14 простых трюков для экономии места в маленькой квартире

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Разумное распоряжение свободным пространством остается одной из главных задач как в условиях маленькой квартиры, так и в больших домах. Ведь так хочется, чтобы в уютном семейном гнездышке помещалось все необходимое, но при этом соблюдались чистота и порядок, а полезная площадь не захламлялась. К счастью, был бы спрос, а предложение появится, и для решения этой дилеммы давно есть возможности. Осталось только проявить немного фантазии и смекалки.

Мы в AdMe.ru обожаем оригинальные решения, которые позволяют легко, а главное без особых затрат, делать жизнь удобнее и приятнее.

1. Вертикальные подставки для обуви — 50 % экономии места на полках

Обувь займет гораздо меньше места, если не выделять для каждой пары отдельное горизонтальное место, а помещать по 2 пары в специальные вертикальные подставки. Их вполне можно смастерить самостоятельно, например из ненужных коробок.

2. Гладильная доска в выдвижном ящичке — и больше не нужно ломать голову, где ее пристроить

Вечный вопрос размещения гладильной доски отпадет, если сделать выбор в пользу аккуратной раскладной версии и выделить для нее буквально одну полку в кухонном гарнитуре, шкафу или гардеробной.

3. Пространство под подоконниками так же можно использовать для хранения мелочей

Несложная модификация из полок и раздвижных дверок превратит место под подоконниками, которое в большинстве случаев просто пустует, в подобие неглубокого, но широкого шкафчика, где могут поместиться небольшие коробки от техники, принадлежности для уборки или даже книги.

4. Трансформированная сушилка для белья

Сушилка-раскладушка — вещь довольно громоздкая и занимает слишком много места даже в просторных комнатах. Чтобы она больше не мешалась под ногами, можно соорудить такую конструкцию на балконе — она будет выглядеть элегантнее и компактнее, а заодно решит и вопрос ее хранения, так как одним движением будет складываться к стене.

5. Угловая разделочная доска увеличит рабочую поверхность столешницы

В малогабаритной кухне часто большинство поверхностей заставлено техникой и прочими предметами быта, из-за чего места для готовки не остается. Угловая разделочная доска решит этот вопрос.

6. Подвесные полки на двери для хранения сумочек

Такие полки для коллекции сумок помогут сохранить место в шкафу для одежды и заодно устранят беспорядочное нагромождение. Прикрепляются они к двери гардеробной или к межкомнатной двери, а можно подыскать еще какое-то место, проявив фантазию.

7. Зеркало с потайным шкафчиком

Зеркало может быть не только элементом декора, но и трансформером, за которым скроется неглубокий шкаф для лекарств или аксессуаров.

8. Разумное использование пространства под раковиной как альтернатива подвесным и шкафам-солдатикам

Согласитесь, подвешивать или ставить дополнительные шкафы в небольшой ванной комнате неудобно, так как загромождается и без того скромное пространство. Но и складывать банные принадлежности, включая полотенца, куда-то нужно. Присмотритесь, где у вас есть свободное место, которое вы игнорировали, и попробуйте поставить туда стеллажи.

9. 2 в 1: рабочий стол, совмещенный с туалетным столиком

Конструкция с откидной крышкой — идеальное решение в ситуации, когда удобный рабочий стол в доме нужен не меньше, чем столик для косметических процедур с зеркалом и полочками для драгоценных средств.

10. Специальное место на балконе для хранения шин

Чтобы навсегда забыть о проблеме хранения сезонных шин, выделите на балконе место для такой подвесной железной полки.

11. Устраняем беспорядок под раковиной с помощью ящиков и телескопической штанги

Систематизировать средства и принадлежности для уборки, которые вы храните под раковиной на кухне, разумнее всего с помощью ящичков, поскольку как бы вы ни старались ставить все аккуратно на единственную полку в шкафчике, вы никогда не добьетесь упорядоченности. А чтобы использовать пространство на все сто и не подыскивать дополнительное место для всевозможных спреев, можно установить штангу и подвесить их на ней.

12. Пуф-обувница — еще одно место для хранения обуви

Пуфик довольно нужный предмет мебели в коридоре, но польза от него увеличится вдвое, если приобрести открывающийся вариант. В него вставляется пластиковая или картонная конструкция со множеством отделений, в которые удобно поместить обувь.

13. Симпатичная полка, которая трансформируется в небольшой рабочий столик

Еще один способ сделать так, чтобы рабочее место в доме не занимало слишком большую площадь. Он, конечно, не подойдет фрилансерам, которые проводят дома за компьютером целые сутки, поскольку не так удобен, как стандартный стол. Но вполне сгодится для кратковременной работы за компьютером.

14. Потайной стеллаж на колесиках для хранения масла, консервов и банок

Если у вас есть зазор между холодильником и стеной, его также можно использовать, купив либо самостоятельно смастерив аккуратный плоский стеллаж для продуктов, которые не хранятся в самом холодильнике и занимают чужое место на полках с посудой.