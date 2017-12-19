14 приемов, которые помогут выжить в смертельно опасной ситуации

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Мы надеемся, что вам никогда не выпадает шанс встретить бешеную собаку, ядовитую змею, потеряться в открытом море или бродить по жаркой пустыне. Но если это произошло, то важно знать, как правильно действовать. Ведь шанс выжить в подобных ситуациях — менее 10 %. Чтобы вы были готовыми буквально ко всему, AdMe.ru расскажет про навыки и хитрости, которые спасут жизнь в нереально сложных ситуациях.

1. Если вы оказались в открытом море

Представьте, что вас выбросило в открытое море на шлюпке. Что делать? Выжить в огромном «тазике» соленой воды помогут 3 вещи: еда, вода и температура. Еда в океане есть, но ее нужно добыть. В 1942 году английский моряк был в море 133 дня, потому что соорудил удочку из проводов от фонарика. Если есть материалы, делайте то же самое. Если под рукой ничего нет, то сделайте сачок из куска одежды. Опустите в воду, ловите планктон и водоросли. Чтобы добыть воду, сделайте дистиллятор. Он состоит из 2 емкостей (большой и малой) и куска полиэтилена. Вода из большой емкости будет испаряться, задерживаться на пленке и оседать в малой. От теплового удара человек погибнет быстрее, чем от голода. Кроме того, солнце отражается от воды и вредит сетчатке глаза. Снимите часть одежды, прикройте голову и глаза.

2. Если вы заблудились в пустыне

Старайтесь передвигаться ночью. В темное время суток температура может опускаться с +50 до +15 °С. Передвигаясь ночью, вы резко снижаете риск обезвоживания и теплового удара. Такая тактика поможет сберечь до 3 литров воды в сутки.

Многие люди считают, что в кактусах есть вода. На самом деле внутри кактуса щелочная ядовитая жидкость. Выпив ее, вы отравитесь. Воду в пустыне можно найти в подземных источниках, которые могут располагаться на небольшой глубине.

3. Если вы оказались под завалом

Если вы оказались под завалом, то самый ценный ресурс в данный момент — это воздух. Поэтому, чтобы не тратить его понапрасну, важно действовать правильно. Глубоко вдыхайте, медленно выдыхайте. Не зажигайте спички или зажигалку, это уменьшает запасы кислорода.

Не зажигайте спички или зажигалку, это уменьшает запасы кислорода. Не кричите. Крик усилит панику, учащая дыхание и сердцебиение, а значит, и расход воздуха.

Крик усилит панику, учащая дыхание и сердцебиение, а значит, и расход воздуха. Снимите рубашку или футболку и обвяжите ее вокруг всей головы. Она защитит вас от удушья при попадании пыли и земли в лицо.

4. Если встретили волка или дикую собаку

Часто волк может напасть, если вы зашли на его территорию. Если он вас заметил, то медленно отступайте, поддерживая зрительный контакт. Не поворачивайтесь спиной и не бегите. Волк-одиночка не будет нападать спереди. Убегая, вы спровоцируете его на погоню за вами.

Волк-одиночка не будет нападать спереди. Убегая, вы спровоцируете его на погоню за вами. Чтобы отпугнуть дикого зверя, шумите как можно сильнее и действуйте агрессивно. Кричите, войте, громко разговаривайте. И медленно отступайте.

как можно сильнее и действуйте агрессивно. Кричите, войте, громко разговаривайте. И медленно отступайте. Если вам не повезло встретить стаю волков или бродячих собак, то не давайте им себя окружить. Встаньте спиной к дереву или попытайтесь взобраться на него.

5. Сделайте непромокаемые спички

Для выживания при любой погоде, в любом климате огонь очень важен. Но спички или зажигалка могут промокнуть, поэтому стоит заранее сделать их водостойкими. Для этого просто покройте спичку тонким слоем прозрачного лака и высушите.

6. Если вас укусила ядовитая змея

Как выглядит укус ядовитой змеи: сразу после укуса пораженное место начинает сильно болеть. Цвет крови может поменяться на темно-бордовый или синий. Затем появляется сильный отек и другие симптомы: головная боль, расплывчатое зрение, заикание, тошнота, повышение температуры. Что делать: врачи не советуют пытаться отсосать яд, так как во рту могут быть мелкие ранки, через которые яд попадет в кровь. Но если вы находитесь вдали от больницы, то другого выхода нет. Отсасывать яд нужно в течение 1–2 секунд после укуса, постоянно сплевывая и промывая полость рта. Нельзя накладывать жгут или прижимать место укуса. Если яд будет сконцентрирован в одном месте, это приведет к некрозу тканей. Дайте крови вытечь — с нею выйдет и часть яда.

