14 приемов, которые помогут выжить в смертельно опасной ситуации
Мы надеемся, что вам никогда не выпадает шанс встретить бешеную собаку, ядовитую змею, потеряться в открытом море или бродить по жаркой пустыне. Но если это произошло, то важно знать, как правильно действовать. Ведь шанс выжить в подобных ситуациях — менее 10 %.
Чтобы вы были готовыми буквально ко всему, AdMe.ru расскажет про навыки и хитрости, которые спасут жизнь в нереально сложных ситуациях.
1. Если вы оказались в открытом море
Представьте, что вас выбросило в открытое море на шлюпке. Что делать? Выжить в огромном «тазике» соленой воды помогут 3 вещи: еда, вода и температура.
- Еда в океане есть, но ее нужно добыть. В 1942 году английский моряк был в море 133 дня, потому что соорудил удочку из проводов от фонарика. Если есть материалы, делайте то же самое. Если под рукой ничего нет, то сделайте сачок из куска одежды. Опустите в воду, ловите планктон и водоросли.
- Чтобы добыть воду, сделайте дистиллятор. Он состоит из 2 емкостей (большой и малой) и куска полиэтилена. Вода из большой емкости будет испаряться, задерживаться на пленке и оседать в малой.
- От теплового удара человек погибнет быстрее, чем от голода. Кроме того, солнце отражается от воды и вредит сетчатке глаза. Снимите часть одежды, прикройте голову и глаза.
2. Если вы заблудились в пустыне
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Старайтесь передвигаться ночью. В темное время суток температура может опускаться с +50 до +15 °С. Передвигаясь ночью, вы резко снижаете риск обезвоживания и теплового удара. Такая тактика поможет сберечь до 3 литров воды в сутки.
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Многие люди считают, что в кактусах есть вода. На самом деле внутри кактуса щелочная ядовитая жидкость. Выпив ее, вы отравитесь. Воду в пустыне можно найти в подземных источниках, которые могут располагаться на небольшой глубине.
3. Если вы оказались под завалом
Если вы оказались под завалом, то самый ценный ресурс в данный момент — это воздух. Поэтому, чтобы не тратить его понапрасну, важно действовать правильно.
- Глубоко вдыхайте, медленно выдыхайте. Не зажигайте спички или зажигалку, это уменьшает запасы кислорода.
- Не кричите. Крик усилит панику, учащая дыхание и сердцебиение, а значит, и расход воздуха.
- Снимите рубашку или футболку и обвяжите ее вокруг всей головы. Она защитит вас от удушья при попадании пыли и земли в лицо.
4. Если встретили волка или дикую собаку
Часто волк может напасть, если вы зашли на его территорию. Если он вас заметил, то медленно отступайте, поддерживая зрительный контакт.
- Не поворачивайтесь спиной и не бегите. Волк-одиночка не будет нападать спереди. Убегая, вы спровоцируете его на погоню за вами.
- Чтобы отпугнуть дикого зверя, шумите как можно сильнее и действуйте агрессивно. Кричите, войте, громко разговаривайте. И медленно отступайте.
- Если вам не повезло встретить стаю волков или бродячих собак, то не давайте им себя окружить. Встаньте спиной к дереву или попытайтесь взобраться на него.
5. Сделайте непромокаемые спички
Для выживания при любой погоде, в любом климате огонь очень важен. Но спички или зажигалка могут промокнуть, поэтому стоит заранее сделать их водостойкими. Для этого просто покройте спичку тонким слоем прозрачного лака и высушите.
6. Если вас укусила ядовитая змея
Как выглядит укус ядовитой змеи: сразу после укуса пораженное место начинает сильно болеть. Цвет крови может поменяться на темно-бордовый или синий. Затем появляется сильный отек и другие симптомы: головная боль, расплывчатое зрение, заикание, тошнота, повышение температуры.
Что делать: врачи не советуют пытаться отсосать яд, так как во рту могут быть мелкие ранки, через которые яд попадет в кровь. Но если вы находитесь вдали от больницы, то другого выхода нет. Отсасывать яд нужно в течение 1–2 секунд после укуса, постоянно сплевывая и промывая полость рта.
