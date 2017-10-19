14 секретов от диетологов звезд, которые помогут прийти в форму и удержать результат

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Большинство знаменитостей обладают стройным, подтянутым телом. Кому-то удается стабильно поддерживать себя в форме, некоторые берут себя в руки, чтобы избавиться от лишних килограммов. Всем им, как правило, помогают диетологи и тренеры, которые знают немало профессиональных хитростей. Мы в AdMe.ru решили разузнать секреты специалистов, с которыми вполне можно добиться отличных результатов и в домашних условиях.

14. Откажитесь от яиц на завтрак

Нашему организму очень трудно переварить с утра ячный белок. Ему приходится затрачивать немало сил, поэтому через пару часов вы уже очень голодны и руки сами тянутся к сладостям, которые способны быстро восполнить запасы энергии. Омлет и яичницу стоит перенести на вторую половину дня. От природы склонный к полноте Ченнинг Татум проводит в тренажерном зале по 3 часа каждый день, чтобы поддерживать тело в идеальном состоянии, и придерживается правильного питания, хотя и питает слабость к фастфуду.

13. Начните утро не с чашки кофе, а со стакана воды с лимоном

Лимоны способствуют здоровью печени, в них много разных ферментов и витамина С. Горячая вода хорошо расслабляет кишечник и способствует полному очищению. Чаще всего количество лимонного сока в воде зависит от веса человека: это может быть как четвертинка, так и целый фрукт. Будьте аккуратны, этот способ подходит для людей без проблем с желудком. Чтобы превратиться в накачанного супергероя, актеру Крису Прэтту пришлось полгода просидеть на строгой низкоуглеводной и безалкогольной диете и каждый день посвящать 4 часа тренировкам.

12. Отдайте предпочтение смузи, а не сокам

Смузи наполняет организм энергией на длительное время, при этом содержит мало калорий. Он помогает регулировать уровень сахара в крови. При прокручивании овощей, фруктов и ягод в блендере открываются стенки их клеток — освобождается большое количество ценных веществ, которые отлично усваиваются организмом. Пить смузи лучше небольшими глотками, при этом пережевывая его, иначе его употребление чревато вздутием живота. Ферджи всегда отличалась шикарной фигурой, тем не менее после родов певице пришлось приложить усилия, чтобы вернуться в прежнюю форму. Результата удалось добиться с помощью ежедневных кардиотренировок, пробежек и правильного питания.

11. Не употребляйте большое количество белка

Для многих людей, которые стремятся похудеть и удержать вес, протеин становится основной частью рациона. Задумайтесь, возможно, вам стоит пересмотреть свое меню, ведь употребление большого количества белка плохо сказывается на печени и может спровоцировать ее заболевания. Дрю Бэрримор, чтобы получить очередную желаемую роль, пришлось распрощаться с лишними сантиметрами в талии. Актриса отдала предпочтение правильному питанию. А еще Дрю занималась «горячей йогой», работала на тренажерах, совершала продолжительные прогулки и даже посещала классы танцев в стиле хип-хоп.

10. Каждые 10 дней меняйте тип упражнений

Мышцы привыкают к одними тем же нагрузкам, и нам сложно добиться того результата, к которому мы стремимся. Чтобы получить наибольший эффект от тренировок, стоит каждые 9-10 дней менять тип упражнений в соответствии с вашей программой. Основной упор при этом следует уделять вспомогательным группам мышц: это позволяет телу не обрастать мускулами, а выглядеть сексапильно и женственно. После длительного перерыва в карьере Бритни Спирс удалось успешно вернуться на сцену. Важная роль в этом принадлежит тому, как шикарно она сегодня выглядит. Бритни занимается 3-4 раза в неделю, ее тренировки длятся по 40 минут. Она уделяет много внимания кардионагрузкам, растяжке; занимается на беговой дорожке. Певица также изменила подход к питанию: ее рацион стал более разнообразным, подобран с учетом ее нагрузок.

9. Тренируйтесь в первой половине дня

Большинство людей отдают предпочтение вечерним тренировкам, и зря. «Нужно сокращать количество нагрузки вечером. Иначе все приведет к обратному результату: рост мышц замедлится из-за нехватки питательных веществ. Потому что поесть после вечерних занятий можно только один раз». Кристина Агилера в очередной раз смогла победить лишний вес. Певица полностью отказалась от вредных продуктов. Также девушка начинает свое утро с пробежки, 5 раз в неделю по 90 минут занимается в тренажерном зале и не забывает про йогу.

8. Не увлекайтесь спортивными напитками и протеиновыми батончиками

Вы все еще думаете, что ваш батончик состоит из протеина? Но его вкус скорее напоминает шоколад или печенье. В нем точно есть сахар и, возможно, немного очищенного белка низкого качества. Батончик не сравнится с рыбой, птицей, стейком, яйцами или орехами. Многие спортивные напитки содержат большое количество сахара и натрия, а в некоторых есть еще и кофеин, который может мешать пищеварению. Конечно, они могут вызвать резкий прилив сил, но он так же быстро уйдет на спад. Джону Хиллу удалось похудеть на целых 40 кг. Основной мотивацией актера стала любимая девушка, а добиться успеха удалось при помощи полного отказа от алкоголя, фастфуда, газированных напитков и сладостей. Сейчас Джон ведет здоровый образ жизни и регулярно уделяет время спорту.

