом ее нагрузок.
9. Тренируйтесь в первой половине дня
Большинство людей отдают предпочтение вечерним тренировкам, и зря. «Нужно сокращать количество нагрузки вечером. Иначе все приведет к обратному результату: рост мышц замедлится из-за нехватки питательных веществ. Потому что поесть после вечерних занятий можно только один раз».
- Кристина Агилера в очередной раз смогла победить лишний вес. Певица полностью отказалась от вредных продуктов. Также девушка начинает свое утро с пробежки, 5 раз в неделю по 90 минут занимается в тренажерном зале и не забывает про йогу.
8. Не увлекайтесь спортивными напитками и протеиновыми батончиками
Вы все еще думаете, что ваш батончик состоит из протеина? Но его вкус скорее напоминает шоколад или печенье. В нем точно есть сахар и, возможно, немного очищенного белка низкого качества. Батончик не сравнится с рыбой, птицей, стейком, яйцами или орехами.
Многие спортивные напитки содержат большое количество сахара и натрия, а в некоторых есть еще и кофеин, который может мешать пищеварению. Конечно, они могут вызвать резкий прилив сил, но он так же быстро уйдет на спад.
- Джону Хиллу удалось похудеть на целых 40 кг. Основной мотивацией актера стала любимая девушка, а добиться успеха удалось при помощи полного отказа от алкоголя, фастфуда, газированных напитков и сладостей. Сейчас Джон ведет здоровый образ жизни и регулярно уделяет время спорту.
7. Планируйте свое меню и тренировки
Гораздо лучше придерживаться определенного плана питания на неделю, чем мучить себя диетами. Например, если вам предстоит ужин в ресторане, стоит заранее подумать, какие продукты вы выберете: крахмалистые или белковые. Например, вы хотите курицу. Выбирайте курицу и брокколи, а не курицу и картофель.
- Зак Галифианакис показал прекрасный результат в борьбе с лишними килограммами. Это стоило больших усилий артисту, ведь для этого ему пришлось отказаться от любимого фастфуда и алкогольных напитков. Зак много времени ходит пешком — по улице, по лестницам вверх и вниз.
6. Выбирайте интенсивные тренировки
Тренировка с большой интенсивностью повышает обмен веществ. Но для этого вы должны посетить врача и убедиться, что учащение пульса не принесет вам вреда. Если все в порядке, определите ваш максимальный пульс. Для этого нужно от 220 отнять свой возраст и умножить результат на 0,7 для начинающих и 0,75 для более опытных спортсменов.
Самые подходящие упражнения для «поднятия» пульса — минутный бег на большой скорости на беговой дорожке, со скакалкой или бег на месте, также можно добавить кикбоксинг. Кардиотренировками можно заняться натощак с утра, это идеальное время для сжигания жира.
- К роли Тора Крис Хемсворт стал готовиться за целых полгода. Чтобы нарастить мышечную массу, актер сосредоточился на силовых тренировках, а основой его диеты стали высокобелковая пища (мясо, курица, яйца), протеиновые коктейли, необработанные углеводы. Крис постоянно подсчитывал калории и количество жиров, белков и углеводов.
5. Лучше 15-минутные тренировки в день, чем ничего
Конечно, наилучший результат приносят полноценные тренировки. Но если у вас не хватает времени, регулярные 15-минутные тренировки могут принести заметный результат.
Выпивайте по 0,5 литра воды без газа до начала и после тренировки. Не пропускайте завтрак, он должен стать самым калорийным приемом пищи за весь день.
- Келли Осборн никогда не была стройняшкой, но, похоже, девушке это порядком надоело, и она взялась за дело. Первым пунктом в ее борьбе стал отказ от фастфуда. Также Келли резко сократила потребление макарон, белого хлеба и сахара. К нагрузкам она приучала себя постепенно. Регулярные занятия в тренажерке с инструктором подарили девушке подтянутое тело.
4. Ешьте больше клетчатки
«Употребляйте не менее 5 г клетчатки в каждой порции пищи, она помогает организму замедлить усвоение сахара. Женщина до 50 лет должна потреблять 25 г клетчатки в день, мужчина до 50 лет — 38 г».
- После беременности Айшвария Рай долго не могла вернуть стройную фигуру. Но все-таки актрисе удалось собрать волю в кулак и добиться потрясающего результата. Секретом стройности она называет диету, в меню которой отсутствует мясо, но зато есть морская рыба, овощи и фрукты, рис и орехи. Актриса активно использовала приправы, которые славятся своим жиросжигающим эффектом.
3. Здоровый фастфуд
К сожалению, у нас не всегда есть возможность качественно и быстро приготовить пищу. На этот случай стоит имеет запас полезных заготовок, которые можно сочетать со свежими овощами и фруктами. Это могут быть, к примеру, злаки, которые можно здорово соединить со свежими ингредиентами.
- Адель поделилась, что ее новая фигура — результат регулярных занятий спортом. Изменения коснулись и питания девушки — она старается не есть жирную, острую и богатую углеводами пищу, а также исключила из своего рациона сахар.
2. Занимайтесь гимнастикой, не вставая с кровати
Лежа на спине, напрягайте и расслабляйте мышцы живота в области пупка, как бы пытаясь притянуть его к позвоночнику. Не торопитесь и не забывайте правильно дышать. Повторите 10-15 раз. Затем напрягайте ягодичные мышцы. 15 раз быстро и 15 раз медленно. Эти упражнения помогают разогнать обмен веществ, выполнять их стоит каждое утро.
- Джанет Джексон знает толк в эффективных способах и в короткие сроки приводит себя в потрясающую форму. Основной упор она делает на регулярные активные занятия спортом: 45 минут в день в зале 5 дней в неделю. Джанет не сторонница диет, она отдает предпочтение исключительно здоровой пище.
1. Не доверяйте обезжиренным продуктам
Вычеркните из своего рациона продукты с низким содержанием жира или вовсе обезжиренные. Избегайте и тех, на которых написано, что в них отсутствует или почти отсутствует сахар. В таких продуктах отсутствуют и многие питательные вещества, они плохо усваиваются организмом.
- После фильма «Дневник Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер пришлось непросто, чтобы сбросить набранный вес. Актриса придерживалась диеты Аткинса, суть которой в том, чтобы ограничить углеводы и как можно больше внимания уделять белкам. Рене питалась часто и маленькими порциями, выпивала до 2 литров воды в сутки. Из тренировок актриса отдала предпочтение утренним пробежкам, занятиям в тренажерке, плаванию в бассейне, а также велосипедным прогулкам и йоге.
Фото на превью EAST NEWS, britneyspears/instagram