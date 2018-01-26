14 правил в одежде, которые стоит выучить раз и навсегда

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«Когда ты одет хорошо, другие замечают тебя, когда плохо — твою одежду», — говорила неподражаемая Коко Шанель. И с ней сложно не согласиться, ведь одежда — это важная составляющая нашего образа. Любой огрех в ней может сыграть не в вашу пользу, особенно когда речь идет о первой встрече или деловом общении.

AdMe.ru собрал базовые правила, соблюдая которые вы всегда будете выглядеть на все 100.

1. Средняя пуговица пиджака застегивается всегда, верхняя пуговица — по желанию, нижняя пуговица — никогда

2. На рубашке или блузке можно расстегнуть максимум 2 верхние пуговицы

3. Сочетайте серьги с браслетом, а ожерелье или кулон — с кольцом. 3 или 4 предмета в одном образе — это перебор

4. Конец галстука должен доходить до линии пояса брюк или слегка закрывать ее

5. Или мини, или декольте. То и другое в одном наряде выглядит вульгарно

6. Если вы надеваете рубашку без пиджака, галстук не нужен

7. Вырез офисной блузки должен быть не глубже 10 см от ключицы

8. Если вы заправляете рубашку в брюки, обязательно надевайте ремень

9. Между джинсами на низкой посадке и коротким кардиганом не должно быть видно голое тело. При необходимости под кардиган нужно надеть топ

10. Ремень должен сочетаться по цвету с туфлями

11. Все видимые ярлычки на одежде необходимо срезать

12. Не перебарщивайте с принтами. Допустимо сочетать два разных принта одного цвета или принты с одним рисунком разного размера

13. Носки должны быть достаточно длинными, чтобы из-под брюк не виднелись голые ноги, когда вы садитесь

14. Офисная блузка без рукавов должна закрывать плечи. Лямки-«спагетти» в формальной обстановке недопустимы

Поделитесь этими советами с подругой, которая собирается на важное собеседование, или с коллегой, который никак не может определиться с выбором галстука. Пусть мир вокруг станет чуточку лучше!