7. Планируйте свое меню и тренировки

Гораздо лучше придерживаться определенного плана питания на неделю, чем мучить себя диетами. Например, если вам предстоит ужин в ресторане, стоит заранее подумать, какие продукты вы выберете: крахмалистые или белковые. Например, вы хотите курицу. Выбирайте курицу и брокколи, а не курицу и картофель. Зак Галифианакис показал прекрасный результат в борьбе с лишними килограммами. Это стоило больших усилий артисту, ведь для этого ему пришлось отказаться от любимого фастфуда и алкогольных напитков. Зак много времени ходит пешком — по улице, по лестницам вверх и вниз.

6. Выбирайте интенсивные тренировки

Тренировка с большой интенсивностью повышает обмен веществ. Но для этого вы должны посетить врача и убедиться, что учащение пульса не принесет вам вреда. Если все в порядке, определите ваш максимальный пульс. Для этого нужно от 220 отнять свой возраст и умножить результат на 0,7 для начинающих и 0,75 для более опытных спортсменов. Самые подходящие упражнения для «поднятия» пульса — минутный бег на большой скорости на беговой дорожке, со скакалкой или бег на месте, также можно добавить кикбоксинг. Кардиотренировками можно заняться натощак с утра, это идеальное время для сжигания жира. К роли Тора Крис Хемсворт стал готовиться за целых полгода. Чтобы нарастить мышечную массу, актер сосредоточился на силовых тренировках, а основой его диеты стали высокобелковая пища (мясо, курица, яйца), протеиновые коктейли, необработанные углеводы. Крис постоянно подсчитывал калории и количество жиров, белков и углеводов.

5. Лучше 15-минутные тренировки в день, чем ничего

Конечно, наилучший результат приносят полноценные тренировки. Но если у вас не хватает времени, регулярные 15-минутные тренировки могут принести заметный результат. Выпивайте по 0,5 литра воды без газа до начала и после тренировки. Не пропускайте завтрак, он должен стать самым калорийным приемом пищи за весь день. Келли Осборн никогда не была стройняшкой, но, похоже, девушке это порядком надоело, и она взялась за дело. Первым пунктом в ее борьбе стал отказ от фастфуда. Также Келли резко сократила потребление макарон, белого хлеба и сахара. К нагрузкам она приучала себя постепенно. Регулярные занятия в тренажерке с инструктором подарили девушке подтянутое тело.

4. Ешьте больше клетчатки

«Употребляйте не менее 5 г клетчатки в каждой порции пищи, она помогает организму замедлить усвоение сахара. Женщина до 50 лет должна потреблять 25 г клетчатки в день, мужчина до 50 лет — 38 г». После беременности Айшвария Рай долго не могла вернуть стройную фигуру. Но все-таки актрисе удалось собрать волю в кулак и добиться потрясающего результата. Секретом стройности она называет диету, в меню которой отсутствует мясо, но зато есть морская рыба, овощи и фрукты, рис и орехи. Актриса активно использовала приправы, которые славятся своим жиросжигающим эффектом.

3. Здоровый фастфуд

К сожалению, у нас не всегда есть возможность качественно и быстро приготовить пищу. На этот случай стоит имеет запас полезных заготовок, которые можно сочетать со свежими овощами и фруктами. Это могут быть, к примеру, злаки, которые можно здорово соединить со свежими ингредиентами. Адель поделилась, что ее новая фигура — результат регулярных занятий спортом. Изменения коснулись и питания девушки — она старается не есть жирную, острую и богатую углеводами пищу, а также исключила из своего рациона сахар.

2. Занимайтесь гимнастикой, не вставая с кровати

Лежа на спине, напрягайте и расслабляйте мышцы живота в области пупка, как бы пытаясь притянуть его к позвоночнику. Не торопитесь и не забывайте правильно дышать. Повторите 10-15 раз. Затем напрягайте ягодичные мышцы. 15 раз быстро и 15 раз медленно. Эти упражнения помогают разогнать обмен веществ, выполнять их стоит каждое утро. Джанет Джексон знает толк в эффективных способах и в короткие сроки приводит себя в потрясающую форму. Основной упор она делает на регулярные активные занятия спортом: 45 минут в день в зале 5 дней в неделю. Джанет не сторонница диет, она отдает предпочтение исключительно здоровой пище.

1. Не доверяйте обезжиренным продуктам

Вычеркните из своего рациона продукты с низким содержанием жира или вовсе обезжиренные. Избегайте и тех, на которых написано, что в них отсутствует или почти отсутствует сахар. В таких продуктах отсутствуют и многие питательные вещества, они плохо усваиваются организмом. После фильма «Дневник Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер пришлось непросто, чтобы сбросить набранный вес. Актриса придерживалась диеты Аткинса, суть которой в том, чтобы ограничить углеводы и как можно больше внимания уделять белкам. Рене питалась часто и маленькими порциями, выпивала до 2 литров воды в сутки. Из тренировок актриса отдала предпочтение утренним пробежкам, занятиям в тренажерке, плаванию в бассейне, а также велосипедным прогулкам и йоге.