7. Как отличить укус бешеного животного

Если вас покусали, сразу же промойте рану теплой водой с мылом. Даже если у животного не было бешенства, укусы легко могут занести инфекцию. Рана при укусе бешеного животного будет долго кровоточить, потом покраснеет и сильно опухнет. Затем появится сильный зуд, повысится температура и появится сильная раздражительность. Вся болезнь бешенства протекает 4–7 дней и приводит к смерти. Поэтому важно посетить больницу и поставить вакцину в течение инкубационного периода, который длится 1–3 дня.

8. Как правильно подать сигнал SOS

Если вы попали в беду и остались без средства связи, то будет полезно знать, как правильно подавать сигнал SOS (сигнал бедствия) на большое расстояние. Выглядит и звучит сигнал SOS так: 3 коротких вспышки (или звука), затем 3 длинных и снова 3 коротких (. . . _ _ _ . . .).

3 коротких вспышки (или звука), затем 3 длинных и снова 3 коротких (. . . _ _ _ . . .). После сигнала подождите 3 секунды, затем повторите. Если в ответ вы получите 3 вспышки фонарика (или 3 свистка), то к вам уже направляются спасатели.

9. Научитесь зашивать раны любых видов

Правильно наложенный шов поможет остановить кровотечение, сомкнуть большую рану, предотвратить инфекцию и спасти чью-то жизнь. Поэтому это один из самых полезных навыков в чрезвычайной ситуации.

10. Одна вещица, которая спасет вам жизнь

Спасательная капсула содержит самые необходимые предметы, которые помогут вам согреться, найти себе пищу, воду и оказать первую помощь. А еще она занимает очень мало места. В небольшую баночку (например от лекарств) поместите следующие предметы: несколько спичек, часть коробка, лейкопластырь, кусок фольги, лезвие, крючок для рыбалки, таблетку антибиотика, маленькую свечку, нитки или леску, кусок клейкой ленты и дезинфицирующую салфетку.

11. Не утонуть со связанными или поврежденными руками

Технику описал в своей книге бывший «морской котик» Клинт Эмерсон. Эти действия помогут не утонуть как на большой глубине, так и в бушующем море, если вы не можете грести руками. Контроль дыхания — самое главное. Важно не паниковать, чтобы дышать размеренно. Вдохи должны быть глубокими, а выдохи — быстрыми. Если глубина небольшая, используйте подход с нырянием и прыжком, перемещаясь к берегу. Если плывете на животе, прогнитесь в спине так, чтобы поднять голову над водой. В бушующем море полный переворот тела позволит сделать глубокий вдох и продолжить движение к берегу.

12. Как зажечь мокрое дерево

Такая техника разведения костра называется «шведское огненное бревно». Поставьте бревно вертикально, сделайте звездообразный надрез как можно глубже. Поместите внутрь щепки и сухую траву, подожгите. Бревно, подожженное таким способом, разгорается быстро и горит от 2 до 5 часов независимо от размера, сухости и типа дерева.

13. Как правильно стрелять

AdMe.ru против применения оружия. Но в ситуациях, когда жизнь висит на волоске, придется себя защитить. Поэтому важно знать, как правильно целиться и нажимать на спусковой крючок, если к вам в руки попало оружие. При нажимании спусковой крючок должен находиться ровно посередине подушечки указательного пальца. Перед выстрелом дышите медленно и ровно.

14. Ловушка для рыб

В поисках корма рыба по ночам подплывает близко к берегу или поднимается на мелководье. Поэтому, если вы потерялись, полезно знать, как соорудить ловушку для рыб и добыть себе много пищи. Ловушка типа «воронка» строится из нагромождения камней и жердей. За ночь в воронку заплывает много рыбы, откуда выбраться ей сложно. Чтобы извлечь рыбу, полностью закройте выход и взболтайте воду. Ловить рыбу в такой ловушке можно даже голыми руками.