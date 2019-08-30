14 привычных вещей, которые мы используем не так, как задумал производитель (Самое время прочитать инструкции)

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Ежедневно мы совершаем сотни бытовых действий на автопилоте. Действительно, зачем задумываться о рутине? Суть в том, что многие вещи мы используем неправильно, хотя производители все уже продумали за нас. Правда, почему-то забыли рассказать об этом.

Мы в AdMe.ru взглянули на привычные вещи свежим взглядом. И уверены: узнав о том, как правильно, по-другому вы уже не захотите. А в качестве бонуса вас ждет один «неправильный» лайфхак, которым вы тут же захотите начать пользоваться.

1. В чем фишка упаковки для картошки фри?

На картонной упаковке для картошки фри сверху есть сгиб. И он вовсе не для того, чтобы закрывать коробочку. Его можно отогнуть и налить туда соус. В некоторых фастфудах такую подачу используют сразу — так соус будет не только сверху, а есть можно на ходу.

2. Как лучше высыпаться в самолете?

Обычно на самолетных креслах сверху прикреплены подушечка и одноразовая салфетка. Но некоторые авиакомпании считают, что для лучшего сна необходимы ушки — их можно отогнуть для удобства. Подобное изобретение еще можно увидеть в авто премиальных марок.

3. Как не стоит использовать палочки для роллов?

Не так давно сеть облетели видео, на которых верхнюю часть палочек отламывают, чтобы применить ее как подставку. Оказалось, это фейк. С обычными палочками этот фокус не пройдет. На самом деле верхняя перемычка — это просто гарант того, что до вас приборами никто не пользовался. А класть палочки можно только на специальную подставку — хасиоки.

4. Для чего у бутылки длинное горлышко?

Лайфхак, который особенно актуален для лета: держите бутылку за длинную часть. Такая форма бутылки придумана отнюдь не для красоты, а чтобы прохладный напиток не нагревался от тепла ладони. Справедливости ради скажем: держать так все-таки не очень удобно.

5. Как правильно использовать дверцу холодильника?

Обычно мы используем дверцу холодильника для хранения молока, йогуртов и соков. Но это не лучшее место для скоропортящихся продуктов: именно здесь самый теплый отсек. Поэтому переставьте туда соусы и то, что в принципе можно хранить при комнатной температуре.

6. Как правильно использовать пресс для чеснока?

Изобретение для измельчения чеснока удобно, но мы часто используем его функционал не на 100 %. Чтобы превратить чеснок в кашицу, предварительно очищать его не надо. Кладите зубчики целиком, а шелуха и так останется внутри.

7. Почему мы используем вантуз не по назначению?

У каждого в доме найдется такой резиновый агрегат — на непредвиденный случай. Обычно он хранится в санузле. Но, как оказалось, у вантуза есть две разновидности. Тот, что привычен нам, с чашей, подходит только для прочистки раковин и ванн. А для туалета нужен другой — с воронкой на конце.

8. Для чего на зубных щетках цветные щетинки?

Производители зубных щеток без устали соревнуются в дизайне своей продукции. Купить обычную щетку в магазине — это надо еще постараться. Многие модели имеют щетинки разных цветов. Через несколько месяцев они теряют свой цвет — это сигнал, что пора покупать новую щетку.

9. Как быстро помыть блендер?

Неудобный резервуар в блендере, который часто невозможно снять и закинуть в посудомойку, доставляет хозяйкам лишние хлопоты. Но есть простое решение проблемы: налейте в блендер воду, капните пару капель геля для мытья посуды и включите устройство. В итоге вам останется просто сполоснуть чашу водой.

10. Как пользоваться иконкой «часы» на айфоне?

Обычно иконки на смартфоне — это статичные изображения. Но только не та, что отвечает за время на айфоне: это маленький циферблат, на котором реальное время. Наверняка раньше вы этим не пользовались?

11. Как правильно наносить крем для лица?

Привычный способ — просто пальцами. Но в таком случае в креме будут размножаться бактерии. Правильно использовать чистую ватную палочку для того, чтобы набрать крем.

12. Как правильно резать стейк?

Недостаточно правильно приготовить стейк. Важно уметь его есть. Стейк нужно резать против направления волокон, а не вдоль: только так получится сохранить мягкость и сочность мяса.

13. Как дерматологи советуют наносить антиперспирант?

Каким бы удивительным это ни казалось, эксперты советуют наносить дезодорант после вечернего душа. Именно так ингредиенты будут максимально эффективны весь следующий день, а поры закроются.

14. Как заряжать смартфон без вреда для гаджета?

Профи рекомендуют заряжать телефон на уровне заряда 10 % и останавливать процесс сразу при полном заряде. В противном случае батарея быстрее изнашивается . А еще снимайте чехол, чтобы телефон не перегревался во время зарядки.

Бонус: лифт

Лайфхак только для тех случаев, когда вы ну очень торопитесь. Просто нажмите одновременно кнопку вашего этажа и закрывания дверей. Тогда лифт доставит вас прямиком на нужный этаж, игнорируя вызовы других пассажиров.

А как вы научились экономить время и нервы в быту? Есть ли у вас свои лайфхаки, которыми вы пользуетесь каждый день?