14 привычных домашних вещей, которые таят в себе опасность

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В заботе о здоровье стоит присмотреться к окружающим нас в повседневной жизни вещам, которые пора заменить безвредными аналогами. Или придерживаться простых правил, чтобы избежать угрозы. Например, в резиновых игрушках для ванной копится опасная плесень, поэтому избавьтесь от них или меняйте как можно чаще.

Мы в AdMe.ru хотим обратить ваше внимание на привычные вещи, с которыми многие сталкиваются каждый день, но не все знают об их скрытом вреде для здоровья.

14. Телевизор

Просмотр телевизора перед сном превратился в глобальную тенденцию. Но от него стоит отказаться в позднее вечернее время, поскольку исходящая от экрана информация и искусственный яркий свет стимулируют работу головного мозга и могут снизить уровень мелатонина. А одна из задач этого гормона — регуляция сна. Особенно нежелателен просмотр перед сном новостей и фильмов ужасов. Они могут затруднить засыпание, вызвать тревожность и ночные кошмары. Решение: Вынести телевизор из спальни. Только не включать вместо него планшет или смартфон.

13. Мочалки и губки для ванной

Мочалки полезны для кожи, так как помогают удалить отмершие клетки. Однако все они рассадник бактерий, особенно во влажной и теплой среде ванной комнаты. Многие из нас долго используют одну и ту же мочалку без дезинфекции и даже не подозревают, что вредят своей коже. Решение: В качестве альтернативы вы можете купить мочалку из натуральных компонентов — она содержит ферменты, которые мешают размножению бактерий. Кроме того, важно регулярно покупать новые мочалки (как минимум раз в месяц) и проводить регулярную дезинфекцию антибактериальными веществами.

12. Блендер

Опасен не сам блендер, а его резиновые детали, в частности подставка. Эти части редко моют и дезинфицируют, в результате ваш блендер превращается в идеальную среду для развития микробов и плесени. Решение: Просто не забывайте после каждого применения мыть не только чашу блендера, но и все его резиновые поверхности.

11. Солнцезащитный крем

Исследования показали, что многие солнцезащитные кремы содержат вредные вещества, которые способны нарушить гормональный баланс и даже привести к опухолям. Конечно, это справедливо только для некоторых солнцезащитных кремов при регулярном применении, и все же нужно быть осторожными. Кроме того, наше тело нуждается в солнечных лучах, и постоянная защита от солнца скорее вредит, чем помогает. Решение: Выбирайте только качественные марки солнцезащитных кремов и внимательно читайте их состав: они не должны содержать канцерогенов.

10. Пластиковая доска для резки

Пластик — удобный и универсальный материл, однако он не вечен. При длительном использовании в пластиковых досках для резки образуются микроскопические поры, в которые забивается грязь и остатки пищи. Решение: Замените пластиковые доски на деревянные, только не забывайте регулярно их менять и использовать разные доски для мяса и овощей. Если же вы предпочитаете пластик, выбирайте качественные модели, регулярно мойте доску и меняйте ее раз в несколько месяцев.

9. Фильтры для кондиционера

Конечно, кондиционеры незаменимы — они создают приятный климат в помещении. Но они безопасны ровно до того момента, пока фильтры внутри них не забиваются пылью и грязью. После этого фильтр становится отличным местом для развития плесени, а ее вместе с пылью он возвращает в помещение. Решение: Не пренебрегайте регулярным техосмотром кондиционера и не забывайте менять фильтры. В инструкции к кондиционеру должно быть указано, как часто нужно это делать.

8. Гирлянды

Многие гирлянды (особенно дешевые) делают из ПВХ и переработанной пластмассы. Они содержат вредные вещества, способные вызвать сбой в работе эндокринной системы и ухудшение памяти. Решение: Обращайте внимание на маркировку и состав гирлянд. Приобретайте их в специальных и проверенных магазинах.

7. Жидкость для полоскания рта

Как и мыло, и гель для душа, многие из жидкостей для полоскания рта содержат триклозан. Это вещество уничтожает полезные бактерии наряду с вредными, что способно вызывать аллергию, гормональные нарушения и даже сердечные заболевания. Решение: Помните, что жидкость для полоскания рта действительно необходима только тем людям, которые борются с болезнью десен или инфекцией зуба. Однако ее ежедневное использование для здоровых людей под большим вопросом.

6. Искусственные подсластители

Конечно же, употребление большого количества сахара вредит здоровью. Из-за этого люди часто выбирают заменители сахара, их же используют при производстве «более здоровых» продуктов. На самом деле исследования показывают, что увлечение сахарозаменителями приводит к набору веса, нарушению метаболизма, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету II типа. Решение: Если очень любите сладкое, отдавайте предпочтение сладким фруктам, а не десертам с заменителями сахара.

5. Детские игрушки

Плюшевые игрушки опасны потому, что могут переносить опасные колонии бактерий, в том числе стафилококк. Детский организм особенно восприимчив к заболеваниям, и игрушки могут вызывать у них респираторные заболевания и проблемы с кожей. Решение: Не забывайте, что игрушки ребенка нуждаются в такой же частой стирке и очищении, как одежда и обувь.

4. Коврик в ванной

Из-за того что коврик в ванной постоянно находится в тепле и влажности, он становится рассадником микробов и плесени. Они могут вызывать раздражение кожи и заболевания дыхательных путей вплоть до астмы. Решение: Не забывайте стирать коврик для ванной согласно инструкции на этикетке. После каждого использования обязательно сушите его так же тщательно, как полотенца.

3. Кухонные полотенца

Кухонные полотенца — идеальная среда для бактерий Escherichia coli, или кишечной палочки. Только на вашем кухонном полотенце больше 4 млн бактерий на 1 кв. см. Они способны вызывать тяжелые пищевые отравления у людей и животных. Решение: Используйте кухонные полотенца с осторожностью, ведь именно их соприкосновение с сырыми продуктами вызывает распространение бактерий. Не забывайте регулярно стирать полотенца при высоких температурах и менять не реже чем раз в 2 месяца.

2. Наушники

Медики утверждают, что, если человек постоянно слышит громкие звуки, это наносит существенный вред слуху. И речь идет не только о профессиональной деятельности, связанной с шумом, но и о привычке постоянно слушать громкую музыку в наушниках.

1. Резиновые игрушки для ванной

Резиновые игрушки, которые использует ваш ребенок, выглядят очень чистыми. Но это только снаружи. Ученые утверждают, что внутри таких игрушек могут содержаться опасные микроорганизмы, ведь теплая и влажная среда — идеальное место для роста плесени и грибка. А потом, при купании, эта плесень попадает в воду, что может привести к серьезным заболеваниям ушей, глаз или желудка. Просто попробуйте разрезать любую резиновую игрушку для ванны — и вы сами в этом убедитесь.