Нельзя накладывать жгут или прижимать место укуса. Если яд будет сконцентрирован в одном месте, это приведет к некрозу тканей. Дайте крови вытечь — с нею выйдет и часть яда.
7. Как отличить укус бешеного животного
Если вас покусали, сразу же промойте рану теплой водой с мылом. Даже если у животного не было бешенства, укусы легко могут занести инфекцию.
- Рана при укусе бешеного животного будет долго кровоточить, потом покраснеет и сильно опухнет. Затем появится сильный зуд, повысится температура и появится сильная раздражительность.
Вся болезнь бешенства протекает 4–7 дней и приводит к смерти. Поэтому важно посетить больницу и поставить вакцину в течение инкубационного периода, который длится 1–3 дня.
8. Как правильно подать сигнал SOS
Если вы попали в беду и остались без средства связи, то будет полезно знать, как правильно подавать сигнал SOS (сигнал бедствия) на большое расстояние.
- Выглядит и звучит сигнал SOS так: 3 коротких вспышки (или звука), затем 3 длинных и снова 3 коротких (. . . _ _ _ . . .).
- После сигнала подождите 3 секунды, затем повторите. Если в ответ вы получите 3 вспышки фонарика (или 3 свистка), то к вам уже направляются спасатели.
9. Научитесь зашивать раны любых видов
Правильно наложенный шов поможет остановить кровотечение, сомкнуть большую рану, предотвратить инфекцию и спасти чью-то жизнь. Поэтому это один из самых полезных навыков в чрезвычайной ситуации.
10. Одна вещица, которая спасет вам жизнь
Спасательная капсула содержит самые необходимые предметы, которые помогут вам согреться, найти себе пищу, воду и оказать первую помощь. А еще она занимает очень мало места.
В небольшую баночку (например от лекарств) поместите следующие предметы: несколько спичек, часть коробка, лейкопластырь, кусок фольги, лезвие, крючок для рыбалки, таблетку антибиотика, маленькую свечку, нитки или леску, кусок клейкой ленты и дезинфицирующую салфетку.
11. Не утонуть со связанными или поврежденными руками
Технику описал в своей книге бывший «морской котик» Клинт Эмерсон. Эти действия помогут не утонуть как на большой глубине, так и в бушующем море, если вы не можете грести руками.
Контроль дыхания — самое главное. Важно не паниковать, чтобы дышать размеренно. Вдохи должны быть глубокими, а выдохи — быстрыми.
Если глубина небольшая, используйте подход с нырянием и прыжком, перемещаясь к берегу. Если плывете на животе, прогнитесь в спине так, чтобы поднять голову над водой. В бушующем море полный переворот тела позволит сделать глубокий вдох и продолжить движение к берегу.
12. Как зажечь мокрое дерево
Такая техника разведения костра называется «шведское огненное бревно». Поставьте бревно вертикально, сделайте звездообразный надрез как можно глубже. Поместите внутрь щепки и сухую траву, подожгите.
- Бревно, подожженное таким способом, разгорается быстро и горит от 2 до 5 часов независимо от размера, сухости и типа дерева.
13. Как правильно стрелять
AdMe.ru против применения оружия. Но в ситуациях, когда жизнь висит на волоске, придется себя защитить. Поэтому важно знать, как правильно целиться и нажимать на спусковой крючок, если к вам в руки попало оружие.
- При нажимании спусковой крючок должен находиться ровно посередине подушечки указательного пальца. Перед выстрелом дышите медленно и ровно.
14. Ловушка для рыб
В поисках корма рыба по ночам подплывает близко к берегу или поднимается на мелководье. Поэтому, если вы потерялись, полезно знать, как соорудить ловушку для рыб и добыть себе много пищи.
- Ловушка типа «воронка» строится из нагромождения камней и жердей. За ночь в воронку заплывает много рыбы, откуда выбраться ей сложно. Чтобы извлечь рыбу, полностью закройте выход и взболтайте воду. Ловить рыбу в такой ловушке можно даже голыми руками.
Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru