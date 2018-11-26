14 речевых ошибок, которые делают даже знатоки русского языка

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Всем нам приходилось слышать (да что греха таить, даже использовать в своей речи) такие выражения, как «полное фиаско», «утвердительно кивать головой» или, к примеру, «маршрут движения». В языке для них есть общее определение — они относятся к плеоназмам, то есть избыточным выражениям. В отличие от тавтологии, ярким примером которой является всем известное «масло масляное», плеоназмы не всегда очевидны. В этой статье мы расскажем о некоторых из них, которые, возможно, вы тоже употребляете в своей речи.

AdMe.ru выбрал 14 самых распространенных ошибок, которые мы совершаем каждый день, сами того не замечая.

1.

Помните рекламу из 90-х, в которой звучала эта фраза? Это классический пример плеоназма, и вот почему: в переводе с латыни слово «альтернатива» обозначает «другой», то есть, употребляя выражение «другая альтернатива», мы говорим не что иное, как «другая другая».

2.

Фраза «в конечном итоге» звучит привычно, поэтому большинство людей не замечают ошибки. Однако, согласно словарю, итог — это и есть конечный результат. Поэтому, если мы говорим о результате какого-то завершившегося действия, следует использовать выражение «в итоге мы добились своего».

3.

Возможно, это не самый страшный плеоназм, однако «фиаско» само по себе означает полный провал, а значит, слово «полное» в этом случае можно опустить.

4.

Словарь Ожегова определяет триллер так: «детективно-приключенческий фильм или книга, основанные на нагнетании напряженности, страха, ужаса», что само по себе означает что-то захватывающее, заставляющее нас сосредоточить внимание только на киноленте или произведении.

5.

В этом случае все проще простого: слово «саммит» в буквальном переводе с английского означает «верх». А понятие «саммит» — встреча на высшем уровне и никак иначе.

6.

Чтобы понять, в чем избыточность выражения «узнать маршрут», снова обратимся к словарю. Слово «маршрут» пришло к нам из немецкого языка, а туда, в свою очередь, из французского. Состоит оно из слова marche, которое переводится как «ход, движение вперед», и route — «дорога».

7.

Слово «реакция» состоит из двух латинских слов: re, означающего «против», и actio, которое переводится как «действие». То есть реакция — это и есть ответ на какое-то совершенное действие.

8.

Чтобы понять ошибку, заглянем в Большой толковый словарь русского языка, который определяет инцидент как «случай, происшествие неприятного характера; недоразумение». То есть приятным инцидент не может быть по определению.

9.

Слово «перспектива», как известно, имеет несколько значений. В этом случае оно обозначает не что иное, как «планы на будущее», поэтому «на будущее» можно и нужно опустить.

10.

Чтобы понять ошибку в этом словосочетании, снова обратимся к латинскому языку, в переводе с которого depilatio означает «удаление волос». Кстати, разница между эпиляцией и депиляцией в том, что в первом случае волос удаляется вместе с волосяным фолликулом, а во втором — без.

11.

Иногда плеоназм «лично я» бывает вполне уместен, например когда говорящий хочет усилить эмоцию, да и в классических произведениях он встречается нередко. Однако в данном случае достаточно будет сказать «я думаю», ведь местоимение «я» и без того подразумевает ваше и только ваше мнение.

12.

Скажем кратко: слух — это и есть неподтвержденная информация.

13.

И еще одно распространенное избыточное выражение, появлением которого мы обязаны иностранному слову «рацион» — «порция и состав пищи или корма на определенный срок».

14.

На выражение «кивать головой» многие не обращают внимания, более того, оно довольно часто встречается и в литературе. Однако глагол «кивать» означает «слегка наклонять и вновь поднимать голову», поэтому его смело можно причислить к плеоназмам.

А какие плеоназмы знаете вы?