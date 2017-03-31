14 секретов для управления телом, которые сделают жизнь проще

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Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда организм начинает подводить нас в самый неподходящий момент. AdMe.ru представляет вам несколько приемов, которые помогут бороться с самыми распространенными проблемами нашего организма.

Избавиться от головной боли

Чтобы прошла головная боль, полностью погрузите руки в холодную воду и сожмите их. Держите руки в воде так долго, как можете.

Прогнать сонливость

Чтобы прогнать сонливость, задержите дыхание на столько, сколько сможете. Благодаря этому усилится сердцебиение, что разбудит вас.

Сдержать чихание

Неожиданный чих, как правило, «просится» в самое неподходящее время. Чтобы избежать этого, просто зажмите часть носа выше кончика и оттяните ее вперед.

Избавиться от тошноты

Чтобы на какое-то время сдержаться от рвотных позывов в неподходящем месте, попробуйте точечный массаж. Надавите на внутреннюю точку, которая расположена на внутренней стороне запястья на расстоянии 3 см от вашей ладони.

Сдержать смех

Иногда в самый неподходящий момент нами завладевает неконтролируемый смех. Его можно подавить, если ущипнуть себя или прикусить язык.

Прекратить икать

Самый эффективный способ борьбы с икотой — задержка дыхания на максимально длительное время.

Избавиться от изжоги

Нередко изжога начинается из-за того, что вы спите на правом боку. Попробуйте спать на левом боку, чтобы уменьшить изжогу в ночное время.

Поднять себе настроение

Если у вас плохое настроение, зажмите карандаш зубами. Это активизирует мышцы, которые вы используете, когда улыбаетесь, что обманет ваш мозг и поднимет настроение.

Перестать храпеть

Частая причина храпа — сон на спине. Попробуйте спать на боку, это улучшает дыхание во сне.

Избавиться от угревой сыпи

Чтобы предотвратить появление угревой сыпи, ополоснитесь прохладной водой в самом конце водных процедур. Холодная вода сужает поры и предотвращает попадание грязи и бактерий.

Унять зуд от укусов насекомых

Чтобы уменьшить зуд от укуса комара, помажьте это место дезодорантом.

Остановить слезы

Порой нам трудно сдержать слезы, когда они совсем некстати. Чтобы не заплакать, попробуйте широко открыть глаза и продержаться как можно дольше не мигая, при этом посмотрите наверх (только глазами, не наклоняя голову).

Уменьшить боль

Вы когда-нибудь спотыкались о порог дома или ударялись мизинцем о журнальный столик? Если так, не бойтесь выразить свои эмоции нецензурно. Исследования показывают, что ругательства помогают уменьшить боль.

Избавиться от головокружения

Чтобы быстро избавиться от головокружения, поместите указательный палец в ухо и осторожно потяните ухо вверх, вперед и вниз. Это позволит отрегулировать внутричерепное давление, что значительно облегчит ваше состояние.