14 рукодельниц, чьим шикарным платьям позавидовали бы даже принцессы из сказок

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Наверное, каждой девушке иногда хочется примерить струящееся вечернее платье, чтобы хоть на миг почувствовать себя принцессой. Некоторые рукодельницы не стали надеяться на чудо и дожидаться появления феи-крестной. Они своими руками сшили такую красоту, что окружающие раскрыли рты от изумления.

Мы в AdMe.ru преклоняемся перед мастерицами, которым под силу сшить королевские наряды даже из старых простыней, как это сделали некоторые героини нашей подборки.

«Слева — легендарное кобальтовое платье от Teuta Matoshi, справа — мой вариант. Потратила где-то $ 12»

«Сшила платье, вдохновившись океанским приливом. Корона сделана из проволоки с прикрепленными к ней бусинами и кристаллами»

«Сшила платье за 12 часов. Лиф — на подкладке из старой простыни, юбка — из 2 слоев „китайского шелка“ и 1 слоя шифона»

«Мое первое платье, сшитое своими руками. Ткань покупала на AliExpress за $ 8,5»

«Решила сшить одно из платьев моей любимой диснеевской принцессы, и вот что из этого вышло. Ткань купила в местном магазине, а выкройку сделала на основе старой футболки»

«Сама сшила себе свадебное платье»

«Потребовалось некоторое время, для того чтобы сшить это сказочное платье. Считаю, что получилось достойно»

«Платье из дешевых простыней. Теперь это мой любимый узор»

«Платье на мой день рождения. Чтобы добавить воздушности, я использовала для подкладки старую простыню и кринолин»

«От эскиза до готового изделия. Мое платье принцессы»

«Сшила платье во французском стиле на Хеллоуин. Кстати, высокую прическу я сделала с помощью куска пенопласта»

«Бальное платье Золушки. Подкладка — из старой простыни, само платье — несколько слоев органзы»

«Мерцающее платье Спящей Красавицы. Выкроек не было, все придумывала сама. Еще я сделала небольшую корону из поролона»

«Считаю, что сорвала куш, купив вискозный атлас для этого платья: он дешевле шелкового атласа, но более дышащий, чем полиэстер»